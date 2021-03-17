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30 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським "планшетам", - Міноборони. ФОТО

У Збройні Сили України направлено нові адміністративні сумки, які замінять "планшети" радянського зразка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЗСУ.

30 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським планшетам, - Міноборони 01

Армійська новинка досить функціональна і містка. Зазначається, що на відміну від попередніх "планшетів" радянського зразка, основною її перевагою є зручний функціонал.

30 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським планшетам, - Міноборони 02

Як заявив начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Кузнєцов, на сьогодні вже проведено розподіл і розпочато видачу нових сумок органам військового управління та військовим навчальним закладам.

Автор: 

армія (3771) Міноборони (7364) оборона (4780) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+16
советский планшет ( тек кто ходил с ним не дадут соврать) был реально крут - кожа, куча отделений для всего, отделение для карт - вечная вещь. а это - сумка для бомжа за рубль двадцать. позорище.
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17.03.2021 22:51
+14
думаю, старые планшеты ещё переживут эти сумки ))
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17.03.2021 22:48
+13
Вот именно - удобно.
Во время боя - планшет заменяет офицеру рабочий стол.
На нём анализируется карта, выполняются записи и расчёты...
В такой сумке удобно носить продукты, вещи и косметику.
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17.03.2021 23:06
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Це перемога?
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17.03.2021 22:44 Відповісти
Це пздць
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17.03.2021 22:47 Відповісти
Если заказали производство у нас, причем без посредников и откатов, по конкурентной цене и тендер был проведён честно и прозрачно, то Перемога. Але це маловирогідно
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17.03.2021 22:48 Відповісти
Якась тряпошна косметичка.
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17.03.2021 22:57 Відповісти
Зверху і прозора кишенька є. Можна дзеркальце засунути.
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17.03.2021 23:37 Відповісти
Планшет можна підкласти під папір і на ньому щось писати.
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17.03.2021 23:54 Відповісти
По виду - дешёвый вариант с алиэкспресса
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18.03.2021 10:41 Відповісти
думаю, старые планшеты ещё переживут эти сумки ))
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17.03.2021 22:48 Відповісти
Здесь не в толщине материала дело. Если бы так меряли, то у нас армия до сих пор ходила бы в кирзовых сапогах, шинелях и буденовках, потому что им сносу нет.
Думаю, что преследовали и отадавли предпочтение не долговечности, а практичности, легкости и удобности.
Мы не во времена Александра Магедонского живем, когда с Греции ходили пешком Азию завоёвывать.
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17.03.2021 22:59 Відповісти
Вот именно - удобно.
Во время боя - планшет заменяет офицеру рабочий стол.
На нём анализируется карта, выполняются записи и расчёты...
В такой сумке удобно носить продукты, вещи и косметику.
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17.03.2021 23:06 Відповісти
Ага, сразу же вспомнил фрика Диму Коляденко с его вечной сумкой )30 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським "планшетам", - Міноборони - Цензор.НЕТ 5511
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17.03.2021 23:41 Відповісти
К стати, у Димы на всех фото наряды и сумки разные.
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17.03.2021 23:58 Відповісти
Вот именно в удобности. В старом планшете все было на своих местах. Есть место для карандашей, ручек, циркуля и компаса с курвиметром. Карта туда кладется без всяких папок.
А здесь, я так понимаю, еще пеналы таскать надо, папки для карт и прочую "косметичку"
Ну и про аваковскую составляющую забывать не следует
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18.03.2021 08:23 Відповісти
если бы МО не тупило, не просрали 600 млн грн наших налогов и сделали софт по стандартам НАТО, то эти тряпки и даром не нужны бы были.
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18.03.2021 09:00 Відповісти
думав би, якби було чим
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17.03.2021 23:59 Відповісти
Боже, эту инфу можно расценивать либо как дезу, либо как глупость, либо как предательсво и пособничество противнику. Зная это количество не сложно расчитать все другое. В совке производство планшетов было засекречено! Дебилы б""я!
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17.03.2021 22:50 Відповісти
советский планшет ( тек кто ходил с ним не дадут соврать) был реально крут - кожа, куча отделений для всего, отделение для карт - вечная вещь. а это - сумка для бомжа за рубль двадцать. позорище.
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17.03.2021 22:51 Відповісти
Если бы ты ходил бы с советским планшетом то ты знал бы что он реально был не удобен при повседневной носки и весил как пара кирпичей! Выглядел да солидно но посравнению с императорским был жалкой копией!
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17.03.2021 23:12 Відповісти
училище отходил. каждый день по 7 пар)
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17.03.2021 23:17 Відповісти
По асфальту? Ну ну ты в ней в полях походи гна третий день выкинешь!
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17.03.2021 23:19 Відповісти
По сколько? По 7? ты реально крут. Такого быть не может это 14 часов из 16 активных. Короче дядя зазвизделся!
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17.03.2021 23:21 Відповісти
тебя туда на лет 5 надо было - отдохнул бы от клавы) кроме пар еще учения и боевая подготовка...дядя
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18.03.2021 00:12 Відповісти
а 7 пар потому что курсанты не учились в казармах а после обеда шли в классы домашку грызть, дядя домашний)
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18.03.2021 00:14 Відповісти
а я еще 10 лет после училища))))))
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17.03.2021 23:49 Відповісти
Ну не знаю я в училище ненавидел это подобие сумки. Для поля боя где у тебя есть только карта, наверное норм. Но для учёбы. Книги толком не запихнешь. А если удавалось то стучит такая дура по ж..е. И не дай Бог забег. У некоторых ребят синяки были)
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18.03.2021 15:56 Відповісти
Не свисти. "Сумка полевая" (именно так этот предмет правильно называется) - вещь крайне удобная (кстати, в статье ошибка: "планшет" это другое - он только для карты: планшет правильно называется "полетка"). Я с ней 10 лет отходил.
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18.03.2021 02:34 Відповісти
Ты явно его даже в руках не держал, раз такое утверждаешь Его вес (пустого), грамм 500 не более!
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18.03.2021 07:40 Відповісти
А заодно подсказка для снайпера противника, какая цель - приоритет. А так да, за гривну 20!
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17.03.2021 23:15 Відповісти
Планшет - убожество времен нагана, круглого котелка, и шинели скаткой.
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18.03.2021 00:33 Відповісти
Согласен, 30 лет назад получил, а до сих пор живой и почти не потрепанный!
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18.03.2021 07:38 Відповісти
С учетом цены в 980 грн, сумка выглядит весьма убого.
https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-11-002410-c
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17.03.2021 22:51 Відповісти
30000 шт Х 980 грвн=29 400 000/2=14 700 000 грвн - реальный гешефт тыловиков на покращені...
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17.03.2021 23:21 Відповісти
В этих числах - весь смысл происходящего дерибана ...
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18.03.2021 00:54 Відповісти
Мало того: цена... того. Современная полевая сумка офицерская (такая же, как кожаная советская по покрою, но из современных материалов и камуфлированная) стоит в розницу 1 350 руб., т.е. около 600 грн. Так это в розницу. Цена гособоронзаказа, естественно, ниже.
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18.03.2021 02:41 Відповісти
Уж лучше, чем неудобные "полевые сумки", хлопающие по попе.
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17.03.2021 22:51 Відповісти
Тебе не нравится, когда хлопают по попе?
Для тебя выпускаются косметички в стиле милитари.
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17.03.2021 23:10 Відповісти
Кирзачи, портянки, ушанки, фляжка на ремне, штык-нож.. Твои мечтЫ?
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17.03.2021 23:48 Відповісти
Блондинка?
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18.03.2021 07:34 Відповісти
А по-моему, ещё зеркальца не хватает.
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17.03.2021 23:24 Відповісти
Сколько миллионов наворовали с этих сумок? В живую не видел эти сумки, но на фото, выглядит как то не очень.
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17.03.2021 22:58 Відповісти
Такой должна быть современная сумка
30 тыс. новых административных сумок направлены в ВСУ на замену советским "планшетам", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2168
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17.03.2021 23:01 Відповісти
Это лаптеногий тактический ноутбук на котором даже Герои-3 не запускаются
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17.03.2021 23:14 Відповісти
Советские планшеты неплохо продаются ...
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17.03.2021 23:01 Відповісти
Чіпуха якась,нам озброєння ******* необхідне,а не сумочки для помади.
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17.03.2021 23:28 Відповісти
Аваков виготовив?
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17.03.2021 23:36 Відповісти
ну, после такой пабеды нам уже ракетное вооружение ни к чему, можно и муляжами обойтись. Д.б..
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17.03.2021 23:44 Відповісти
Именно...

https://censor.net/ru/blogs/3253919/mulyaj_raket_neptun_na_ozbron_vms_ukrani
Муляжі ракет "Нептун" на озброєні ВМС України
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18.03.2021 00:51 Відповісти
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18.03.2021 00:00 Відповісти
реально позорная сумка для студента первого курса из села,
наверное для неторопливого, размеренного боя, с перекусом ....патаму она и на двух застёжках
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18.03.2021 00:07 Відповісти
...ну вот, где-то в уголке горько заплакал один арсенбарисыч
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18.03.2021 00:23 Відповісти
Якщо випадково, в бойових умовах стати на один з таких пластикових зелених замочків, то його вже потім не склеїти, тобто цілу сумку можна викидати! Ненадійні пластикові замки варто замінити якісними залипами чі металевими елементами. Попередньо варто було зробити експериментальну партію у 100-200 сумок та подивитися як зручно з ними буде працювати у польових умовах.
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18.03.2021 02:16 Відповісти
о чём вы? куда проще заказать на алике партию вот таких "сумок" за 100 грн., потом толкнуть их МО за 1000грн. и объявить очередную перемогу.
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18.03.2021 11:37 Відповісти
Все возмущаются. Ну так берите ТАПик (телефон) и крутите ручку, зачем смартфон таскають, он же может намокнуть...
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18.03.2021 03:45 Відповісти
Смарты разные бывают. Какой-нибудь недорогой "броневик" Blackview. Ему от намокания ничего не будет
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18.03.2021 10:49 Відповісти
их сынок авакяна должен был собственноручно на зоне пошить...
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18.03.2021 06:36 Відповісти
Більше схоже на жебрацьку торбу.
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18.03.2021 06:56 Відповісти
Хоть я и офицер, но категорично не скажу что сов. планшет был особенно удобен или оригинален. Карта - да, резиночка да, ну циркуль с тетрадкой за 2 или 44 коп) , - все !!! ?? . Не пробывал , ну может с горки на нем спуститься как на портфеле удобно, возможно... и дымит - хорошо!!!
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18.03.2021 07:24 Відповісти
Ну уж по крайней мере намного лучше, чем эти тряпичные косметички!
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18.03.2021 07:45 Відповісти
Если кому надо- могу подарить, у меня их два.
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18.03.2021 07:25 Відповісти
И шить это позорище будет любимая фирма Рюкзакова. Положите рядом совковский планшет и вы поймете, что в этой админсумке только картошку с базара носить. Заявляю это как бывший военных. Не могу себе представить командиров в боевых условиях с такими сумками на плече. Позорище, опять потратили деньги на ерунду.
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18.03.2021 07:45 Відповісти
Мені ця сумка зовсім не сподобалася.

Планшет у тата був. Розумію, з чим порівнюють.
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18.03.2021 08:11 Відповісти
Если вопрос в том, что должна быть плотность, что бы как стол, то есть множество современных легких и плотных материалов. Тряпочка, действительно в этом смысле неудобна.
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18.03.2021 08:33 Відповісти
цвет ниток на патчах,очередной однострий,бани,теперь сумки для штабных щурив...
блдь,это саботаж или диверсия обороноспособности Украины.
вместо ракет,бпла,связи....
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18.03.2021 09:19 Відповісти
Совкові так звані "планшети" уже в Афгані себе вичерпали.
Це девайс небойових умов.
Дивно, що досі протримався в армії.
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18.03.2021 09:57 Відповісти
а в цей час..

Американская «Золотая Орда» «насытит» российскую ПВО

https://lenta.ru/auth/

30 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським "планшетам", - Міноборони - Цензор.НЕТ 974530 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським "планшетам", - Міноборони - Цензор.НЕТ 1511

https://lenta.ru/tags/organizations/pentagon/ Пентагон в рамках проекта Low-Cost Cruise Missile (LCCM) завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3 компании Raytheon, позволяющих проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщает The Drive.
Согласно изданию, БПЛА в составе роя способны, в частности, перенацеливаться и обмениваться задачами, а также проводить синхронизированные массированные атаки на системы ПВО противника (например, России и Китая), приводящие к тому, что количество целей для поражения значительно превосходит возможности огневой мощи обороняющейся стороны.https://lenta.ru/news/2021/03/18/lccm/

звичайно,2\3 "роя " будуть просто "обманки".. ще дешевші.))
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18.03.2021 10:05 Відповісти
сколько сын собакова-рюкзакяна на этот раз заработал?
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18.03.2021 14:07 Відповісти
для бомжей пойдет
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18.03.2021 16:34 Відповісти
1. Очень бы хотелось услышать мнение офицеров об этих "сумках". Особенно на передке.
2. Судя по тому что ВСЕ ТТХ этих сумок (цена, материал, производитель и т.п.) замяли для ясности ... Это очередные "аваковские рюкзаки".
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19.03.2021 10:41 Відповісти
Похожа на какуЮто барсетку.Неужели нельзя разместить сумку что бы она не болталась и не мешала во время боя.
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Знову від дизайнера Авакова?
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19.03.2021 15:46 Відповісти
 
 