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Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою "Ваш родич спричинив ДТП", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вінницькі поліцейські затримали організовану злочинну групу "телефонних" шахраїв, які обманювали пенсіонерів по всій Україні. До складу угруповання входили п'ять учасників, які систематично займалися телефонним шахрайством. Аферисти працювали за популярною схемою "Ваш родич спричинив ДТП". Лише у Вінниці довірливі пенсіонери віддали зловмисникам майже 100 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Згідно з повідомленням, правоохоронцям одночасно надійшли повідомлення від чотирьох пенсіонерів, які стали жертвами шахраїв. Зловмисники діяли за однаковою схемою – телефонували пенсіонерам та повідомляли, що їх рідним загрожує кримінальна відповідальність за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Літні люди вірили дзвінкам незнайомців та віддавали чималі кошти молодикам, які приходили до них додому.

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Майже одразу після надходження повідомлень про злочини поліцейські встановили підозрюваних, які приходили за грошима, та затримали їх в орендованій квартирі у м. Вінниці. Ними виявились двоє жителів Донецької області, віком 16 та 18 років.

Ще трьох учасників групи, причетних до вчинення злочину, вінницькі оперативники спільно з одеськими колегами затримали в Одесі. Серед них 21- річна жінка, раніше судимий 24 – річний житель Луганської області та 40 – річний мешканець м. Дніпро.

За словами начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини Івана Іщенка, учасники злочинної групи діяли за чітко розподіленими ролями. Одні з них за допомогою мережі Інтернет підшукували стаціонарні номери телефонів потенційних жертв, зв’язувались з літніми людьми, представлялись їх близькими родичами та просили допомогти коштами, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення вигаданих ДТП. Інші - приїздили до помешкань потерпілих та забирали кошти, які потім перераховували на банківські рахунки.

Для переконливості озвученої "легенди" шахраї брали у потерпілих розписки, у яких вони зазначали, що надають добровільну благодійну допомогу "постраждалим" в аварії.
В помешканнях затриманих поліцейські вилучили грошові кошти, банківські картки, чеки, мобільні телефони та сім карти.

Наразі поліцейські встановлюють потерпілих, які постраждали від дій шахраїв, в усіх регіонах країни. Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За такий злочин фігурантам загрожує до 12-х років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою Ваш родич спричинив ДТП, - Нацполіція 01

Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою Ваш родич спричинив ДТП, - Нацполіція 02
Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою Ваш родич спричинив ДТП, - Нацполіція 03
Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою Ваш родич спричинив ДТП, - Нацполіція 04
Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою Ваш родич спричинив ДТП, - Нацполіція 05
Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою Ваш родич спричинив ДТП, - Нацполіція 06
Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою Ваш родич спричинив ДТП, - Нацполіція 07

Автор: 

Вінницька область (1016) шахрайство (1080) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+4
Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою "Ваш родич спричинив ДТП", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9899
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15.03.2021 11:34
+3
Сколько можно об этом говорить ?все все знают,давно.остались индивидуумы....
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15.03.2021 10:50
+3
офіційно так, а реально, від 20 к до 100 к, дають аж бігом.
Це Україна. Тут усі жебраки, офіційно...
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15.03.2021 11:09
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а шо там выманивать , пенсия 1700 грн ?
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15.03.2021 10:34 Відповісти
офіційно так, а реально, від 20 к до 100 к, дають аж бігом.
Це Україна. Тут усі жебраки, офіційно...
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15.03.2021 11:09 Відповісти
все с лугандонии,все братья зеленского,которые не стреляют ,но воруют
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15.03.2021 11:42 Відповісти
тебе это мало, а для кого-то это - жизнь на целый месяц. Плюс старики всегда держат дома наличными 1-2 тыс грн на случай если их надо похоронить.

Вот эти похоронные деньги обычно и выманивают.
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15.03.2021 12:57 Відповісти
это что они у мамы и папы Зели выманивали ?
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15.03.2021 10:35 Відповісти
Сколько можно об этом говорить ?все все знают,давно.остались индивидуумы....
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15.03.2021 10:50 Відповісти
то есть по твоей зековской логике - если человек доверчивый, старый и не может себя защитить, то его можно обкрадывать?

ну чисто зэки так рассуждают, это же ваша поговорка "лох - это судьба" и т.д.
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15.03.2021 13:00 Відповісти
дамбас паражняк нє гоніт
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15.03.2021 10:54 Відповісти
Сколько можно об этом говорить ?все все знают,давно.остались индивидуумы....
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15.03.2021 11:05 Відповісти
Так, слід саджати. За дачу хабара.
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15.03.2021 11:09 Відповісти
Досвід приходить разом зі старістю, але іноді старість приходить одна. Як казав абат Фаріа Дантесу, якщо не будеш вчитися, то вийдеш звідси таким же дурнем, тільки постарівшим.
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15.03.2021 11:11 Відповісти
А нечего давать взятки)
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15.03.2021 11:26 Відповісти
Затримано банду телефонних шахраїв, які виманювали гроші у пенсіонерів за схемою "Ваш родич спричинив ДТП", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9899
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15.03.2021 11:34 Відповісти
в чем приступление((
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15.03.2021 14:11 Відповісти
 
 