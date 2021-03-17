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Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов. ФОТОрепортаж

Український військовослужбовець Олександр Головатий знепритомнів на вокзалі в Києві, коли поспішав на поїзд (вирушав на 7-му ротацію в зону ООС), у результаті йому відрізало ноги. Зараз його виписали з лікарні і відправили додому в Маньківку на Черкащині, хоча йому ще необхідні лікування і реабілітація. Місцева влада навіть не цікавиться долею воїна. Волонтери просять українців про допомогу.

Про це повідомив підполковник запасу Збройних сил України й учасник російсько-української війни Віталій Баранов, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі побратими! Ви, мабуть, чули про трагічну новину, у якій чоловікові на залізничному вокзалі в місті Києві потяг відрізав ноги. Так от цією людиною є наш побратим - учасник бойових дій Головатий Олександр Олександрович з Черкащини, зареєстрований у смт Маньківка, розлучений, має сина, проживає з мамою пенсіонеркою, яка продовжує працювати бібліотекаркою. Саша воює з 2014 року, пішов добровольцем, з 2015 офіційно у штаті ЗСУ. Цього разу він їхав на свою сьому ротацію, але через київські затори запізнювався на потяг. Пам’ятає як швидко йшов пероном, боліла голова, потім порожнеча й опам’ятався на колії з відірваними ногами, знову знепритомнів. Причиною трагедії стали у тому числі численні контузії, нелікований посттравматичний синдром. Зараз стан Олександра тяжкий, була велика втрата крові, перебував у реанімаційному відділені 17 лікарні. Вмісту алкоголю в крові не виявлено. Лікарня, за нашим наполяганням, забезпечила Сашка реанімаційними матеріалами та препаратами. Вчора, через 10 днів після операції, його без обох ніг, з ампутацією до середини стегна відправили додому, винесли сестрі, яка приїхала з чоловіком забрати додому. Як буде проходити лікування усім наплювати. Вчора до нього крім сім’ї та волонтера Івана не навідувався ніхто, а сьогодні із районної лікарні смт Маньківка обіцяли надіслати лікаря для огляду. Місцева влада навіть не знає, хто він, де живе та який його стан. За життя та здоров’я Олександра бореться координатор волонтерського руху Маньківщини, Миронюк Іван тел. 0 (96) 364 39 24. Якщо маєте можливість приділити увагу, допомогти з переобладнанням квартири на другому поверсі панельної п’ятиповерхівки, надати гігієнічні засоби - зробіть це. Ще можете набрати керівника районної поліклініки смт Маньківки, Юрія Кулика, він, мабуть, забув що у країні йде війна та яке його місце", - закликав Баранов.

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"Ми давно знаємо про "ментівські" спроби списати свою бездіяльність на залізничному вокзалі на будь-кого. Сашка як волоцюгу завезли до чергової лікарні, навіть не глянувши документи чи стиль одягу, і відтяли ноги на середині стегна, хоч ноги були пошкоджені/ відірвані нижче колін а через велику втрату крові, яка сталася через невчасне надання першої медичної допомоги (втрата крові була понад два літри). З Маньківськоі ОТГ так відвідувачів і не було, вони ФБ не читають", - додав пізніше Баранов.

Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 01
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 02
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 03
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 04
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 05
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 06

Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 07
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 08
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 09
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 10

Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 11

Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов 12

Автор: 

благодійність (569) вокзал (288) нещасний випадок (274) допомога (8345) військовослужбовці (4749) Баранов Віталій (6) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+28
Министерство обороны обязано оказать воину - герою, защитнику Украины всю необходимую помощь.... Этот воин заслужил , чтобы о нём побеспокоилось государство Украина....Государство, которое тратит миллиарды гривен на оздоровление чиновников и, конкретно, четырежды скрывавшегося от мобилизации, "главнокомандующего"..... Гражданин президент, облегчите свою карму - помогите пострадавшему воину.... В отличие от спасения Ярослава Журавля, сейчас Вам кремлёвская крыса ничем не помешает.... Помогите тихо, без видосиков и представлений с оркестром, и феерверком.... Страна ждёт реакции президента или кого-нибудь из его пятидесяти замов и сотни помощников, сидящих на шее у налогоплательщиков.....
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17.03.2021 16:08
+21
Какой то судья-сепароюга, получает десятки тысяч гривен пенсии.
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17.03.2021 16:14
+15
Суки!
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17.03.2021 16:01
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17.03.2021 16:01 Відповісти
Суки!
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17.03.2021 16:01 Відповісти
новому губеру сегодня не до таких. он своё министерское будущее сейчас обустраивает.
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17.03.2021 16:07 Відповісти
Министерство обороны обязано оказать воину - герою, защитнику Украины всю необходимую помощь.... Этот воин заслужил , чтобы о нём побеспокоилось государство Украина....Государство, которое тратит миллиарды гривен на оздоровление чиновников и, конкретно, четырежды скрывавшегося от мобилизации, "главнокомандующего"..... Гражданин президент, облегчите свою карму - помогите пострадавшему воину.... В отличие от спасения Ярослава Журавля, сейчас Вам кремлёвская крыса ничем не помешает.... Помогите тихо, без видосиков и представлений с оркестром, и феерверком.... Страна ждёт реакции президента или кого-нибудь из его пятидесяти замов и сотни помощников, сидящих на шее у налогоплательщиков.....
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17.03.2021 16:08 Відповісти
Свята справа, +
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17.03.2021 16:13 Відповісти
Какой то судья-сепароюга, получает десятки тысяч гривен пенсии.
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17.03.2021 16:14 Відповісти
100 000
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17.03.2021 17:27 Відповісти
литвин ******* получает
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17.03.2021 20:17 Відповісти
+
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17.03.2021 16:17 Відповісти
у тупицького заберіть ЗП. не на одного такого бідолагу вистачить...
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17.03.2021 17:43 Відповісти
Выздоравливай воин! +
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17.03.2021 18:01 Відповісти
Без ног ?
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17.03.2021 22:21 Відповісти
Никто не может посмотреть и сравнить все числа ?

