Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов. ФОТОрепортаж

Український військовослужбовець Олександр Головатий знепритомнів на вокзалі в Києві, коли поспішав на поїзд (вирушав на 7-му ротацію в зону ООС), у результаті йому відрізало ноги. Зараз його виписали з лікарні і відправили додому в Маньківку на Черкащині, хоча йому ще необхідні лікування і реабілітація. Місцева влада навіть не цікавиться долею воїна. Волонтери просять українців про допомогу.

Про це повідомив підполковник запасу Збройних сил України й учасник російсько-української війни Віталій Баранов, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі побратими! Ви, мабуть, чули про трагічну новину, у якій чоловікові на залізничному вокзалі в місті Києві потяг відрізав ноги. Так от цією людиною є наш побратим - учасник бойових дій Головатий Олександр Олександрович з Черкащини, зареєстрований у смт Маньківка, розлучений, має сина, проживає з мамою пенсіонеркою, яка продовжує працювати бібліотекаркою. Саша воює з 2014 року, пішов добровольцем, з 2015 офіційно у штаті ЗСУ. Цього разу він їхав на свою сьому ротацію, але через київські затори запізнювався на потяг. Пам’ятає як швидко йшов пероном, боліла голова, потім порожнеча й опам’ятався на колії з відірваними ногами, знову знепритомнів. Причиною трагедії стали у тому числі численні контузії, нелікований посттравматичний синдром. Зараз стан Олександра тяжкий, була велика втрата крові, перебував у реанімаційному відділені 17 лікарні. Вмісту алкоголю в крові не виявлено. Лікарня, за нашим наполяганням, забезпечила Сашка реанімаційними матеріалами та препаратами. Вчора, через 10 днів після операції, його без обох ніг, з ампутацією до середини стегна відправили додому, винесли сестрі, яка приїхала з чоловіком забрати додому. Як буде проходити лікування усім наплювати. Вчора до нього крім сім’ї та волонтера Івана не навідувався ніхто, а сьогодні із районної лікарні смт Маньківка обіцяли надіслати лікаря для огляду. Місцева влада навіть не знає, хто він, де живе та який його стан. За життя та здоров’я Олександра бореться координатор волонтерського руху Маньківщини, Миронюк Іван тел. 0 (96) 364 39 24. Якщо маєте можливість приділити увагу, допомогти з переобладнанням квартири на другому поверсі панельної п’ятиповерхівки, надати гігієнічні засоби - зробіть це. Ще можете набрати керівника районної поліклініки смт Маньківки, Юрія Кулика, він, мабуть, забув що у країні йде війна та яке його місце", - закликав Баранов.

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"Ми давно знаємо про "ментівські" спроби списати свою бездіяльність на залізничному вокзалі на будь-кого. Сашка як волоцюгу завезли до чергової лікарні, навіть не глянувши документи чи стиль одягу, і відтяли ноги на середині стегна, хоч ноги були пошкоджені/ відірвані нижче колін а через велику втрату крові, яка сталася через невчасне надання першої медичної допомоги (втрата крові була понад два літри). З Маньківськоі ОТГ так відвідувачів і не було, вони ФБ не читають", - додав пізніше Баранов.



















