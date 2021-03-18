Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
У районі ООС усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях відкрито.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Станом на 11:00 на лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил щоденно з 8:00 до 16:00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснюється лише на одному КПВВ – "Станиця Луганська".
Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке".
Також зазначається, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.
"Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки", - йдеться в повідомленні.
У штабі також нагадали, що для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.
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якщо жителі Лугандонії думають, що путєн вже їм ввів, то ще ні, ще тільки збирається
Звісно,есбеушникам з кур'єрами кормушка жирна обломиться,але якось переживемо.
Мало того что идет эпидемия и карантин это вообще святое. Так и границу с лугандой и рашкой должны были давно сделать так-