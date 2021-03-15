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Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці "Беркут" і носив "георгіївську стрічку", - ЗМІ. ФОТО

Позаштатним радником глави ВР Дмитра Разумкова з питань місцевого самоврядування призначено ексглаву Харківської обласної ради (2008-2020 рр.) і колишнього "регіонала" Сергія Чернова.

Про це розповідає Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.

30 січня 2014 року він, як і тогочасний голова Харківьскої ОДА Михайло Добкін та уся фракція ПР в облраді, прийшов проводити сесію в чорній футболці з написом "Беркут" та символікою цього розпущеного після перемоги Євромайдану міліцейського спецпідрозділу.

Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці Беркут і носив георгіївську стрічку, - ЗМІ 01

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Того ж дня стало відомо, що фракція ПР у Харківській облраді зібрала 150 тис. грн для потреб бійців "Беркуту", який захищав Януковича у Києві.

1 лютого того ж 2014 року на "Всеукраїнському скликанні первинних організацій Партії регіонів" у Харкові заявлялося про створення "Всеукраїнського громадського союзу "Український фронт" - разом з власним воєнізованим формуванням. До президії цього численного зібрання сепаратистів та "регіоналів" входив і Чернов.

Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці Беркут і носив георгіївську стрічку, - ЗМІ 02

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Автор: 

Беркут (532) сепаратизм (757) символіка (188) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+63
Краще б отак в лінію усі четверо такі гарні висіли на гілляці.
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15.03.2021 00:51
+60
Чернов не тільки проводив сесію облради в футболці "Беркут", а й грався в сепаратизм з Царьовим, Компартією і генконсулом РФ.
Короче: Разумков - істий риг (один з тих ригів-політтехнологів, які організовували вибори овоща в 2010-му і працював в його штабі); і донині опирається на "перевірені" ригівські кадри.
А те, що вся "партія слуг уродів складається з ригів, оппів, зажопів, пальців, беніних та інших антимайданівців - ні для кого не повинно бути таємницею.
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15.03.2021 00:57
+20
А у цих анулювати громадянство України пожиттєво --

Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию Харьковского облсовета в футболке "Беркут" и носил "геогиевскую ленту", - СМИ - Цензор.НЕТ 4653
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15.03.2021 01:06
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Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці "Беркут" і носив "георгіївську стрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7750 Десь отут я тебе бачив продажну тварину.
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15.03.2021 19:46 Відповісти
Ну да, расскажи диктатору, что он не должен.... Такая логика не для релистов.
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15.03.2021 08:59 Відповісти
Руслан Демченко у Януковича був першим заступником міністра закордонних справ і відповідав за російський напрямок зовнішньої політики України та готував, узгоджував і візував тексти Харківських угод. А у Зеленського займає посаду першого заступника секретаря РНБО та очолює Комітет з питань розвідки при президенті України,

Сергій Гриневецький 27 листопада 2020 року призначений Зеленським головою Одеської обласної державної адміністрації. У квітні 2010 року бувши депутатом ВР голосував за Харківські угоди, які за словами секретаря РНБО Данилова «відкрили двері військовому вторгненню РФ».
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15.03.2021 01:28 Відповісти
а зараз працює заступником в Данілова. Химери Українського життя, один болтає про харківські угоди і зраду батьківщини, а другий їх складав. Я памятає зустріч медведева и віті ростовського. Янек прикупив раритетний автомобіль Победа, і запропонував медведеву проїхатись за рулем. Ходили слухи, що янек добирав голоси і платив за підняту руку по 100 000.
а зараз дмитро, щирий росіянин, хоче стати президентом України. Щасти тобі Діма !
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15.03.2021 04:55 Відповісти
Скажи мне, кто твой советник, я скажу, кто ты
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15.03.2021 01:29 Відповісти
Именна.
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15.03.2021 01:30 Відповісти
Ага... Ну то есть понятно: подлец и мерзавец, враг Украины.
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15.03.2021 01:29 Відповісти
Что то многовато харьковских во власти.
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15.03.2021 01:37 Відповісти
кацапия готовит замену зеЛе
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15.03.2021 02:02 Відповісти
Риги бувшими не бувають.
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15.03.2021 04:14 Відповісти
Правильно, только два могут , остальные нет.
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15.03.2021 07:03 Відповісти
Зробив це РАЗОМ !!!

Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию Харьковского облсовета в футболке "Беркут" и носил "геогиевскую ленту", - СМИ - Цензор.НЕТ 1782
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15.03.2021 06:27 Відповісти
Бредятина!
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15.03.2021 07:29 Відповісти
Правда очі коле?
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
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15.03.2021 07:43 Відповісти
Что такое правда? То-то же!
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15.03.2021 07:50 Відповісти
Правда,это факты. В данном случае финансовый журнал "фокус".
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15.03.2021 08:02 Відповісти
Без таких как ты скучно. Наливай еще!
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15.03.2021 08:10 Відповісти
то ты наливай .бо все медведчуковские достижения-из карманов запоребриков.
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15.03.2021 08:24 Відповісти
"Помедленнее, я записую."
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15.03.2021 08:44 Відповісти
Фокус,фикус,крокус,есть более достоверные источники.
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15.03.2021 13:42 Відповісти
Приведи
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15.03.2021 15:57 Відповісти
Для кацапов правда єто єкстремизм.
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15.03.2021 11:11 Відповісти
Цей кацапский вилупок ну геть не палиться! А з нього ще намагаються ліпити наступного призедента...
Враховуючи особливості мудрого народу, все може бути...
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15.03.2021 06:08 Відповісти
Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці "Беркут" і носив "георгіївську стрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9655
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15.03.2021 10:20 Відповісти
русским больше, русским меньше, кадровая политика зеленского всегда была пророссийской. все патриоты из команды последовательно выжимались
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15.03.2021 12:05 Відповісти
Следующий Президент!
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15.03.2021 13:30 Відповісти
Ви думаєте фуйло поступиться владою?
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15.03.2021 13:35 Відповісти
по навальному видно... кто там презик навсегда..
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15.03.2021 19:50 Відповісти
На свалку следом за лупоглазым,который почему-то решил что президентом может ещё стать.
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15.03.2021 06:46 Відповісти
разумков--ХИТРАЯ,блудливая ЛИСА,которая и вашим и нашим,короче гавно в прорубе
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15.03.2021 09:11 Відповісти
реванш региАналов виден невооруженным глазом ,но чем заканчивается упоранство мы знаем ,как говорил Чечетов -мы пришли надолго ..
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15.03.2021 06:51 Відповісти
а вас попереджали
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15.03.2021 07:02 Відповісти
Таким образом, после всех деяний Зеленского и его команды, всех их назначений, только дегенераты и враги Украины могут продолжать поддерживать "слуг народа" и недопреЗедента лично...
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15.03.2021 06:52 Відповісти
Так кадровий голод же! Що ж ви хочете, люди добрі! Порядні ж люди не йдуть.
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15.03.2021 07:02 Відповісти
Так 5 - й *найвеличніший * теж колишній риг !..Навіть засновник ..
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15.03.2021 07:23 Відповісти
Ничего он не ЗАСНОВЫВАЛ, а всего-навсего был среди примазавшихся, как всегда, как умеет, как получается.
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15.03.2021 07:33 Відповісти
Дух руского міра їх групує для майбутніх антиукраїнських баталій
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15.03.2021 07:27 Відповісти
Маленький Добкин весь такой свидомый стоит. Ы-ы-ы!
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15.03.2021 07:29 Відповісти
Интересно, что хуже - футболка с надписью "беркут" на советнике малороса или футболка с надписью "россия" на ближайшем родиче патриота?
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15.03.2021 07:32 Відповісти
Бутылка в твоей заднице точно неплохо.
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15.03.2021 08:46 Відповісти
Судя по лексикону и подсознательно высказываемым желаниям вы сторонник мародера
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15.03.2021 09:08 Відповісти
Блаблабла,не меняющие твою петушиную суть.
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15.03.2021 09:12 Відповісти
А че ничего нет о липецкой фабрике, лолите, убийстве родного брата и прочей херни из расеянскоэфэсбэшных методичек?
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15.03.2021 09:16 Відповісти
Судя по характерному кацапскому чеканью, рачительный хозяин Крыголам заставил работников с этой фабрики порохоботить за него в интернете, чтоб рупли за зря не получали
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15.03.2021 09:26 Відповісти
