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Чиновники держструктур продавали секретну інформацію силових відомств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували схему несанкціонованого втручання у бази даних правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів угруповання – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники міжрегіональної групи систематично "знімали" інформацію з баз даних підрозділів МВС, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб. Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники реалізовували замовникам.

СБ України задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних та контролюючих структур.

Було проведено 6 обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях. Під час слідчих дій вилучено: ноутбуки, банківські картки, роздруківки незаконних витягів з баз даних та інші носії доказів протиправної діяльності.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента "спецслужби" терористів "ДНР", який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ. ФОТОрепортаж

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 і ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.

Встановлюються всі особи, причетні до організації незаконної схеми.

Чиновники держструктур продавали секретну інформацію силових відомств, - СБУ 01
Чиновники держструктур продавали секретну інформацію силових відомств, - СБУ 02
Чиновники держструктур продавали секретну інформацію силових відомств, - СБУ 03

Автор: 

кіберзлочин (810) Київська область (4025) СБУ (12818) секретна інформація (34) кібербезпека (1163) Кіровоградська область (568) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+11
Та шо там чиновники, если на самом верху в ОПе торговля госсекретами идёт как на базаре!
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18.03.2021 15:33
+10
Покажите аресты и этапирование в СИЗО.
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18.03.2021 15:33
+9
шо они там могла продавать ? все уже продано до них ...
Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2678

.
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18.03.2021 15:37
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Покажите аресты и этапирование в СИЗО.
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18.03.2021 15:33 Відповісти
Та шо там чиновники, если на самом верху в ОПе торговля госсекретами идёт как на базаре!
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18.03.2021 15:33 Відповісти
+ .. и торгуют людьми - добровольцев с Кавказа за деньги отдают кацапам на казни...твари !!!
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18.03.2021 15:36 Відповісти
ой ***.. как неожиданно... никогда не было такого и тут...
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18.03.2021 15:35 Відповісти
Теж мені новина.. продавали і продаватимуть далі , поки зарплатня буде в них 300 євро
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18.03.2021 15:35 Відповісти
плюс до того - всьо ж можна паришать «
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18.03.2021 15:37 Відповісти
Як вже багаторазово доведено то, навіть мільйонні зарплати не позбавляють жадібності.
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18.03.2021 15:58 Відповісти
краще пожиттєво на загальну зону.
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18.03.2021 15:54 Відповісти
Этаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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18.03.2021 15:37 Відповісти
шо они там могла продавать ? все уже продано до них ...
Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2678

.
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18.03.2021 15:37 Відповісти
судя по фоткам торговали менты
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18.03.2021 15:40 Відповісти
Ну дык Аваков-Рюкзаков уже 7 лет назад МВД приХватизировал.
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18.03.2021 15:41 Відповісти
Ну, тут така сама історія, як з суддею Вовком.
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18.03.2021 15:59 Відповісти
В годы войны это расстрельная статья за измену и предательство, кого расстреляли?
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18.03.2021 16:25 Відповісти
Всё смешки, так и страну потеряем
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18.03.2021 16:26 Відповісти
"А какая разница", головне щоб був асфальт і горіла лампочка Зелі. Це ваш лозунг зелені і ваших прихильників 73%.
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18.03.2021 16:25 Відповісти
Я представляю если мелочь стучит, то как стучат крупные дятлы
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18.03.2021 16:29 Відповісти
Співучасть в вбивствах українських військових та на по-життєве!
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18.03.2021 16:42 Відповісти
 
 