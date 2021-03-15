Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці "Беркут" і носив "георгіївську стрічку", - ЗМІ. ФОТО

Позаштатним радником глави ВР Дмитра Разумкова з питань місцевого самоврядування призначено ексглаву Харківської обласної ради (2008-2020 рр.) і колишнього "регіонала" Сергія Чернова.

Про це розповідає Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.

30 січня 2014 року він, як і тогочасний голова Харківьскої ОДА Михайло Добкін та уся фракція ПР в облраді, прийшов проводити сесію в чорній футболці з написом "Беркут" та символікою цього розпущеного після перемоги Євромайдану міліцейського спецпідрозділу.

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Того ж дня стало відомо, що фракція ПР у Харківській облраді зібрала 150 тис. грн для потреб бійців "Беркуту", який захищав Януковича у Києві.

1 лютого того ж 2014 року на "Всеукраїнському скликанні первинних організацій Партії регіонів" у Харкові заявлялося про створення "Всеукраїнського громадського союзу "Український фронт" - разом з власним воєнізованим формуванням. До президії цього численного зібрання сепаратистів та "регіоналів" входив і Чернов.

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