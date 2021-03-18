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Вор в законі з російським громадянством Мамука Хонський затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція. ФОТО

Вор в законі з російським громадянством Мамука Хонський затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі поліцейські затримали вора в законі на прізвисько "Мамука Хонський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, він поміщений в пункт пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі держави із забороною в’їзду.

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції, Мамука Хонський незаконно потрапив в Україну та тимчасово оселився в Одесі.

Статус вора в законі 44-річний уродженець Грузії та громадянин Російської Федерації отримав у 2005 році, відбуваючи покарання у в’язниці. Він неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Загалом провів у місцях позбавлення волі РФ понад 20 років. Останній раз звільнився у жовтні 2020 року.

"Аби не допустити реалізації злочинних планів "вора в законі" та поширення його злочинного впливу на території області, правоохоронці за допомогою оперативних служб Нацполіції встановили його місце перебування. Учора, 17 березня, оперативники затримали його. Співробітники обласного управління Державної міграційної служби України склали адміністративний протокол за порушення норм міграційного законодавства", - додали в Нацполіціі.

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Вор в законі з російським громадянством Мамука Хонський затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція 01
Вор в законі з російським громадянством Мамука Хонський затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція 02
Вор в законі з російським громадянством Мамука Хонський затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція 03

Автор: 

вор у законі (241) затримання (4339) Одеса (5458) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+10
А как же закон который приняли по ворам? Чего не садите лет на 15?
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18.03.2021 11:40
+6
Покажите ему портрет Клетчатого
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18.03.2021 11:33
+6
Как эта мамука только в Одессу попала?по какому разу его выгоняют?по 5-6-7?....
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18.03.2021 11:39
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Болеет Мамука ? Може ополченец ?
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18.03.2021 11:18 Відповісти
"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1016
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18.03.2021 12:31 Відповісти
Почему у этих воров всегда такие дебильные клички?
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18.03.2021 11:23 Відповісти
Фамилие такое. По географическому признаку. Типа, Вован Криворожский или, там. Петруха Винницккий.
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18.03.2021 11:26 Відповісти
Мамука это грузинское имя
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18.03.2021 12:26 Відповісти
его бы при побеге надо бы того...
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18.03.2021 11:29 Відповісти
Перекинуть через забор к кацапам. Как в своё время чумные туши через крепостную стену...
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18.03.2021 11:30 Відповісти
так їх московіти-фсбєкі нам і перекидають.
тобто, треба назад.
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18.03.2021 12:45 Відповісти
Покажите ему портрет Клетчатого
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18.03.2021 11:33 Відповісти
"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4968
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18.03.2021 12:13 Відповісти
Може зоопарк зробити для таких кадрів? Сажати в клітки і брати гроші з відвідувачів
Ідея для Малюськи
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18.03.2021 11:36 Відповісти
Дать срок этому "авторитетному" господину и выставить на обмен. Чел. уважаемый. За него можно и10 воинов ВСУ затребовать. Непонятно почему власть в Украине до сих пор так не делает. Обменный фонд надо пополнять. Включать и тех, кто незаконно переходит границу Украины. и российских "авторитетов".
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18.03.2021 13:22 Відповісти
"Авторитет" . Такие по карманам не нышпарят...Такие команды отдают ,судят , делят поля урожайные, следят за пополнением общака и прочие плюшки. Исправить их может только могила.
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18.03.2021 11:38 Відповісти
Как эта мамука только в Одессу попала?по какому разу его выгоняют?по 5-6-7?....
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18.03.2021 11:39 Відповісти
А как же закон который приняли по ворам? Чего не садите лет на 15?
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18.03.2021 11:40 Відповісти
при чому в одиночку
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18.03.2021 12:04 Відповісти
нда, обмельчал преступный мир, и что они все в Одессу, как мухи на говно!
"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4974 "Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4974"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4527
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18.03.2021 12:18 Відповісти
Ждут сезон, туристов, а тут локдауны один за одним.
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18.03.2021 17:43 Відповісти
Розстріляти по тихому і викинути в придорожну канаву.по іншому з цим лайном не можна!
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18.03.2021 12:33 Відповісти
политическая воля - это всё,что нужно..
неделя - и Украина будет,как говорится,Diebenfrei..
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18.03.2021 13:09 Відповісти
Что такое "политическая воля"? Все про нее балакают,а никто не объясняет,что это такое.
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18.03.2021 13:17 Відповісти
Это наличие у власти человека,строго соотносящего обещания с их выполнением,плюс способного брать на себя ответственность при решении возникающих вопросов различными методами..
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18.03.2021 13:32 Відповісти
шо в одессе мамукам салом намазано??? и вообще аваков когда вы этих мамуков с кавказа назад поотправляете пусть с ними путлер чефир пьет.... их ловят а они опять в Украине, такое впечатление что их через наш кордон погранцы за бабло пускают... у нас шо своих воров не хватает? надо еще и хачей привечать???
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18.03.2021 12:34 Відповісти
вора зовут мамука хонский. хонский это потому что у вора рецидивиста янека в хонке гостил или янек его там и короновал? как тесен мир.....
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18.03.2021 12:37 Відповісти
Був "хонскій", а став "шконскій"
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18.03.2021 14:06 Відповісти
Так они не Хонке петрушили друг друга .
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18.03.2021 15:14 Відповісти
видно , что янек так грузина впетрушил , шо у мануки ноги отнялись.... теперь на коляске как гепа ездит....
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18.03.2021 16:07 Відповісти
Взагалі-то покінчити з такими паханами дуже просто. Береться пара зеків на пожиттєвому, даються їм холодильник- горілочка-інші ніштяки. Кидаємо до них в камеру такого авторитета, вони добре знають за що мають таке сите життя.
Вже вранці з камери випускають уже не авторитета, а звичайного півня.
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18.03.2021 12:41 Відповісти
Их не нужно выдворять - их нужно "опускать". Несколько показательных акций и поверьте, они трижды подумают, ехать к нам или нет.
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18.03.2021 13:06 Відповісти
Люди ракети повторно запускають в космос, впроваджують нові технології...а в нас всяка нечисть в спортивних костюмах ходить...Потрібно країну вилікувати від цієї зарази раз і назавжди!!!!! Щоб всяка шваль тут не їздила зі своїми понятіями...
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18.03.2021 13:07 Відповісти
Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда.Источник: https://censor.net/ru/p3254095

