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Новини Фото ДТП
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П'яний водій Toyota влаштував смертельну ДТП у Києві: двоє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Вночі в Києві п'яний водій Toyota влетів в автомобіль Skoda, двоє загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова. Там водій Toyota влетів в автомобіль Skoda. Водій і пасажирка останнього автомобіля загинули.

"Тест на приладі Драгер бухаря із Toyota показав 2,05 проміле. Також на місці була інформація про те, що водій Toyota - чинний працівник правоохоронних органів. Наразі ця інформація перевіряється", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією dtp.kiev.ua, автомобіль Шкода зупинився на заборонний сигнал світлофора на перехресті Шухевича та Перова у напрямку Троєщинського ринку, позашляховик Toyota на великій швидкості рухався по Шухевича в тому ж напрямку і на повному ходу влетів у Skoda.

Як пізніше повідомив відділ комунікації поліції Києва, вночі до столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП із загиблими на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова, в Деснянському районі столиці.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці події.

Пяний водій Toyota влаштував смертельну ДТП у Києві: двоє загиблих 01

Прилад драгер показав, що керманич позашляховика, 1992 року народження, був під впливом алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчими столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Пяний водій Toyota влаштував смертельну ДТП у Києві: двоє загиблих 02
Фото: сайт поліції

