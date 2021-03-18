Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Довідки видавалися як з позитивним результатом тесту на COVID-19, так і з негативним. Сума такого документа коливалася від 900 до 1,8 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії та мешканець Києва, який займався розповсюдженням готових довідок. Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги.

Крім того, встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний. Вартість одного сертифікату чи довідки коливалася від 900 до 1800 грн залежно від терміну виконання.

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За попередніми даними, лише за період із лютого до цього часу, учасникам злочинного угруповання вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тис. грн.

Учора, 17 березня, поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, за місцем мешкання фігурантів та в їх автомобілях. Вилучили бланки сертифікатів та довідок з відтисками печатки лабораторії, понад 500 тис. грн готівки у різних валютах, "чорнові" записи.









