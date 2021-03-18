Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента "спецслужби" терористів "ДНР", який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Дніпрі агента так званої "МГБ ДНР", яка позиціонує себе як "спецслужба" терористів. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українських військових підрозділах, дислокованих на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, мешканець тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини був завербований ватажками незаконних збройних формувань. За завданням представників так званої "МДБ ДНР" його було направлено до Дніпропетровської області для збору розвідувальної інформації. Зловмисників, насамперед, цікавили відомості про особовий склад і військову техніку підрозділів Збройних Сил України.

Для отримання розвідданих, "куратори" відпрацювали інформатору закриті канали зв’язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень.

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Для переміщення територією регіону і ведення зовнішнього спостереження зловмисник використовував власний автотранспорт.

Під час обшуків за адресою проживання ворожого агента правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності; зброю та боєприпаси.

Слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводиться слідчими УСБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Фото: сайт СБУ