Пяний водій Toyota влаштував смертельну ДТП у Києві: двоє загиблих 03

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+25
Тачка 18 года.Владелец физическое лицо.Стоимость около 70000 долл.Кто это такой "успешный" в рядах борцов с преступностью?
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15.03.2021 08:10
+20
да сколько можно ???? не пора ли уже карать этих тварей ???
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15.03.2021 08:04
+19
Да пора, причем самим.
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15.03.2021 08:12
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да сколько можно ???? не пора ли уже карать этих тварей ???
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15.03.2021 08:04 Відповісти
Да пора, причем самим.
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15.03.2021 08:12 Відповісти
Самий справедливий і безкорупційний суд це суд Лінча. Пасок безпеки на шию і нехай вісить сохне, замість вінків на стовпах добре нагадування для аватарів кончених за кермом
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15.03.2021 08:28 Відповісти
да, только часто такие суды приводят к 1933 году.
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15.03.2021 09:12 Відповісти
Ну так тогда тебе все карты в руки - начинай, а мы посмотрим.
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15.03.2021 10:28 Відповісти
Так надо останавливать подряд на драгер! У нас же вой поднимают про нарушение прав!
Останавливайте меня хоть по десять раз на дню, лишь бы таких уродов не было!
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15.03.2021 12:40 Відповісти
Особенно удивляет факт профессиональной принадлежности данного типа просто из ряда вон выходящий случай просто невиданная сенсация ...
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15.03.2021 08:05 Відповісти
hgf
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15.03.2021 08:05 Відповісти
Очередной божественный
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15.03.2021 08:07 Відповісти
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15.03.2021 08:09 Відповісти
Тачка 18 года.Владелец физическое лицо.Стоимость около 70000 долл.Кто это такой "успешный" в рядах борцов с преступностью?
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15.03.2021 08:10 Відповісти
Да и ромерочки не простые 7000
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15.03.2021 08:53 Відповісти
Они там все успешные. После пары месяцев работы в управлении по борьбе с наркотиками покупают что-то типа Q7
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15.03.2021 12:13 Відповісти
Окажется, что эта тварь только вчера уволилась из органов по собственному желанию.
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15.03.2021 08:10 Відповісти
Ехал в 6 утра по этому перекрестку,уже видимо все убрали. Правоохранителю дадут условно. А может и вообще скажут,что был на задании,особо секретном,для которого нужно было быть пьяным...
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15.03.2021 08:11 Відповісти
Может спешил на задание. Дела государственные многотрудные.
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15.03.2021 08:14 Відповісти
многогрудные
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15.03.2021 13:19 Відповісти
Сколько времени надо, чтобы проверить является ли оно ментом? А для сокрытия принадлежности ...
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15.03.2021 08:18 Відповісти
Очередной пьяный урод. После такого он не имеет права сидеть за рулём. И вообще - хорошо бы ввести пожизненное лишение прав после первого же случая вождение в нетрезвом виде. И не важно какая была причина. Ибо если сел бухим за руль - значит дурак. Умный либо не поедет никуда, либо попросит знакомого/вызовет такси.
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15.03.2021 08:40 Відповісти
Давайте штрафи піднімемо раз в п'ять і камер наставимо...А пани зі свитою і далі всіх давитимуть.Поки будуть людей ділити на касти( на верху яких чиновники зі своїми недоторканостями,спецномерами і для камер,династіями і кланами) доти вони й будуть сміючись вовну з решти стригти,і користуватись своєю безкарністю та вседозволеності.Перед законом повинні бути всі рівні,без виключення,і різної масті "рівніші" також.ґ
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15.03.2021 08:40 Відповісти
+100500. Камеры то для плебса, феодалам думаю даже штрафы не приходят
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15.03.2021 08:47 Відповісти
Каждый день.надоело.меняйте закон.15лет.без право на удо
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15.03.2021 08:45 Відповісти
так он полицейский, ну погоны снимут и завтра будет опять кататься (пьяным)
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15.03.2021 08:52 Відповісти
Вся мусорня по выходным пяная ездит .
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15.03.2021 08:48 Відповісти
У нас пьяными за рулем ездят только полицейские то прокуроры.
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15.03.2021 08:50 Відповісти
Судьи
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15.03.2021 09:55 Відповісти
Хотелось бы услышать реакцию форумчан, если взглянуть на это трагическое событие с другой точки зрения. а именно: ЗЕБИЛ УБИЛ ЗЕБИЛА. Вероятность этого около 85%. Тут много гневных рекомендация про растерзать , казнить и т.д. Так вот если допустить ,что имело место именно подобное - то что считает нарид.
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15.03.2021 08:51 Відповісти
Конторский он или нет?Цензор разве так много времени требуется чтоб выяснить это?
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15.03.2021 08:56 Відповісти
А ведь можно было сделать все гораздо проще,и прописать в законе о пдд, что представители силовых структур ,судов, прокуратур ,действующие чиновники топ уровня при сравнимых правонарушениях с простыми гражданами платят штраф в 10 раз больше, и несут ответственность в дтп с пострадавшими без залогов,условных сроков и поверхней предусмотренной статьей планке.
А так мусора и чиновникичто ни день совершают смертельные дтп, а простым колхозникам штрафы поднимают.
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15.03.2021 08:59 Відповісти
В мире есть практика выписывания штрафов в соответствии с доходами. Но меня если честно достали голодранцы на жигулях. Раньше их ставили на счетчик ,а сейчас закон их защищает. А то что творят эти уродцы , иначе как беспределом и не назовешь.
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15.03.2021 09:04 Відповісти
Праведный гнев с подобными высказываниями уже напрягает. Нисколько не оправдывая этого урода , хочу спросить, ГДЕ ВЫ ВСЕ НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ? Вопли про расправы над более успешными согражданами -это сродни стонов Шариковых. Кто из водителей нЕбыл в ситуации , когда пешкодрал бросается под колеса? Почему "справедливая" часть малоимущих становится на сторону засранца-пешехода? Так и здесь , не до конца разобравшись в ситуации -уже вынесли приговор.
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15.03.2021 09:01 Відповісти
Два трупа и бухой за рулём,тут конечно только "обоюдка",если разобраться в ситуации.
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15.03.2021 09:07 Відповісти
Это в мире,а у нас что чиновники,что силовики одни из самых низкооплачиваемых слоев социума.
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15.03.2021 09:08 Відповісти
К чему крик души? В статье же написано,влетел в остановившийся на красный свет автомобиль,был аццки пьян.
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15.03.2021 09:11 Відповісти
Ну ты тоже не перепрыгивай. При чем тут пешеходы ??? Ведется дискуссия по определенному случаю. До тех пор, пока не начнут реально наказывать таких уродов - поднятые штрафы хоть на 300 % ситуацию не поменяют.
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15.03.2021 10:37 Відповісти
Такие убийства у нас, как правило, не наказываются
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15.03.2021 09:03 Відповісти
якшо мусор, то авакян допоможе; 100% відмажуть, навіть не сумнівайтеся
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15.03.2021 09:13 Відповісти
Авакян угу, наче там працюють кристально чисті люди а один авакян з Харященком тварі продажні....
Система кругової поруки не дасть скривдити свій кард.
якщо бухі підори просто відкуплюються за великі гроші, то цьому підору в погонах, це обійдеться у пару "полян".
Ну як максимум звільнять з посади, щоб потім взяти на роботу в іншому місці на підвищення.
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15.03.2021 09:44 Відповісти
За двойное убийство в лучшем случае дадут как Стерненко за 300 грн. Хотя о чем я. Этож мусор-мажор.
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15.03.2021 09:48 Відповісти
та нічого не буде, бо народу похер, суд буде тривати сто років, а коли родичі загиблих змиряться, то намалюють потрібні експертизи і..... виявиться що це тупе чмо було тверезе, а шкода стояла не там де потрібно у темну пору доби без включеної світлової техніки.
Наче таке вперше.
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15.03.2021 09:53 Відповісти
бухой 29-ти летний мусор на тачке стоимостью под 100 штук зелени. еще вопросы?
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15.03.2021 10:06 Відповісти
пьяный водитель .почему не трезвый профессор академик ..

то есть тойота читерная а шкода какашка так понимаю
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15.03.2021 10:26 Відповісти
..шо-то он сильно смахивает на кого-то...
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15.03.2021 11:33 Відповісти
Водій ще вчора з органів звільнився.
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15.03.2021 12:14 Відповісти
задним числом уволили
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15.03.2021 19:03 Відповісти
Ужесточить наказание и ответственность работников мвд совершивших дтп в состоянии алкогольного опьянения. Для людей сразу поднимают после каждого поймавшегося а тут нет тишина и Геращенко тему не поднимает об ужесточении. Для себя любимых не будут. Карательный орган только для простого народа.
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15.03.2021 12:39 Відповісти
паскуда аваков черт поганый ! а.с.а.в
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15.03.2021 13:24 Відповісти
походу надо на крузаке ездить
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18.03.2021 13:18 Відповісти
 
 