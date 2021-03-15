"Війна без вихідних": у Дніпро на вертольоті евакуювали двох військовослужбовців з мінно-вибуховими травмами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпро на військовому вертольоті евакуювали двох військовослужбовців з мінно-вибуховими травмами, один з них у важкому стані.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.

"Війна без вихідних ... У Дніпро військовим вертольотом евакуювали двох захисників з мінно-вибуховими травмами. Обставини не уточнюються", - написала вона.

Губа уточнила, що одного захисника у важкому стані, на ШВЛ з аеропорту цивільна бригада медицини екстреної допомоги і катастроф перевезла в обласну лікарню ім. Мечникова. Був задіяний фахівець з обласної офтальмологічної лікарні.

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Другого захисника забрала бригада з військового госпіталю, стан стабільний.

"Дякую всім причетним до надання медичної допомоги нашим сонечкам. Окрема подяка військовим вертолітникам і працівникам нашого аеропорту", - додала Губа.









Фото: Губа/Facebook

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