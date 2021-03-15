Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою "Ваш родич спричинив ДТП", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вінницькі поліцейські затримали організовану злочинну групу "телефонних" шахраїв, які обманювали пенсіонерів по всій Україні. До складу угруповання входили п'ять учасників, які систематично займалися телефонним шахрайством. Аферисти працювали за популярною схемою "Ваш родич спричинив ДТП". Лише у Вінниці довірливі пенсіонери віддали зловмисникам майже 100 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Згідно з повідомленням, правоохоронцям одночасно надійшли повідомлення від чотирьох пенсіонерів, які стали жертвами шахраїв. Зловмисники діяли за однаковою схемою – телефонували пенсіонерам та повідомляли, що їх рідним загрожує кримінальна відповідальність за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Літні люди вірили дзвінкам незнайомців та віддавали чималі кошти молодикам, які приходили до них додому.

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Майже одразу після надходження повідомлень про злочини поліцейські встановили підозрюваних, які приходили за грошима, та затримали їх в орендованій квартирі у м. Вінниці. Ними виявились двоє жителів Донецької області, віком 16 та 18 років.

Ще трьох учасників групи, причетних до вчинення злочину, вінницькі оперативники спільно з одеськими колегами затримали в Одесі. Серед них 21- річна жінка, раніше судимий 24 – річний житель Луганської області та 40 – річний мешканець м. Дніпро.

За словами начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини Івана Іщенка, учасники злочинної групи діяли за чітко розподіленими ролями. Одні з них за допомогою мережі Інтернет підшукували стаціонарні номери телефонів потенційних жертв, зв’язувались з літніми людьми, представлялись їх близькими родичами та просили допомогти коштами, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення вигаданих ДТП. Інші - приїздили до помешкань потерпілих та забирали кошти, які потім перераховували на банківські рахунки.

Для переконливості озвученої "легенди" шахраї брали у потерпілих розписки, у яких вони зазначали, що надають добровільну благодійну допомогу "постраждалим" в аварії.

В помешканнях затриманих поліцейські вилучили грошові кошти, банківські картки, чеки, мобільні телефони та сім карти.

Наразі поліцейські встановлюють потерпілих, які постраждали від дій шахраїв, в усіх регіонах країни. Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За такий злочин фігурантам загрожує до 12-х років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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