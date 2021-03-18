Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП за участю двох автомобілів, унаслідок якої водій легковика "Вольво" загинув на місці. УВАГА! Фото і відео не рекомендуються до перегляду особам з ослабленою психікою, вагітним та особам, які не досягли 18-річного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.

"Сьогодні приблизно о п’ятій годині ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із загиблими на трасі Київ-Чоп у Святошинському районі столиці.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Вольво", рухаючись проїжджою частиною в напрямку міста Києва, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажним автомобілем "Кроне", який рухався попереду та зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок ДТП водій легковика, 1977 року народження, помер на місці", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчими столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії аби встановити обставини та причини цієї події.

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Фото: сайт поліції

Водночас, як повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook, водій "Вольво", який, можливо, був п'яним, на високій швидкості врізався у фуру, яка зупинилася на світлофорі. Водій загинув миттєво, двох пасажирів витягували рятувальники ДСНС: "Двоє пасажирів не зазнали важких травм і ходили пили пиво...".

Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

"У салоні багато пляшок спиртного, від постраждалих чути запах алкоголю. Чи був п'яний водій, встановить експертиза. Співчуваємо родичам загиблого, виживання постраждалим. Живим - стежте за дорогою...", - йдеться в повідомленні.













Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook