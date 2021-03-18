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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Довідки видавалися як з позитивним результатом тесту на COVID-19, так і з негативним. Сума такого документа коливалася від 900 до 1,8 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії та мешканець Києва, який займався розповсюдженням готових довідок. Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги.

Крім того, встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний. Вартість одного сертифікату чи довідки коливалася від 900 до 1800 грн залежно від терміну виконання.

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За попередніми даними, лише за період із лютого до цього часу, учасникам злочинного угруповання вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тис. грн.

Учора, 17 березня, поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, за місцем мешкання фігурантів та в їх автомобілях. Вилучили бланки сертифікатів та довідок з відтисками печатки лабораторії, понад 500 тис. грн готівки у різних валютах, "чорнові" записи.

Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з потрібним результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція 01
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з потрібним результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція 02
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з потрібним результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція 03
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з потрібним результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція 04
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з потрібним результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція 05

Автор: 

карантин (18172) Київ (19466) підробка (437) Нацполіція (15168) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8862
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18.03.2021 10:05
+4
ето где зеленский кровь на наркотики сдавал
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18.03.2021 10:45
+3
Хм. 900-1800 гривен это стоимость стандартного исследования в частной клинике.
Смысл?
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18.03.2021 09:49
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Хм. 900-1800 гривен это стоимость стандартного исследования в частной клинике.
Смысл?
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18.03.2021 09:49 Відповісти
У меня дешевле.
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18.03.2021 09:51 Відповісти
смысл, что чел с ковидом хочет в Египет например
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18.03.2021 10:15 Відповісти
Эмм... ну разве что.
Хотя лично я бы поопасался бы ехать больным куда-то.
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18.03.2021 10:17 Відповісти
Не дорого
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18.03.2021 09:51 Відповісти
ето где зеленский кровь на наркотики сдавал
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18.03.2021 10:45 Відповісти
********* владним можна все ?! А як би хтось з народу на "тємє"- заробляв гроші то вже зловмисник!?
Дивна фігня -фейкотести на 80-90% випадковий результат ,відповідно і папірчики такі самі,а якщо не купувати тести у дистрибюторів ,то вже виявляється "злочин" не передбачений нігде! Крім хотілок кретинів котрі масово окупували владні повноваження.
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18.03.2021 10:03 Відповісти
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8862
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18.03.2021 10:05 Відповісти
Сколько вам (журналистам) заплатила лаборатория за то, что вы не указали ее название???
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18.03.2021 10:12 Відповісти
До решения суда никто не может быть назван виновным, в противном случае судебные иски к изданию за нанесение имиджевых потерь с огромными сумами компенсаций, так что журналисты с этого ничего не поимели
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18.03.2021 10:26 Відповісти
Подумываю заказать справку о том, что у меня корона. Работать не хочется.
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18.03.2021 10:17 Відповісти
Что за лаборатория, кто в курсе?
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18.03.2021 10:22 Відповісти
Интересно, как полиция узнала, что лаборатория не проводила соответствующих исследований, если соответсвующее оборудование имеется.
Или сотрудники лаборатории насколько "наглость" потеряли, что заготовили наперёд целую кучу фейковых справок?
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18.03.2021 10:30 Відповісти
В тур агенствах прямым текстом предлагают справки на любой вкус, отправляют куда только можно, но предупреждают, что в самолете будет сидеть половина народа с этими липовыми справками, всех все устраивает...
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18.03.2021 11:19 Відповісти
Забавно.
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18.03.2021 11:48 Відповісти
простите, а паспорт о всех всех прививках от ветеринара пройдёт для поездки заграницу
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18.03.2021 11:21 Відповісти
 
 