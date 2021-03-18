Шахраї у Києві, представляючись "відомими брокерськими компаніями", виманювали у громадян ЄС гроші, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність нелегальних "call-центрів". Видаючи себе за "відомі брокерські компанії", зловмисники виманювали у громадян ЄС та СНД гроші - щоб "клієнти заробили на біржі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, група українців та громадян іноземних держав організували у Києві протиправну схему. Вони, перебуваючи в Україні, координували діяльність транскордонного шахрайського механізму.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники телефонували громадянам ЄС та СНД від імені "відомих" брокерських компаній і пропонували заробити на торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою. Ділки "гарантували" клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання значної суми грошей, привласнювали кошти і блокували вкладника.

Також учасники угруповання, використовуючи контактні бази осіб, щодо яких раніше вели аналогічні шахрайські дії, пропонували вкладникам за "комісію" повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, ділки відразу переривали зв’язок з клієнтом.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів та учасників угруповання і розташування "call-центрів". У ході слідчих дій вилучено: понад 2 млн грн, отриманих злочинним шляхом, серверне обладнання, флеш-носії, документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх організаторів оборудки.

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