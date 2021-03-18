На Луганщині прикордонники виявили автомобіль з товарами "зроблено в ЛНР". ФОТО

У Луганській області прикордонники виявили автомобіль, який перевозив товари з написом "зроблено в ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора в пункт пропуску "Мілове", що на Луганщині, з Росії прибув 50-річний громадянин України автомобілем Volvo. Під час прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на схвильованість та нервову поведінку чоловіка, і як з’ясувалося згодом – недарма.

Транспортний засіб направили на поглиблений огляд. За кілька хвилин прикордонники спільно зі співробітниками митниці в причепі автомобіля виявили мішки з надписом "сделано в лнр", в яких були комплектуючі для кранів.

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Щодо цього факту співробітники Держприкордонслужби поінформували компетентні правоохоронні органи. Водія разом з Volvo та вантажем передали співробітникам Національної поліції. За повідомленням прикордонників співробітниками компетентних правоохоронних органів за цим фактом розпочато кримінальне провадження.