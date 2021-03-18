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Шахраї у Києві, представляючись "відомими брокерськими компаніями", виманювали у громадян ЄС гроші, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність нелегальних "call-центрів". Видаючи себе за "відомі брокерські компанії", зловмисники виманювали у громадян ЄС та СНД гроші - щоб "клієнти заробили на біржі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, група українців та громадян іноземних держав організували у Києві протиправну схему. Вони, перебуваючи в Україні, координували діяльність транскордонного шахрайського механізму.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники телефонували громадянам ЄС та СНД від імені "відомих" брокерських компаній і пропонували заробити на торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою. Ділки "гарантували" клієнтам отримання надприбутків у короткі терміни. Після отримання значної суми грошей, привласнювали кошти і блокували вкладника.

Також учасники угруповання, використовуючи контактні бази осіб, щодо яких раніше вели аналогічні шахрайські дії, пропонували вкладникам за "комісію" повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, ділки відразу переривали зв’язок з клієнтом.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів та учасників угруповання і розташування "call-центрів". У ході слідчих дій вилучено: понад 2 млн грн, отриманих злочинним шляхом, серверне обладнання, флеш-носії, документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх організаторів оборудки.

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Шахраї у Києві, представляючись відомими брокерськими компаніями, виманювали у громадян ЄС гроші, - СБУ 01
Шахраї у Києві, представляючись відомими брокерськими компаніями, виманювали у громадян ЄС гроші, - СБУ 02
Шахраї у Києві, представляючись відомими брокерськими компаніями, виманювали у громадян ЄС гроші, - СБУ 03

Автор: 

Київ (19466) шахрайство (1082) СБУ (12818)


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помойму контора на подоле,ходил туда на собеседование))))
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18.03.2021 11:00 Відповісти
Таких контор в Киеве десятки. Вы слышали хоть одно решение суда (приговор) по хоть одному такому делу? И не услышите. Все разваливается до суда. Остаются фотографии, громкие сообщения. Виновных нет. И ни один из сотрудников(=соучастников) этих компаний, которые должны в правовом государстве разделить ответственность с организаторами, то же не наказан. Почему? - Так то ж в правовом государстве. Украина к ним не относится.
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18.03.2021 11:38 Відповісти
Что значит - для привлечения к ответственности всех организаторов схемы? А 30+ уродов которые на них работали типа ничего не знали? Они завтра все дружно пойдут работать в такую же кантору. Дать каждому по 5 лет за соучастие. Каждый раз накрывают эти коллцентры там по 50-100 ушлёпков трудились и им ничего за это. А ЗП им типа государство платило или они получали часть с сворованого? бред какой-то а не справедливость и закон.
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18.03.2021 11:05 Відповісти
100% бизнес кого нибудь из слуг типа Дубины
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18.03.2021 11:05 Відповісти
а может это инвестиционные няни в действии?
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18.03.2021 11:15 Відповісти
Все это хорошо. Даже отлично. Если бы не одно "но". Пока неизвестной остается судьба нескольких тысяч системных блоков, мониторов, серверов и проч. оборудования, изъятого у мошенников. Некоторые из них за десять-двадцать тысяч у.е. незаметно возвращается тем же мошенникам, как "не принадлежащие им, а арендованные", а другие потихоньку распродаются. Деньги, разумеется в бюджет не поступают. Куда поступают? Другим мошенникам, даже если они с погонами.
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18.03.2021 11:35 Відповісти
А РАЗВЕ РОССИЯН НЕЛЬЗЯ ДУРИТЬ !?)
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18.03.2021 19:23 Відповісти
 
 