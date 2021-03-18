Помста за викриття: впійманий на крадіжці житель Одещини побив батька і матір поліцейського. ФОТО
В Одеській області поліцейські затримали 26-річного чоловіка за насильство щодо батьків працівника правоохоронного органу. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділення поліції № 1 Болградського районного відділу поліції.
"Через давню образу на співробітника Болградського районного відділу поліції, який у 2016 році, будучи начальником сектору реагування патрульної поліції Арцизького ВП, викрив його в крадіжці майна з сільради, зловмисник прийшов додому до батьків правоохоронця з претензією до їхнього сина. З порога непроханий гість декілька разів вдарив кулаком в обличчя 60-річного батька поліцейського, а коли слідом з хати вибігла на рік молодша від нього дружина, побив і її. Вгамувався молодик, коли розбив потерпілим вікно та телевізор, жбурнувши в оселю каменюку", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці направили потерпілих на огляд до лікарні (у чоловіка пошкоджено око і гематоми на обличчі, у жінки - садна на голові), а правопорушника затримали за місцем проживання.
За словами чоловіка, він виплеснув на односельців гнів, який багато років тримав на їхнього сина, адже той зробив усе, щоб його покарали за майновий злочин - за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень близьким родичам працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним обов'язків поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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