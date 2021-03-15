П'яний водій Toyota влаштував смертельну ДТП у Києві: двоє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Вночі в Києві п'яний водій Toyota влетів в автомобіль Skoda, двоє загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова. Там водій Toyota влетів в автомобіль Skoda. Водій і пасажирка останнього автомобіля загинули.

"Тест на приладі Драгер бухаря із Toyota показав 2,05 проміле. Також на місці була інформація про те, що водій Toyota - чинний працівник правоохоронних органів. Наразі ця інформація перевіряється", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією dtp.kiev.ua, автомобіль Шкода зупинився на заборонний сигнал світлофора на перехресті Шухевича та Перова у напрямку Троєщинського ринку, позашляховик Toyota на великій швидкості рухався по Шухевича в тому ж напрямку і на повному ходу влетів у Skoda.

Як пізніше повідомив відділ комунікації поліції Києва, вночі до столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП із загиблими на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова, в Деснянському районі столиці.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці події.

Прилад драгер показав, що керманич позашляховика, 1992 року народження, був під впливом алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчими столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.



Фото: сайт поліції





