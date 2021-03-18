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Помста за викриття: впійманий на крадіжці житель Одещини побив батька і матір поліцейського. ФОТО

В Одеській області поліцейські затримали 26-річного чоловіка за насильство щодо батьків працівника правоохоронного органу. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділення поліції № 1 Болградського районного відділу поліції.

"Через давню образу на співробітника Болградського районного відділу поліції, який у 2016 році, будучи начальником сектору реагування патрульної поліції Арцизького ВП, викрив його в крадіжці майна з сільради, зловмисник прийшов додому до батьків правоохоронця з претензією до їхнього сина. З порога непроханий гість декілька разів вдарив кулаком в обличчя 60-річного батька поліцейського, а коли слідом з хати вибігла на рік молодша від нього дружина, побив і її. Вгамувався молодик, коли розбив потерпілим вікно та телевізор, жбурнувши в оселю каменюку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці направили потерпілих на огляд до лікарні (у чоловіка пошкоджено око і гематоми на обличчі, у жінки - садна на голові), а правопорушника затримали за місцем проживання.

Помста за викриття: впійманий на крадіжці житель Одещини побив батька і матір поліцейського 01

За словами чоловіка, він виплеснув на односельців гнів, який багато років тримав на їхнього сина, адже той зробив усе, щоб його покарали за майновий злочин - за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

Помста за викриття: впійманий на крадіжці житель Одещини побив батька і матір поліцейського 02
Фото: сайт поліції

За фактом заподіяння тілесних ушкоджень близьким родичам працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним обов'язків поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: 

побиття (935) Одеська область (3215) Нацполіція (15168) сім’я (111)


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Беня Кріг 2.0.
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18.03.2021 14:04 Відповісти
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18.03.2021 14:24 Відповісти
В Штатах этого типка накормили бы свинцом при задержании.
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18.03.2021 14:33 Відповісти
Этому рецидивисту снова грозит условное, а Стерненку дали 7 за меньшее...
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18.03.2021 14:42 Відповісти
Так бандит свій, рідний, а Стерненко чужий.
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18.03.2021 15:15 Відповісти
ну мусорки теж любителі кражі навішувати на кого попало
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18.03.2021 14:44 Відповісти
Ну тут видать вопрос поглубже ,там что-то личное ,как-бы отсидев срок он не решил свои вопросы радикально .
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18.03.2021 14:56 Відповісти
Активист СН?
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18.03.2021 18:01 Відповісти
ДА, В ТОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ ПРИСТРЕЛИВАТЬ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ !!!
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18.03.2021 19:27 Відповісти
 
 