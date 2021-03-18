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Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

У районі ООС усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях відкрито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Станом на 11:00 на лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил щоденно з 8:00 до 16:00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснюється лише на одному КПВВ – "Станиця Луганська".

Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке".

Також зазначається, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.

Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС 01

"Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки", - йдеться в повідомленні.

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У штабі також нагадали, що для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС 02
Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС 03
Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС 04
Фото: пресцентрр ОС

Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС 05

Автор: 

пункт пропуску (802) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+7
Нечего лугандонцам шляться по Украине. Тем более все они ездят к нам с фигой в кармане. Пусть наслаждаются там своим "рюскемиром".
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18.03.2021 13:09
+6
Ой біда, ой біда. Ми ж помремо з голоду.
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18.03.2021 13:08
+5
А шо не так? Нафіга Україні лишній вірусняк. У обізьян мізків більше.
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18.03.2021 13:23
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Ой біда, ой біда. Ми ж помремо з голоду.
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18.03.2021 13:08 Відповісти
Нечего лугандонцам шляться по Украине. Тем более все они ездят к нам с фигой в кармане. Пусть наслаждаются там своим "рюскемиром".
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18.03.2021 13:09 Відповісти
Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8238
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18.03.2021 13:12 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!!
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18.03.2021 13:09 Відповісти
рейх взагалі готується до остаточного переходу у свій 37-ий рік
якщо жителі Лугандонії думають, що путєн вже їм ввів, то ще ні, ще тільки збирається
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18.03.2021 13:11 Відповісти
Добру справу роблять динири. Нема чого до бендеравцов шляться. Нехай платять "курьерам", що їздять туди-сюди за пенсіями та соцвиплатами. Тут правда і до наших питання: невже не бачать?!
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18.03.2021 13:22 Відповісти
Та все бачать! Дозволили робити в лугандоні веббанкінг ощаду!!! 3 млрд грн щомісячно пенсіоних виплат мешканцям ОРДЛО під 8-10 % фірми підконтрольні главярям обналічуюють ці гроші від Украіни....300 000 000 ..заробляючі на цих операціях ЩОМІСЯЧНО!!!
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18.03.2021 13:39 Відповісти
А шо не так? Нафіга Україні лишній вірусняк. У обізьян мізків більше.
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18.03.2021 13:23 Відповісти
Нефиг шастать,😂😂🤣😂
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18.03.2021 13:24 Відповісти
Ну и правильно что не выпускают своих отщепенцев, нех им тут шастать "кормильцам херовым"
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18.03.2021 13:27 Відповісти
То є дуже добре насправді . Нема чого заразу розносити . Ні коронавірусну ні рашистську .
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18.03.2021 13:38 Відповісти
Чудова новина.Закрити на карантин.Років на п'ять.
Звісно,есбеушникам з кур'єрами кормушка жирна обломиться,але якось переживемо.
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18.03.2021 13:51 Відповісти
тут без претензії - нех№й шастать, нехай сидять в отсосі
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18.03.2021 14:01 Відповісти
То можемо подякувати росіянам ,що вони заблокували все це ОРДІЛО нам на радість ! Амінь.
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18.03.2021 14:04 Відповісти
В принципе кацапы сейчас выполняют то что должна была делать зе- власть
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18.03.2021 14:17 Відповісти
Почему рашка и луганда делают то, что давно должны были сделать мы сами?
Мало того что идет эпидемия и карантин это вообще святое. Так и границу с лугандой и рашкой должны были давно сделать так-Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3678
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18.03.2021 14:36 Відповісти
Ну и слава богу , что хоть кто-то закрывает границу .
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18.03.2021 15:57 Відповісти
 
 