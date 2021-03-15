Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці "Беркут" і носив "георгіївську стрічку", - ЗМІ. ФОТО
Позаштатним радником глави ВР Дмитра Разумкова з питань місцевого самоврядування призначено ексглаву Харківської обласної ради (2008-2020 рр.) і колишнього "регіонала" Сергія Чернова.
Про це розповідає Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.
30 січня 2014 року він, як і тогочасний голова Харківьскої ОДА Михайло Добкін та уся фракція ПР в облраді, прийшов проводити сесію в чорній футболці з написом "Беркут" та символікою цього розпущеного після перемоги Євромайдану міліцейського спецпідрозділу.
Того ж дня стало відомо, що фракція ПР у Харківській облраді зібрала 150 тис. грн для потреб бійців "Беркуту", який захищав Януковича у Києві.
1 лютого того ж 2014 року на "Всеукраїнському скликанні первинних організацій Партії регіонів" у Харкові заявлялося про створення "Всеукраїнського громадського союзу "Український фронт" - разом з власним воєнізованим формуванням. До президії цього численного зібрання сепаратистів та "регіоналів" входив і Чернов.
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Сергій Гриневецький 27 листопада 2020 року призначений Зеленським головою Одеської обласної державної адміністрації. У квітні 2010 року бувши депутатом ВР голосував за Харківські угоди, які за словами секретаря РНБО Данилова «відкрили двері військовому вторгненню РФ».
а зараз дмитро, щирий росіянин, хоче стати президентом України. Щасти тобі Діма !
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
Враховуючи особливості мудрого народу, все може бути...
Это советник, специалист по вате.
Разумкова начинают раскручивать как потенциального претендента на пост Президента Украины. Последний видео-ролик где он бродит оп коридорам ВР весьма показателен. В него вкладывают деньги кацапстан и опзж.
Разумов уже начал предвыборную компанию, скоро будет объявлено о создании партии, к нему готовы перебежать много крыс из разных партий. Их всех объединяет одно - они сепаратисты.