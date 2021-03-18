Заправку мережі "БРСМ-Нафта" облили кров'ю за фінансування проросійської партії Шарія. ФОТО

Представники організації "Національний Спротив" облили рідиною, схожою на кров, та заклеїли плакатами зі звинуваченням у фінансуванні проросійських сил, зокрема партії Шарія, одну із заправок мережі БРСМ у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо із повідомлення організації у Facebook.

"Національний Спротив" прийшов у гості до спонсорів Шарія - мережі заправок "БРСМ-Нафта". Журналістами були доведено, що БРСМ витрачає мільйони гривень "чорного налу" на фінансування цієї ватної шобли. Сьогодні ми прийшли, аби бариги зрозуміли – в Україні не місце пособникам окупантів і ми прикриємо кожне джерело, з якого отримують кошти проросійські шістки та агентура, – йдеться у повідомленні організації.

В "Національному Спротиві" також зазначили, що українські патріоти, добровольці і ветерани не будуть спокійно дивитися на те, як на нашій землі кремлівська наволоч фінансує підривну діяльність проти України.

"Всім, хто обрав для себе співпрацю з ворогом, доведеться відповісти за свої дії", - резюмували в повідомленні організації.

Як повідомлялося раніше, журналісти-розслідувачі з програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" стверджують, що мережа автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є блогер Анатолій Шарій. Про це йдеться в розслідуванні, автори якого посилаються на листування членів політичної сили.

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