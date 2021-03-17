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30 тис. нових адміністративних сумок направлено в ЗСУ на заміну радянським "планшетам", - Міноборони. ФОТО
У Збройні Сили України направлено нові адміністративні сумки, які замінять "планшети" радянського зразка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЗСУ.
Армійська новинка досить функціональна і містка. Зазначається, що на відміну від попередніх "планшетів" радянського зразка, основною її перевагою є зручний функціонал.
Як заявив начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Кузнєцов, на сьогодні вже проведено розподіл і розпочато видачу нових сумок органам військового управління та військовим навчальним закладам.
Топ коментарі
+16 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар17.03.2021 22:51
+14 Бяка Бука
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+13 Ёши Ёкомуро
показати весь коментар17.03.2021 23:06
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Думаю, что преследовали и отадавли предпочтение не долговечности, а практичности, легкости и удобности.
Мы не во времена Александра Магедонского живем, когда с Греции ходили пешком Азию завоёвывать.
Во время боя - планшет заменяет офицеру рабочий стол.
На нём анализируется карта, выполняются записи и расчёты...
В такой сумке удобно носить продукты, вещи и косметику.
А здесь, я так понимаю, еще пеналы таскать надо, папки для карт и прочую "косметичку"
Ну и про аваковскую составляющую забывать не следует
https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-11-002410-c
Для тебя выпускаются косметички в стиле милитари.
https://censor.net/ru/blogs/3253919/mulyaj_raket_neptun_na_ozbron_vms_ukrani
Муляжі ракет "Нептун" на озброєні ВМС України
наверное для неторопливого, размеренного боя, с перекусом ....патаму она и на двух застёжках
Планшет у тата був. Розумію, з чим порівнюють.
блдь,это саботаж или диверсия обороноспособности Украины.
вместо ракет,бпла,связи....
Це девайс небойових умов.
Дивно, що досі протримався в армії.
Американская «Золотая Орда» «насытит» российскую ПВО
https://lenta.ru/auth/
https://lenta.ru/tags/organizations/pentagon/ Пентагон в рамках проекта Low-Cost Cruise Missile (LCCM) завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3 компании Raytheon, позволяющих проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщает The Drive.
Согласно изданию, БПЛА в составе роя способны, в частности, перенацеливаться и обмениваться задачами, а также проводить синхронизированные массированные атаки на системы ПВО противника (например, России и Китая), приводящие к тому, что количество целей для поражения значительно превосходит возможности огневой мощи обороняющейся стороны.https://lenta.ru/news/2021/03/18/lccm/
звичайно,2\3 "роя " будуть просто "обманки".. ще дешевші.))
2. Судя по тому что ВСЕ ТТХ этих сумок (цена, материал, производитель и т.п.) замяли для ясности ... Это очередные "аваковские рюкзаки".