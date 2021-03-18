На Луганщині прикордонники виявили автомобіль з товарами "зроблено в ЛНР". ФОТО
У Луганській області прикордонники виявили автомобіль, який перевозив товари з написом "зроблено в ЛНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Учора в пункт пропуску "Мілове", що на Луганщині, з Росії прибув 50-річний громадянин України автомобілем Volvo. Під час прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на схвильованість та нервову поведінку чоловіка, і як з’ясувалося згодом – недарма.
Транспортний засіб направили на поглиблений огляд. За кілька хвилин прикордонники спільно зі співробітниками митниці в причепі автомобіля виявили мішки з надписом "сделано в лнр", в яких були комплектуючі для кранів.
Щодо цього факту співробітники Держприкордонслужби поінформували компетентні правоохоронні органи. Водія разом з Volvo та вантажем передали співробітникам Національної поліції. За повідомленням прикордонників співробітниками компетентних правоохоронних органів за цим фактом розпочато кримінальне провадження.
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себе выбей на лбу дятел ...
PS Хе-хе, а теперь ему 100% грозит конфискация машины, как орудия преступления. Доездился.
Фраза "кормить семью надо" - не оправдание. Я людей знаю, которые прекратили торговать с РФ. Вот, принципиально, себе в убыток, но порвали, и всё. А потом их Бог вознаградил - нашли альтернативу и в товарах, и сбыте.
я во первых с подконтрольной части Украины
а во вторых их там развели точно та как и 73% на подконтрольной наркошей на велике ...
я их не защищаю но и там есть много кто выхода то сильно не имел тогда а сейчас и подавно ..
Вы заметили что на раскладках семян большим спросом начали пользоватся семена табака курительного и махорки ?
Я уже не раз видел на базарах продают с мешка табак и махорку ...
Добьют таки страну за оставшиеся 3 года !!!
Да пусть ее хоть полностью запретят - я даже поапплодирую.
Наркоманы не курево и алкоголь тянут а нафтезин или другие лекарства и таблетки - ДАВАЙ ВСЕ АПТЕКИ В ХЕ*АМ ПОЗАКРЫВАЕМ что бы наркотой не торговали и будем аплодировать !!!!
Необходимость в потреблении никотина человеком четко нулевая.
"Наркоманы не курево и алкоголь тянут "
Почему не? И курево разное, и нюхают, и колются, и таблетки глотают - наркота в разных видах бывает - главное, что вся наркота вызывает привыкание и слегка (или не слегка) изменяет сознание.
и ничего, находтся люди которым на акцызы все равно, они и составляют основных покупателей.