Рокировочка намечается. Разумков- президент, Бойко- премьер, Ахметка и Пинчук при них- главные разводящие на бабло. Зебилы, вы сделали их вместе.
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15.03.2021 07:35 Відповісти
Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию Харьковского облсовета в футболке "Беркут" и носил "геогиевскую ленту", - СМИ - Цензор.НЕТ 3281
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15.03.2021 08:02 Відповісти
Ну а чого ви очікували? Разумков - сам є ригИоналом, антиукраїнською потворою. Так що таке "нове обличчя" - це просто ще один доказ, чим являється зебуїнська "влада"
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15.03.2021 08:19 Відповісти
Це характеризує пана Разумкова як "молодого регіонала"- "ідеям патрії ригів завжди вірний", а ви нарід думали, що він патріот? Пан Разумков ходить в УПЦ - російську церкву, коли в країні війна з тією країною. Пан Разумков не може спати, пока не споплюжить закон "про мову". Жріть 73%, це ваші дії "хуже не будет". Я уявляю, щоб вони робили, якби їх не стримували патріоти і депутьати фракції "ЄС",
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15.03.2021 08:39 Відповісти
Рыгоаналы всегда ненавидели Украину и противоставляли ей себя - ху.. .й... ловских прихвостней.
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15.03.2021 08:41 Відповісти
Что он может такое насоветовать, чего е знают другие? Кадровый голод?
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15.03.2021 08:53 Відповісти
Розумков є яскравим представником олігархічного Донецько- Харківського олігархічного клану-хижака який рветься до влади, вдягнувши на себе овечу шкуру "добродія" ! І це все що населення повинно знати про цих потвор ! Вони можуть бути лише патріотами великих грошей! На Країну, і тим більше якесь там населення, яке заважає Їм жити - плювати... І цей закон Державотворення повинно ДЛЯ СЕБЕ вивчити населення : обов'язкове розділення влади і великого капіталу олігархічних кланів. Інакше Країна буде знищена!
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15.03.2021 08:59 Відповісти
тварь..., но зато, наверное, профессионал, хотя скорее всего - это профессиональная тварь...
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15.03.2021 09:01 Відповісти
Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию Харьковского облсовета в футболке "Беркут" и носил "георгиевскую ленту",И сейчас дает советы согласно кремлевских методичек- СМИ
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15.03.2021 09:02 Відповісти
Других нет?Или опять Порошенко виноват?Мне наплевать на одного и на другого. Вот только за два года ,рыговское кодло,берет реванш.
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15.03.2021 09:09 Відповісти
виродки колорадські
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15.03.2021 09:38 Відповісти
Разумков це нова ракова пухлина яка почала прогресивно розвиватись на тілі України - риги бувшими не бувають!!!
Новий радник Разумкова Чернов проводив сесію Харківської облради у футболці "Беркут" і носив "георгіївську стрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5940
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15.03.2021 09:38 Відповісти
Хорошо, что отслеживают таких гнид. Почему не посадили Добкина и подобных мразей еще в 2014?!
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15.03.2021 10:28 Відповісти
Достаточно посмотреть на рожу разумкова, и становится понятно, перед нами нафталиновый комсомолец, так клоун брал в свою команду таких, как сам, комуняцкого происхождения.ш
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15.03.2021 10:29 Відповісти
А чё шумите?
Это советник, специалист по вате.
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15.03.2021 10:40 Відповісти
Товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Разумкова начинают раскручивать как потенциального претендента на пост Президента Украины. Последний видео-ролик где он бродит оп коридорам ВР весьма показателен. В него вкладывают деньги кацапстан и опзж.
Разумов уже начал предвыборную компанию, скоро будет объявлено о создании партии, к нему готовы перебежать много крыс из разных партий. Их всех объединяет одно - они сепаратисты.
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15.03.2021 10:49 Відповісти
Новий "хитрийлис" цей Разумков. А точніше - вовк в овечій шкурі. А наш нарід таке ********.
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15.03.2021 11:01 Відповісти
такий самий і той ушльопок, що взяв цього ...дора поради йому совЄтувать.
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15.03.2021 16:34 Відповісти
Так у нас почти вся власть- перевертыши, включая львовских националистов у которых родители были компартийными бонзами. Они подстроятся под любой цвет, главное чтоб кормили. Так же как и эти все "простые люди из народа", кумовство процветает. Зато если на барикады или родину защищать- так это к "маргиналам"...а наши крашенки первыми переметнутся на сторону того кто будет в фаворе.
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15.03.2021 18:52 Відповісти
Разумков скорее всего колаборант.
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15.03.2021 19:33 Відповісти
Лесинка Дурачков!
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15.03.2021 21:45 Відповісти
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