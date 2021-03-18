Арахамія в чаті "СН" запропонував називати одну з партій "проросійськими бл#дями". ФОТО
Глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував називати одну з партій "проросійськими бл#дями".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
За даними видання, у фракційному чаті "Слуги народу" один з народних депутатів написав, що "неприпустимо застосовувати силу до парламентарів, від якої б політичної сили вони не були". А також вказав на необхідність використання синонімічних замінників.
У відповідь інший нардеп написав: "До речі, дуже правильно. Позиція фракції має озвучуватися і в тих випадках, коли "убогі" з "Голосу" називають всіх нас "п'ятою колоною". Або Юля (Тимошенко. - Ред.) лякає майбутнім судом".
Голова фракції Давид Арахамія, коментуючи це, написав: "Можна говорити проросійські бл#ді і не називати партію".
Хтось підкоригував висловлювання Арахамії: "Проросійські представники найдревнішої професії. Так ми точно регламент не порушимо". Ще один учасник офіційного чату "слуг" підібрав свій синонімічний ряд про колег з інших фракцій: "Курви, лярви можна".
Зазначимо, що напередодні у Верховній Раді під час пленарного засідання 17 березня стався конфлікт між народними депутатами від "Опозиційної платформи - За життя" і "Слуги народу".
Відповідні фотографії опублікував журналіст видання "Букви" Ян Доброносов у Facebook.
Зокрема, на знімках видно, як Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) відтягує колегу по фракції Олександра Колтуновича в бік від "слуги" Павла Фролова (на першому знімку) і відштовхує Фролова (на другому). За словами журналіста, конфлікт стався через те, що один зі "слуг" назвав ОПЗЖ терористами.
"Депутат ОПЗЖ схопив за вуха. На що колеги "слуг" просто заспокоїли депутатів", - написав Доброносов.
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Правильно називають. А у вас, схоже, підгорає, як у кацапів.