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Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області на крижині віднесло шістьох рибалок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"16 березня до оперативно-диспетчерської служби Переяславського району найшло повідомлення про те, що на річці Дніпро необхідно надати допомогу 6-ти рибалкам", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що 6 осіб, які займались риболовлею, перебувають на відколотій крижині та не в змозі самостійно дістатися берега.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники за допомогою човна доправили рибалок на берег.

Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 01
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 02
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 03
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 04

Автор: 

Київська область (4025) рибалки (104)


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Топ коментарі
+29
счета за спасение дятлам выставить, может поумнеют.
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17.03.2021 07:31
+14
Зимой рыба кормила их, теперь их очередь кормить рыб.
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17.03.2021 07:46
+7
Чего ради жизнью рискуют? Кильки на 10см? Ненормальный народ эти рыбаки.
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17.03.2021 07:40
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счета за спасение дятлам выставить, может поумнеют.
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17.03.2021 07:31 Відповісти
А не хотять платить, відштовхати на середину річки, там риба краще клює
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17.03.2021 08:33 Відповісти
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7837
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17.03.2021 07:37 Відповісти
Чего ради жизнью рискуют? Кильки на 10см? Ненормальный народ эти рыбаки.
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17.03.2021 07:40 Відповісти
"Охота пуще неволи"(с)
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17.03.2021 07:45 Відповісти
Зимой рыба кормила их, теперь их очередь кормить рыб.
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17.03.2021 07:46 Відповісти
Круговорот рыбаков в природе, это явление я так называю.
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17.03.2021 11:46 Відповісти
При чём тут рыба, водку жрать идут.
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17.03.2021 11:15 Відповісти
Убивать золотое свое время на эту фигню может только круглый идиот
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17.03.2021 07:54 Відповісти
избиратели преЗедента...
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17.03.2021 08:05 Відповісти
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области. Казалось, это конец. Оказалось, не казалось
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17.03.2021 08:06 Відповісти
Вчера был на Днепре - не видел ни кусочка льда. Где они его находят?
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17.03.2021 08:29 Відповісти
Они были не в состоянии самостоятельно добраться берега, потому что бухали, а их взяли и потревожили. Какой облом!
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17.03.2021 08:35 Відповісти
Вчера тоже на Двину ездил. Наверно больше не поеду на лед.
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17.03.2021 08:46 Відповісти
Дебилы!
Не знаете как спастись - сидите дома.
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17.03.2021 09:20 Відповісти
какие льдины плюс на улице и грязь фейк аххаха
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17.03.2021 10:41 Відповісти
Ума палата при +10 на лёд выйти, где они его нашли вообще?
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17.03.2021 11:05 Відповісти
Этих дебилов надо не спасать, а расстрелять с вертолета. И выложить на ютюб в назидание другим дебилам.
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17.03.2021 13:19 Відповісти
Да пора вже на нах БУЙ положить...хай тонуть к УХЯМ.
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17.03.2021 13:25 Відповісти
Челюскінці недороблені. Скількі в нашій країні дегенератів і довбаків
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17.03.2021 14:15 Відповісти
 
 