Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

У районі ООС усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях відкрито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Станом на 11:00 на лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил щоденно з 8:00 до 16:00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснюється лише на одному КПВВ – "Станиця Луганська".

Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке".

Також зазначається, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.

"Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки", - йдеться в повідомленні.

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У штабі також нагадали, що для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.







Фото: пресцентрр ОС