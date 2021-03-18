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Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента "спецслужби" терористів "ДНР", який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Дніпрі агента так званої "МГБ ДНР", яка позиціонує себе як "спецслужба" терористів. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українських військових підрозділах, дислокованих на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, мешканець тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини був завербований ватажками незаконних збройних формувань. За завданням представників так званої "МДБ ДНР" його було направлено до Дніпропетровської області для збору розвідувальної інформації. Зловмисників, насамперед, цікавили відомості про особовий склад і військову техніку підрозділів Збройних Сил України.

Для отримання розвідданих, "куратори" відпрацювали інформатору закриті канали зв’язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень.

Також дивіться: Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Для переміщення територією регіону і ведення зовнішнього спостереження зловмисник використовував власний автотранспорт.

Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента спецслужби терористів ДНР, який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ 01

Під час обшуків за адресою проживання ворожого агента правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності; зброю та боєприпаси.

Слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента спецслужби терористів ДНР, який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ 02

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводиться слідчими УСБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента спецслужби терористів ДНР, який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ 03
Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента спецслужби терористів ДНР, який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Дніпро (3274) затримання (4339) контррозвідка (470) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+9
Тамжінашлюдь?
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18.03.2021 12:14
+5
Чого тільки в Дніпрі? Їх он в ОПі повно
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18.03.2021 12:42
+4
Попался мерзавец ,на пожизненное паскуду ....
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18.03.2021 12:24
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І як ці кадри проникають так далеко з непідконтролю чи їх ніхто не перевіряє.
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18.03.2021 12:13 Відповісти
Кому ти розпинаєшся зебіл. На банковій навчилися свої зашквари прикривати змонтованими плівками і записами фейків. Пан Грицак вже спростував брехню. Кацапи і зелені цапи породжують брехню і сроренько її розповсюджують, ніби це вже доконаний факт. Де справи по "свинарчукам" і "ротардамам" ті інші, якими ви 3 роки дурили тупий обзеленівший нарід?? А як там "вагнерівці"??? Як там Деркач і його оригінальні плавки???
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18.03.2021 13:25 Відповісти
Як вважаєш, гімно, для чого Грицак возив готівку в ОРДЛО? Чи так далеко мислити не дозволяють короткі мізки?
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18.03.2021 13:25 Відповісти
Це Ви пане вважаєте, що Грицак возив готівку в ОРДЛО, так як і Байден разом із Порошенко вкрали 100 мільярдів доларів США з казни України. Вам же потрібно чим то годувати озвірілих обманутих зебільчак, які колись Вам повірили. Це така ж сама пустишка, як і всі озвучені до цього.
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18.03.2021 14:16 Відповісти
Та він ніяк не пробирався, він там жив, приїхавши сюди в радянські часи. Та і своєї дурі тут вистачає. В Дніпрі більше малоросів, чим патріотів.
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18.03.2021 13:21 Відповісти
Тамжінашлюдь?
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18.03.2021 12:14 Відповісти
і шо, багато назбирав?
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18.03.2021 12:15 Відповісти
Молодці. Хоча перша фотка дуже дивна.
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18.03.2021 12:15 Відповісти
Попался мерзавец ,на пожизненное паскуду ....
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18.03.2021 12:24 Відповісти
у тебя шизоида другие интересы, кроме строчить тут лозунги 24х7, ругать зеленых макак, за которых ты голосовала? иди подъезд подмети, старая вешалка. сидишь на дотациях, хоть что то сделай!
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18.03.2021 12:28 Відповісти
Та ты не расстраивайся так дурачок когда тебя повяжут ,покажешь справку ,что ты идиот ...
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18.03.2021 12:51 Відповісти
Ну это явно не про наше "правосудие", которое ну очено лояльно к сепарам, коллаборационистам, кацапским террористам и прочим врагам Украины. А вот Стерненко посадить на 7лет это легко.
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18.03.2021 16:30 Відповісти
Дешево работал, даже автотранспорт не предоставили агенту
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18.03.2021 12:25 Відповісти
Половина України користується всякими твітерами, фейзбуками, а особливо приморочені однокласниками і вконтакті. Не потрібно ніяких шпигунів.
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18.03.2021 12:35 Відповісти
фейзбуками _________фейСбуками, фейС - лицо!
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07.07.2021 13:29 Відповісти
я понимаю, надо пополнять обменный фонд, жаль, что этот кадр никому не интересен на той стороне..., и 1 -это мало, надо в раде поискать среди тех, кто регулярно на доклад в мацкву мотается, глядишь, обменный фонд и подрастет...
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18.03.2021 12:36 Відповісти
Таких нужно отлавливать и сажать лет на 15, чтобы другим неповадно было, но это явно не наш случай, мы же играем в поддавки с врагами, а значит дадут ему 3 года, а может и вообще условно "за сотрудничество со следствием".
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18.03.2021 16:33 Відповісти
Чого тільки в Дніпрі? Їх он в ОПі повно
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18.03.2021 12:42 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала ...

дальше не читаю
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18.03.2021 12:45 Відповісти
Что текст слишком сложный для понимания или просто ватка головного мозга?
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18.03.2021 16:31 Відповісти
От курррва! А сколько ещё таких непойматых бродит, вынюхивает?
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18.03.2021 12:59 Відповісти
Співучасть в вбивствах українських військових та на по-життєве!
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18.03.2021 13:23 Відповісти
 
 