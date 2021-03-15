"Війна без вихідних": у Дніпро на вертольоті евакуювали двох військовослужбовців з мінно-вибуховими травмами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дніпро на військовому вертольоті евакуювали двох військовослужбовців з мінно-вибуховими травмами, один з них у важкому стані.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.
"Війна без вихідних ... У Дніпро військовим вертольотом евакуювали двох захисників з мінно-вибуховими травмами. Обставини не уточнюються", - написала вона.
Губа уточнила, що одного захисника у важкому стані, на ШВЛ з аеропорту цивільна бригада медицини екстреної допомоги і катастроф перевезла в обласну лікарню ім. Мечникова. Був задіяний фахівець з обласної офтальмологічної лікарні.
Другого захисника забрала бригада з військового госпіталю, стан стабільний.
"Дякую всім причетним до надання медичної допомоги нашим сонечкам. Окрема подяка військовим вертолітникам і працівникам нашого аеропорту", - додала Губа.
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Про війну намагаються мовчати ЗМІ, ніби її немає. Щоб люди подобрішали до роіські, пробачили кацапам вторгнення та вбивства.
Одужання пораненим бійцям.
😖
Aux armes ********
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!
Маєте рацію ,шановний Пане.))
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !
Первый куплет:
Вставайте, сыны Отечества,
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании,
Слышите ли вы в своих деревнях
Рёв кровожадных солдат?
Они идут прямо к вам,
Чтоб резать ваших сынов, ваших подруг!
Первый куплет:
Сыны Отечества, вставайте,
Великий, славный день настал!
Врагам на вызов отвечайте,
Их стан кровавый флаг поднял, (дважды)
Услышьте, как страна стенает
Под гнётом страшной солдатни,
В ваш дом врываются они,
И дочь и матерь убивая!
Refrain :
Aux armes, ********,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
Припев:
К оружию, граждане,
Постройтесь в батальоны,
Идем, идем!
Пусть нечистая кровь
Пропитает наши поля!
Припев:
К оружью, гражданин!
Сомкнём наши ряды,
Вперёд, вперёд!
И нивы наши и сады,
Вмиг кровь нечистая зальёт!
Couplet 2:
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !
Куплет 2:
Что нужно этой орде рабов,
Предателей, королей-заговорщиков?
Для кого эти отвратительные путы,
Эти оковы, что давно готовились?
Французы, для нас, а! что за оскорбление,
Какой порыв чувств это должно вызвать!
Это нас они осмеливаются хотеть
Отдать в рабство, как в древности!
Куплет 2:
Чего желает эта орда,
Рабов и горе-королей?
Кому готовит так упорно
Свой воз оковов и цепей? (дважды)
Они для нас! Потерпят ли Французы
Бесчестья груз, ведь вызов брошен нам?
Навечно сбросили мы узы,
Их не вернуть к нашим ногам!
Refrain Припев Припев
Couplet 3:
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !
Куплет 3:
Что эти чужеземные когорты
Сделали б законом для нас!
Кого эти руки наемников
Сразили б? Наших отважных воинов!
Боже Всемогущий! Наши руки сковали бы,
А нас склонили под гнетом,
И гнусные деспоты стали бы
Хозяевами наших судеб!
Куплет 3:
Нет, чужеземные наймиты
Нам не навяжут свой закон!
Мы ими можем быть убиты,
Но не согнётся стан в поклон, (дважды)
О Боже, наш народ сберечь бы!
Коль мы падём, пощады нам не ждать,
Нас деспот может без надежды
В узде навечно всех держать!
Refrain Припев Припев
Couplet 4:
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos ****** héros
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !
Куплет 4:
Трепещите, тираны и вы, предатели,
Всеобщий позор,
Трепещите! Ваши планы отцеубийц
Получат наконец то, что заслужили!
Все станут солдатами, чтоб биться против вас,
И если они упадут, то наши молодые герои,
Что земля снова родит,
Будут все готовы биться против вас!
Куплет 4:
Дрожите, подлые тираны,
и ты, чужой наёмный сброд,
За ваши дьявольские планы
Вас по заслугам кара ждёт! (дважды)
Все мы бойцы, на поле брани
Героев Франции не счесть,
Коль те падут, узрите сами
Отчизны праведную месть!
Refrain Припев Припев
Couplet 5:
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes ************,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
Куплет 5:
Французы, благородные в своей воинственности,
Наносите или сдержите свои удары!
Пощадите этих печальных жертв,
Что идут с оружием на нас против своей воли,
Но не этих кровожадных деспотов,
Не этих сообщников ненавистного генерала Буйе,
Не всех этих тигров, что без жалости
Рвут грудь своей матери!
Куплет 5:
О чести помните, Французы,
Пощаду жалуйте свою!
Тем, кого вражеские узы
Неволят быть с нами в бою! (дважды)
А как же деспоты кровавы?
А как сообщники Буйе?
Зверья одно лишь знают право
Жрать плоть у матери в чреве!
Refrain Припев Припев
Couplet 6:
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
Куплет 6:
Святая любовь Родины,
Проведи, поддержи нашу руку мести,
Свобода, дорогая свобода,
Борись вместе с твоими защитниками!
Под наши флаги пусть победа
Спешит громогласно,
Пусть твои поверженные враги
Видят твой триумф и нашу славу!
Куплет 6:
Любовь к отчизне и народу,
Придай нам сил на нашу месть,
И ты, прекрасная свобода,
В бой нас веди за правду и за честь! (дважды)
Победа, ты нас ждёшь по праву,
Врагов прогнать нам помоги,
Узрят пусть битые враги
И твой триумф, и нашу славу!
Refrain Припев Припев
Couplet 7 (dit " couplet des enfants "):
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre
Куплет 7 (так называемый «детский куплет»):
Мы пойдем по жизни,
Когда там уже не будет наших старших товарищей,
Но мы найдем там их прах,
След их доблестей,
Пережив их, но больше завидуя,
Что не разделили с ними могилу,
Мы будем гордиться тем, что
Мстим за них или за ними следуем
Куплет 7 (так называемый «детский куплет»):
Вольёмся в строй мы с новой силой,
Отважных предков заменя,
Найдём их прах мы и могилы,
Где свет отваги их сиял! (дважды)
Не жалясь судьбами своими
Они встречали смерти весть,
И выбор нам диктует честь -
За них отмстить иль следовать за ними!
Refrain Припев
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З пісні слів не викинеш...))))