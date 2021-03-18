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Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП за участю двох автомобілів, унаслідок якої водій легковика "Вольво" загинув на місці. УВАГА! Фото і відео не рекомендуються до перегляду особам з ослабленою психікою, вагітним та особам, які не досягли 18-річного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.

"Сьогодні приблизно о п’ятій годині ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із загиблими на трасі Київ-Чоп у Святошинському районі столиці.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Вольво", рухаючись проїжджою частиною в напрямку міста Києва, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажним автомобілем "Кроне", який рухався попереду та зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок ДТП водій легковика, 1977 року народження, помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 01

За цим фактом слідчими столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 02

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії аби встановити обставини та причини цієї події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій Toyota влаштував смертельну ДТП у Києві: двоє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 03

Фото: сайт поліції

Водночас, як повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook, водій "Вольво", який, можливо, був п'яним, на високій швидкості врізався у фуру, яка зупинилася на світлофорі. Водій загинув миттєво, двох пасажирів витягували рятувальники ДСНС: "Двоє пасажирів не зазнали важких травм і ходили пили пиво...".

Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

"У салоні багато пляшок спиртного, від постраждалих чути запах алкоголю. Чи був п'яний водій, встановить експертиза. Співчуваємо родичам загиблого, виживання постраждалим. Живим - стежте за дорогою...", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 04
Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 05
Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 06
Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 07
Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 08
Під Києвом водій влетів у фуру і загинув на місці, - поліція 09
Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook

Автор: 

Нацполіція (15168) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+22
Закон про покарання п'яних за кермом вступив у дію. Винесено перший вирок.
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18.03.2021 09:59
+16
Хорошо, что на его пути была фура с противоподкатным брусом, а не легковушка с людьми.
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18.03.2021 10:17
+11
Это наверно новые штрафы так впечатлили.
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18.03.2021 09:58
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"Кина не будет..."

Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция - Цензор.НЕТ 4051
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18.03.2021 09:55 Відповісти
Это наверно новые штрафы так впечатлили.
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18.03.2021 09:58 Відповісти
Вообще то, автомобиль Скания, а прицеп Крона.
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18.03.2021 11:23 Відповісти
Это как то меняет штрафы? Или пьяному водителю важно именно в сканию было врезаться?
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18.03.2021 12:15 Відповісти
Закон про покарання п'яних за кермом вступив у дію. Винесено перший вирок.
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18.03.2021 09:59 Відповісти
Воно до того йшло. Всі хто сідає п'яним за руль цим закінчують. Тільки от якби Бог так розпорядився, що тільки такі падли гинули, а не нормальні люди.
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18.03.2021 10:42 Відповісти
Автоматично (і ніякої корупції!!!)
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18.03.2021 11:39 Відповісти
водитель при ударе захлебнулся пивом.
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18.03.2021 10:02 Відповісти
То це йому від пива так голову знесло?
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18.03.2021 11:11 Відповісти
https://youtu.be/aNi17YLnZpg епічне "автогальмування" вольво
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18.03.2021 10:03 Відповісти
придивіться - на фурі стоїть такий причал!!
тіки цей обдарованний його майже знищив!
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18.03.2021 10:09 Відповісти
Хорошо хоть фура не сильно пострадала. Зато знатно дала водиле прямо в лоб.
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18.03.2021 10:03 Відповісти
Фура Сканія, Крон то будка.
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18.03.2021 10:03 Відповісти
Соболезнуем родственникам погибшего, выживания пострадавшими... Живым - пошкодувати, що лишився непотріб для розмножування!
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18.03.2021 10:04 Відповісти
Заголовок как в бульварных помойках.
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18.03.2021 10:05 Відповісти
Хорошо, что на его пути была фура с противоподкатным брусом, а не легковушка с людьми.
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18.03.2021 10:17 Відповісти
Пассажири решили сразу и смерть водителя пивком обмыть
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18.03.2021 10:19 Відповісти
З язика зняли

