Чиновники держструктур продавали секретну інформацію силових відомств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували схему несанкціонованого втручання у бази даних правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів угруповання – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники міжрегіональної групи систематично "знімали" інформацію з баз даних підрозділів МВС, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб. Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники реалізовували замовникам.

СБ України задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних та контролюючих структур.

Було проведено 6 обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях. Під час слідчих дій вилучено: ноутбуки, банківські картки, роздруківки незаконних витягів з баз даних та інші носії доказів протиправної діяльності.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 і ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.

Встановлюються всі особи, причетні до організації незаконної схеми.





