У лікарнях Закарпаття реконструюють приймальні відділення: Деякі з них найближчим часом уже зможуть приймати пацієнтів. ФОТО

У восьми лікарнях Закарпаття триває реконструкція приймальних відділень. Найближчим часом в кілька лікарень доставлять нове обладнання.

Як передає Цензор.НЕТ, перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький заявив, що реконструкція медичних установ регіону - "це поштовх для кращого та оперативного реагування, а також для раннього діагностування хворих".

Зокрема, за даними Білецького, на завершальному етапі зараз реконструкція приміщень будівлі Виноградівської районної лікарні під відділення екстреної медичної допомоги. Будівельні роботи на об'єкті повністю завершені. Найближчим часом сюди доставлять і змонтують нове обладнання: цифрову рентген-установку, комп'ютерний томограф та апарат УЗД.

З держбюджету на цей об'єкт виділили 8 млн грн, 1,95 млн виділив місцевий бюджет.

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На етапі завершення вже реконструкція приймального відділення Хустської районної лікарні ім. О.П.Віцінського, яке в кінці березня буде готове прийняти перших пацієнтів. Готовність об'єкта становить 82%, закінчують внутрішні роботи і монтаж спеціалізованого медичного обладнання: комп'ютерного томографа, апарату УЗД, цифрової рентген-установки і МРТ.

На реконструкцію цієї лікарні з держбюджету було виділено 8 млн грн, 845 тис. грн виділив бюджет Закарпаття.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в поточному році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні