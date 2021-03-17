30 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським "планшетам", - Міноборони. ФОТО

У Збройні Сили України направлено нові адміністративні сумки, які замінять "планшети" радянського зразка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЗСУ.

Армійська новинка досить функціональна і містка. Зазначається, що на відміну від попередніх "планшетів" радянського зразка, основною її перевагою є зручний функціонал.

Як заявив начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Кузнєцов, на сьогодні вже проведено розподіл і розпочато видачу нових сумок органам військового управління та військовим навчальним закладам.