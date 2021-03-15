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Житель Луцька намагався нелегально перевезти в Польщу сигарети на 330 тис. грн у мікроавтобусі з подвійним дахом, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Луцького загону виявили прихований в автомобілі контрабандний товар у пункті пропуску "Ягодин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Наголошується, що під час огляду мікроавтобуса "Мерседес" української реєстрації прикордонники спільно з митниками виявили понад 1300 пачок сигарет без марок акцизного збору. Їх 62-річний житель Луцька приховав від контролю в конструктивній порожнині даху автомобіля.

Тютюнові вироби та мікроавтобус 2004 року випуску в установленому порядку вилучені співробітниками митниці. Сума оцінки вилученого - майже 330 тис. гривень.

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Житель Луцька намагався нелегально перевезти в Польщу сигарети на 330 тис. грн у мікроавтобусі з подвійним дахом, - Держприкордонслужба 01
Житель Луцька намагався нелегально перевезти в Польщу сигарети на 330 тис. грн у мікроавтобусі з подвійним дахом, - Держприкордонслужба 02
Житель Луцька намагався нелегально перевезти в Польщу сигарети на 330 тис. грн у мікроавтобусі з подвійним дахом, - Держприкордонслужба 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) контрабанда (1823) Польща (8498) цигарки (974)


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Нічогенька ничка.
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15.03.2021 09:15 Відповісти
"Дипломатам" можна, а звичайному простому зубожілому простонаріду нє?
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15.03.2021 09:18 Відповісти
І що доброго зробили? Українська економіка тепер недорахується валютної виручки.
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15.03.2021 09:19 Відповісти
Недоумки ще і не те втнути можуть.
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15.03.2021 09:23 Відповісти
Тих сигаретчиків,що на експорт працюють взагалі не треба особливо чіпати, бюджет наш від того нічого не втрачає, зброю, наркоту... не возять, людьми не торгують. Хай працюють собі тихенько.
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15.03.2021 09:30 Відповісти
Узеленські створили стопццот робочих місць, а він займається якимось контрабасом. Невдячний нарід.
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15.03.2021 09:21 Відповісти
В мене знайомий вино возив ящиками з Італії.
Вино просто супер, наш шмурдяк не п`ю.
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15.03.2021 09:28 Відповісти
сигарет на мульйоны вылавливают ,а метр ободранной квадратный штукатурки ,который никак не могут заделать как у нищеты
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15.03.2021 10:41 Відповісти
Сумма оценки изъятого составила почти 330 тыс. гривенИсточник: https://censor.net/ru/p3253279
Наверное под лозунгом - отобрать и поделить. Такое ещё шариков высказывал сто лет назад.
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15.03.2021 14:20 Відповісти
 
 