Центр комплектования отправляет в часть с 2 марта и в части должен был явиться 5 марта. Билет на поезд отправлением вечером в 19-19 3 марта должен прибыть на станцию Очеретино Донецкой области в 8-46 4 марта, а человек попал под поезд в Киеве и отрезало ноги 4 марта в 16 часов. Цитата ,,около 16:00 4 марта в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Центральном железнодорожном вокзале. Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Источник: https://censor.net/ru/n3251584,,
Вгашенный, так ,,торопился,, из-за киевских пробок на поезд, что аж на следующий день после того как его поезд уехал, ,,потерял сознание,, на киевском вокзале и попал под поезд?

Подполковнику Баранову с такой говорящей фамилией (которого цензор перепостил), нужно было сначала самому глянуть в свои доказательства.
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17.03.2021 18:15 Відповісти
Это сильно меняет дело? Даже если выпил. Он воевал с 2014 и до сих пор.
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17.03.2021 18:28 Відповісти
А Вы не пытались просчитывать, на какие деньги президент Зеленский со своей семьёй и главой офиса президента , и с многочисленной охраной, и прислугой летал в отпуск ( командировку) в Оман. ... Очень интересно, кто оплатил эту многомиллионную собачью свадьбу? Кремль? Шапито "95 квартал"? Каломойский? Или мы с Вами своими налогами? И посчитайте для удовольствия своего, сколько миллиардов наших денег выбрасывается на оздоровление миллионеров в правительстве, Верховной Раде, судейской кодле, прокурорской братве?
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17.03.2021 18:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482640 и зачем вы мне коммент из этих много букв писали ? Когда нет разумного аргумента начинаются обвинения ,,да ты кацап,, , приплетание Зели, Коломойши. Я просто на цифрах показал что человек писавший пост в фейсбучике или не далекий, или врет. И люди все равны. Попасть под поезд мог бы любой во время ,,временной потери сознания,,
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17.03.2021 21:41 Відповісти
"Никто не может посмотреть и сравнить все числа ?" - Ваш вопрос.... А числа я сравнил и сопоставил следующие - начал защищать нашу с Вами страну в 2014 году и по 2021 год....Благодаря ему мы с Вами ещё живы и протираем жопами диваны, печатая на Цензоре умные тексты.... Этому пострадавшему парню мы обязаны жизнями и свободой от диктатуры путинской нечисти....
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17.03.2021 22:43 Відповісти
Друзья, я думаю, что всем нам ничего не стоит закинуть на карточку воина посильную сумму, кто сколько может, для нас особо не заметно, а для Воина помощь. Помните что большая река берет свое начало с маленького ручейка...поможем Человеку. +
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17.03.2021 18:17 Відповісти
Навіть і вгашений, чи обнюханий і обколотий - він людина, яка на відміну він правильних чистоплюїв, з 14 року брав участь у війні : мерз, не спав, не доїдав, ризикував життям і втрачав здоровя. А чистоплюям нехай за їхню писанину руки повикручує і завтра щоб потрапили під колеса чергового мажора, або під дорогим кабаком зграя малолєток стопнула його на "Дядя дай закурить".
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17.03.2021 18:55 Відповісти
Жахлива історія.
+
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18.03.2021 00:50 Відповісти
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов - Цензор.НЕТ 5526
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18.03.2021 07:53 Відповісти
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов - Цензор.НЕТ 6396Протезы нового поколения
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18.03.2021 07:54 Відповісти
 
 