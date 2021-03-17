Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca. ФОТО

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що вакцинувалася проти COVID-19.

"Я прищепилася проти COVID-19 вакциною AstraZeneca. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула цього. Вакцина проти COVID - це вихід з пандемії", - написала Сіммонс у своєму мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 3 березня Сіммонс написала у Twitter, що закуплена Україною вакцина проти коронавірусної хвороби COVID-19 Covishield і вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. "Фактчек. Вакцина проти COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, використовувана в Україні, відрізняються за формулою - категорично неправильне", - підкреслила вона.

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