Щоб двічі не вставати)
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18.03.2021 10:27 Відповісти
Классная тачка из европы, при ударе не сработали ни подушки ни шторки, потому что при восстановлении этого авто после первого тотала с дорогостоящей безопасностью не заморачивались. О том что на его "Вольво" кроме ремней безопасности, которыми водитель скорее всего не пользовался, больше никаких систем безопасности нет, хозяин авто скорее всего даже не догадывался, т.к. считал себя счастливым и обладателем недорогой бу иномарки. Таких водителей, которые даже не догадываются что ездят на восстановленных тоталах на дорогах больше половины, это если не считать бляхеров, где практически все машины такие... И врезался он в тягач Скания, Кроне это прицеп.
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18.03.2021 10:21 Відповісти
А как вы определили что это евробляха?
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18.03.2021 10:29 Відповісти
А где я писал что это бляха?
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18.03.2021 10:31 Відповісти
Обычно эти эпитеты касаются евроблях. После тотала, из европы вы хер документы сделаете, а у нас из двух битков на раз.
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18.03.2021 10:41 Відповісти
Из Европы как правило завозятся машины после ДТП за которые хозяева получили страховку и не хотят заморачиваться с восстановлением. Наши умники их восстанавливают и продают таким же умникам как не битая не крашеная таким же умникам. Как правило восстанавливают подешевле что бы по больше заработать. Подушки не дешевые и чаще ставятся муляжи или для особо умных вообще тряпки туда запихивают. За всю свою жизнь я не видел ни одной целой машины из Европы и стоимость тут не играет роли, ситуация одинаковая с машинами за 10000 или за 100000. А вот тем кто этим занимается, скручивает пробеги, восстанавливает Тотал и пихает его как не битые и не крашеные по верху рынка, руки нужно повыдергивать..
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18.03.2021 10:51 Відповісти
Сварить из двух ланосов один - как два пальца . Смотать пробег на исконно "белом авто" - 40 - 120 баксов. Подушки - поставим обманку. Кат вырежем, карту впрыска подшаманим, преднатяжители ремней - разблокируем, ксенон вкрячим . Это всё на наших, исконно белых авто . Да, тотал вы можете завезти, но нах он нужен при цене авто пара- тройка штук евро(евробляхи если чё)
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18.03.2021 12:09 Відповісти
Передні айрбеги спрацювали, на відео видно.
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18.03.2021 10:30 Відповісти
Больше похоже на задние или боковые... Если бы на сработали водительские, на Вольво да еще в пьяном угаре, водитель бы остался жив.
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18.03.2021 10:36 Відповісти
Видео смотри алеша
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18.03.2021 10:42 Відповісти
Не рассказывай что и кому делать что бы тебе не говорили куда идти, Вася.
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18.03.2021 10:53 Відповісти
0:48 відео - з керма точно стрельнуло, пасажирська з торпеди схоже теж. Але то таке, удар в стоячу фуру якраз на рівні голови водія - від такого подушки не врятують..
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18.03.2021 10:47 Відповісти
подушка водія спрацювала, але у даному випадку не спасло б і 100 подушок. якщо пяний чи тверезий влітаеш на швидкості не рівній 50 і менше під причеп то тобі торба, ну хіба на рамному джипу.
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18.03.2021 10:41 Відповісти
Йому розчавило голову відбійником фури. Ані подушка, ані паски там не допомогли б.
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18.03.2021 11:13 Відповісти
мда, гроші на 90-к є, а бухають таке гівно.
та і вбитися в 90-ку - треба вміти.
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18.03.2021 10:25 Відповісти
чому гівно??? "опілля" якраз норм!
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18.03.2021 20:20 Відповісти
Ну и каким боком тут увеличение штрафов?
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18.03.2021 10:42 Відповісти
Заплатил штраф по полной.
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18.03.2021 10:51 Відповісти
Балта 2
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18.03.2021 11:14 Відповісти
Светофоры на такой трассе - это нонсенс.
Не должно быть никаких светофоров.
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18.03.2021 11:34 Відповісти
Сумно,але добре що хоч нікого крім себе не погубив
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18.03.2021 12:44 Відповісти
нечего бухать за рулем, даже если ты в самом безопасном авто
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18.03.2021 13:09 Відповісти
Отмазался от штрафа...
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18.03.2021 14:07 Відповісти
добре що на його дорозі попалась фура, а не легковик з дітьми ...
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18.03.2021 14:15 Відповісти
самая безопасная машина VOLVO
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19.03.2021 01:48 Відповісти
 
 