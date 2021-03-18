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Арахамія в чаті "СН" запропонував називати одну з партій "проросійськими бл#дями". ФОТО

Арахамія в чаті

Глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував називати одну з партій "проросійськими бл#дями".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

За даними видання, у фракційному чаті "Слуги народу" один з народних депутатів написав, що "неприпустимо застосовувати силу до парламентарів, від якої б політичної сили вони не були". А також вказав на необхідність використання синонімічних замінників.

Арахамія в чаті СН запропонував називати одну з партій проросійськими бл#дями 01
Арахамія в чаті СН запропонував називати одну з партій проросійськими бл#дями 02
Арахамія в чаті СН запропонував називати одну з партій проросійськими бл#дями 03

У відповідь інший нардеп написав: "До речі, дуже правильно. Позиція фракції має озвучуватися і в тих випадках, коли "убогі" з "Голосу" називають всіх нас "п'ятою колоною". Або Юля (Тимошенко. - Ред.) лякає майбутнім судом".

Голова фракції Давид Арахамія, коментуючи це, написав: "Можна говорити проросійські бл#ді і не називати партію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук

Хтось підкоригував висловлювання Арахамії: "Проросійські представники найдревнішої професії. Так ми точно регламент не порушимо". Ще один учасник офіційного чату "слуг" підібрав свій синонімічний ряд про колег з інших фракцій: "Курви, лярви можна".

Зазначимо, що напередодні у Верховній Раді під час пленарного засідання 17 березня стався конфлікт між народними депутатами від "Опозиційної платформи - За життя" і "Слуги народу".

Відповідні фотографії опублікував журналіст видання "Букви" Ян Доброносов у Facebook.

Зокрема, на знімках видно, як Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) відтягує колегу по фракції Олександра Колтуновича в бік від "слуги" Павла Фролова (на першому знімку) і відштовхує Фролова (на другому). За словами журналіста, конфлікт стався через те, що один зі "слуг" назвав ОПЗЖ терористами.

"Депутат ОПЗЖ схопив за вуха. На що колеги "слуг" просто заспокоїли депутатів", - написав Доброносов.

Арахамія в чаті СН запропонував називати одну з партій проросійськими бл#дями 04
Арахамія в чаті СН запропонував називати одну з партій проросійськими бл#дями 05

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+34
Люди добрые!.. та что ж это делается?!..
бабушку-колясочницу назвали пророссийской бл##ю!..
Арахамия в чате "СН" предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями" - Цензор.НЕТ 7660
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18.03.2021 13:15
+24
Это ту партию где Шевченко с Бужанским?
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18.03.2021 13:12
+21
Их САЖАТЬ надо а не НАЗЫВАТЬ и САЖАТЬ НАДОЛГО !!!
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18.03.2021 13:08
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Какой то чат пятиклассников. Какой президент такая и партия
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18.03.2021 13:52 Відповісти
Очень правильное предложение, только называть этими словами надо СН, в том числе арахамию, а опзжо надо называть теми, кем они и есть, предателями, террористами, агентами кремля.
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18.03.2021 13:55 Відповісти
Пізно Мамамія, бо як виявилося, ***...и є ваша партія.
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18.03.2021 14:12 Відповісти
Молодец Ара хам и Я. Но надо не обзываться, а всех бывших членов ПР которые сейчас находятся в ОПАпрямовЖОПЕ привлекать за содеянное и подстрекательство теперь по совокупности нанесённого вреда. А всё началось с желания этой силы в 2004 году протянуть дважды судимого во власть. Что им и удалось "НЕ без криминала на выборах" уже в 2010. И хватило этих долбо-бов на три года. И снова Майдан и война с привлечением ихней партией войск Ху-ла. О чём лежит документ в ООН, а подавший его Чурка - как то странно окочурился, не отходя от кассы.
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18.03.2021 15:32 Відповісти
Это агрохимия о СН и Блоке Жульки?
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18.03.2021 17:59 Відповісти
Как же так? Юлька только с ними хотела объеденятся, а они её так опустили...
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18.03.2021 21:06 Відповісти
..."убогие" из "Голоса" называют всех нас "пятой колонной" © з чату "Слуги"
Правильно називають. А у вас, схоже, підгорає, як у кацапів.

Арахамія в чаті "СН" запропонував називати одну з партій "проросійськими бл#дями" - Цензор.НЕТ 295
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19.03.2021 14:01 Відповісти
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