У луценко проконсультируйтесь, он лет 15 "решал вопрос" с Иванющенко, похоже, решил "по согласию сторон".
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18.03.2021 13:35 Відповісти
А ******* Сорокразшвілі одобрив родича заарештовувати?
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18.03.2021 13:40 Відповісти
Законтачить этого лаврушника и запустить малявы на зоны.
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18.03.2021 15:12 Відповісти
Сколько можно тупым кидать бумеранг??? Притопите его на**р в лимане и забудьте о проблеме-остальная вата не будет рыпаться
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18.03.2021 15:29 Відповісти
У нас в стране есть уголовное наказание за незаконное пересечение границы, помнится зебилы с пафосом принимали закон об уголовной ответственности для воров в законе, а все заканчивается тем же самым - кавказские чурки и кацапы приезжают в Украину как к себе домой, организовывают этнические банды, а потом их ловят и просто высылают из страны, такая себе спортивная рыбалка.
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18.03.2021 16:39 Відповісти
З набутилкіно-скалєнвставанії тільки лайно лізе в Україну.
Стіна треба.
Й зай би відсидів років 5 за незаконний перетин кордону а потім депортація.
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18.03.2021 17:59 Відповісти
Он просто обязан потеряться при депортации где нибудь, раз законы не работают.
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19.03.2021 10:00 Відповісти
 
 