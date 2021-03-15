Житель Луцька намагався нелегально перевезти в Польщу сигарети на 330 тис. грн у мікроавтобусі з подвійним дахом, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прикордонники Луцького загону виявили прихований в автомобілі контрабандний товар у пункті пропуску "Ягодин".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Наголошується, що під час огляду мікроавтобуса "Мерседес" української реєстрації прикордонники спільно з митниками виявили понад 1300 пачок сигарет без марок акцизного збору. Їх 62-річний житель Луцька приховав від контролю в конструктивній порожнині даху автомобіля.
Тютюнові вироби та мікроавтобус 2004 року випуску в установленому порядку вилучені співробітниками митниці. Сума оцінки вилученого - майже 330 тис. гривень.
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Вино просто супер, наш шмурдяк не п`ю.
Наверное под лозунгом - отобрать и поделить. Такое ещё шариков высказывал сто лет назад.