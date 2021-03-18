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Заправку мережі "БРСМ-Нафта" облили кров'ю за фінансування проросійської партії Шарія. ФОТО

Представники організації "Національний Спротив" облили рідиною, схожою на кров, та заклеїли плакатами зі звинуваченням у фінансуванні проросійських сил, зокрема партії Шарія, одну із заправок мережі БРСМ у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо із повідомлення організації у Facebook.

"Національний Спротив" прийшов у гості до спонсорів Шарія - мережі заправок "БРСМ-Нафта". Журналістами були доведено, що БРСМ витрачає мільйони гривень "чорного налу" на фінансування цієї ватної шобли. Сьогодні ми прийшли, аби бариги зрозуміли – в Україні не місце пособникам окупантів і ми прикриємо кожне джерело, з якого отримують кошти проросійські шістки та агентура, – йдеться у повідомленні організації.

В "Національному Спротиві" також зазначили, що українські патріоти, добровольці і ветерани не будуть спокійно дивитися на те, як на нашій землі кремлівська наволоч фінансує підривну діяльність проти України.

"Всім, хто обрав для себе співпрацю з ворогом, доведеться відповісти за свої дії", - резюмували в повідомленні організації.

Як повідомлялося раніше, журналісти-розслідувачі з програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" стверджують, що мережа автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є блогер Анатолій Шарій. Про це йдеться в розслідуванні, автори якого посилаються на листування членів політичної сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія

Заправку мережі БРСМ-Нафта облили кровю за фінансування проросійської партії Шарія 01
Заправку мережі БРСМ-Нафта облили кровю за фінансування проросійської партії Шарія 02

Автор: 

протест (2398) БРСМ-Нафта (56) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+13
В гости надо к владельцам приходить, а не простых работяг кошмарить и флэшмобчики устраивать
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18.03.2021 16:15
+13
Эта та БРСМ, что принадлежит донецкому отродью, живущему в Италии? Тем уродам, из-за которых Киев был в чаду несколько дней? Та фирмочка, что бодяжила мачмалу и в которой на пожаре погибли люди? И по ним тоже наша власть "не нашла виновных".
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18.03.2021 16:16
+8
Они редко бывают в Украине, они не дураки - их жизнь проходит в Европе.
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18.03.2021 16:16
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В гости надо к владельцам приходить, а не простых работяг кошмарить и флэшмобчики устраивать
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18.03.2021 16:15 Відповісти
Они редко бывают в Украине, они не дураки - их жизнь проходит в Европе.
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18.03.2021 16:16 Відповісти
от пішов би і сходив, а то ******* на дивані всі розумні
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18.03.2021 17:06 Відповісти
Конечно, простым работягам - какая разница.
Простота - хуже воровства.
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18.03.2021 20:14 Відповісти
Эта та БРСМ, что принадлежит донецкому отродью, живущему в Италии? Тем уродам, из-за которых Киев был в чаду несколько дней? Та фирмочка, что бодяжила мачмалу и в которой на пожаре погибли люди? И по ним тоже наша власть "не нашла виновных".
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18.03.2021 16:16 Відповісти
Кто хозяин конторы,почему не сообщаете?
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18.03.2021 16:16 Відповісти
кров Шарія?
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18.03.2021 16:25 Відповісти
Отловить Шария и отправить на НАРЫ !!!
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18.03.2021 16:31 Відповісти
вернее будет отправить его к Троцкому.
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18.03.2021 16:57 Відповісти
Аваковские петушки самопиарятся.
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18.03.2021 18:02 Відповісти
Так аваков у петушария заказывал правильный пиар. Или у тебя память короткая?
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18.03.2021 18:09 Відповісти
Не в курсе их половых отношений, но то, что вся эта молодая гопота со словом "Национальный" в названии лежит под Аваковым -- это общеизвестный факт.
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18.03.2021 18:46 Відповісти
"молодая гопота" мочит прорашисткую падаль, ти что-то имеешь против, жидок?
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18.03.2021 23:20 Відповісти
адепты секты петушария - галимые говноеды. Им может педофил высрать в головы любую дичь и они тупо в нее поверят. Даже если мы упустим зашквары с вуйчичем,с говном зеленского из одесского ресторана и многократный писдешь на ровном месте, который сотни раз раскрывали журналисты, но плять камон, петушило которое десять лет живет в гейропе и топит за кацапско-фашистские скрепы для Украины - это вообще дно. Почему бородатое чепушило не едет жить в самую глубь скреп - в челябинск или в магадан, чтобы соответствовать тем ценностям, которые он несет?!! Вот поэтому его зрители - туеоголовве имбицылы.
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18.03.2021 18:21 Відповісти
лучше по классике-шклянку бензина и факел ))пыхнет и гриб шо гваделупу смоет)
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18.03.2021 18:48 Відповісти
 
 