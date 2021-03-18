УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14318 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
9 994 38

На Луганщині прикордонники виявили автомобіль з товарами "зроблено в ЛНР". ФОТО

У Луганській області прикордонники виявили автомобіль, який перевозив товари з написом "зроблено в ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Луганщині прикордонники виявили автомобіль з товарами зроблено в ЛНР 01

Учора в пункт пропуску "Мілове", що на Луганщині, з Росії прибув 50-річний громадянин України автомобілем Volvo. Під час прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на схвильованість та нервову поведінку чоловіка, і як з’ясувалося згодом – недарма.

Транспортний засіб направили на поглиблений огляд. За кілька хвилин прикордонники спільно зі співробітниками митниці в причепі автомобіля виявили мішки з надписом "сделано в лнр", в яких були комплектуючі для кранів.

На Луганщині прикордонники виявили автомобіль з товарами зроблено в ЛНР 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодо цього факту співробітники Держприкордонслужби поінформували компетентні правоохоронні органи. Водія разом з Volvo та вантажем передали співробітникам Національної поліції. За повідомленням прикордонників співробітниками компетентних правоохоронних органів за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
"Сделано в Лугандоне" - это звучит гордо. Наркота, бухло, сигареты, уголёк с копанок, металлолом с распиленных заводов. Пример эпичной деградации в 21 веке и к сожалению на нашей территории
показати весь коментар
18.03.2021 16:42
+10
Не нужно звать путан спасать их, чтобы потом не думать за что им жить
показати весь коментар
18.03.2021 16:53
+9
Интересно и что же может быть сделано в ЛНР??? А от этих мешков и синей печати прям так и исходит интрига!
показати весь коментар
18.03.2021 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Сделано в Лугандоне" - это звучит гордо. Наркота, бухло, сигареты, уголёк с копанок, металлолом с распиленных заводов. Пример эпичной деградации в 21 веке и к сожалению на нашей территории
показати весь коментар
18.03.2021 16:42 Відповісти
Ну а людям то жить нужно за что то ?
показати весь коментар
18.03.2021 16:46 Відповісти
Не нужно звать путан спасать их, чтобы потом не думать за что им жить
показати весь коментар
18.03.2021 16:53 Відповісти
Мед не отруєний був, а із бомбою. Проте так, суті це не міняє.
показати весь коментар
18.03.2021 17:20 Відповісти
Интересно и что же может быть сделано в ЛНР??? А от этих мешков и синей печати прям так и исходит интрига!
показати весь коментар
18.03.2021 16:42 Відповісти
Судя по упаковке какой-то очень высокотехнологический продукт.
показати весь коментар
18.03.2021 16:46 Відповісти
Как минимум нанопроцессоры, не иначе
показати весь коментар
18.03.2021 16:49 Відповісти
Пограничники совместно с сотрудниками таможни в прицепе автомобиля обнаружили мешки с надписью "сделано в ЛНР", в которых находились комплектующие для кранов.
показати весь коментар
18.03.2021 16:54 Відповісти
Ну а что давно были на прилавках креветки ананасы и мидии из белорусии ?
показати весь коментар
18.03.2021 16:47 Відповісти
кацапа, ти нічого не переплутало, ти на український сайт зайшло, це у вас на підарасії таке було
показати весь коментар
18.03.2021 17:53 Відповісти
там портал в совок: товар у мішках, ід руки написано печатка отк.
показати весь коментар
18.03.2021 17:01 Відповісти
лапти и балалайки
показати весь коментар
18.03.2021 17:14 Відповісти
Краще подивіться, що в Україні виробляють!

httpshttps://youtube.com/watch?v=vSWkJKTeYY4&t ://youtube.com/watch?v=vSWkJKTeYY4&t
показати весь коментар
18.03.2021 19:30 Відповісти
Ну, всё, теперь мужику зубилом выбьют на лбу: "Сделано в ЛНР".
показати весь коментар
18.03.2021 16:43 Відповісти
водитель что поехал от радости или может за кусок хлеба семье своей ?
себе выбей на лбу дятел ...
показати весь коментар
18.03.2021 16:49 Відповісти
Пускай легально свою семью кормит, а не участвует в схемах с террористами.
показати весь коментар
18.03.2021 16:55 Відповісти
Вот давайте теперь его пожалеем, бедняжку. Хлеб семье можно заработать не там и не таким образом.
PS Хе-хе, а теперь ему 100% грозит конфискация машины, как орудия преступления. Доездился.
показати весь коментар
18.03.2021 17:11 Відповісти
Кто ему мешал торговать продукцией заводов, которые находятся на подконтрольной территории?
Фраза "кормить семью надо" - не оправдание. Я людей знаю, которые прекратили торговать с РФ. Вот, принципиально, себе в убыток, но порвали, и всё. А потом их Бог вознаградил - нашли альтернативу и в товарах, и сбыте.
показати весь коментар
18.03.2021 17:40 Відповісти
козломорде, а що сталось, що у вас на підараші вже нема що жрати, нема де заробити, що якийсь ублюдок кацапський везе контрабас з лугандона в Україну, щоб кусок хліба заробити.
показати весь коментар
18.03.2021 17:55 Відповісти
не скули !
я во первых с подконтрольной части Украины
а во вторых их там развели точно та как и 73% на подконтрольной наркошей на велике ...
я их не защищаю но и там есть много кто выхода то сильно не имел тогда а сейчас и подавно ..
показати весь коментар
18.03.2021 21:25 Відповісти
скавчиш ти тварино, та насрати на них, то виключно їх проблеми, вони вороги і крапка.
показати весь коментар
19.03.2021 07:45 Відповісти
Щас вон акцизы опять на сигареты подымут и поплывет контрабас в страну рекой ...
Вы заметили что на раскладках семян большим спросом начали пользоватся семена табака курительного и махорки ?
Я уже не раз видел на базарах продают с мешка табак и махорку ...
Добьют таки страну за оставшиеся 3 года !!!
показати весь коментар
18.03.2021 16:45 Відповісти
Чем добьют? Акцизами на наркоту?
Да пусть ее хоть полностью запретят - я даже поапплодирую.
показати весь коментар
18.03.2021 16:48 Відповісти
Табак и алкоголь не наркотик - где это написано в законе ?
Наркоманы не курево и алкоголь тянут а нафтезин или другие лекарства и таблетки - ДАВАЙ ВСЕ АПТЕКИ В ХЕ*АМ ПОЗАКРЫВАЕМ что бы наркотой не торговали и будем аплодировать !!!!
показати весь коментар
18.03.2021 16:53 Відповісти
Никотин - точно такой же наркотик, как и каннабис. По сути.
Необходимость в потреблении никотина человеком четко нулевая.

"Наркоманы не курево и алкоголь тянут "
Почему не? И курево разное, и нюхают, и колются, и таблетки глотают - наркота в разных видах бывает - главное, что вся наркота вызывает привыкание и слегка (или не слегка) изменяет сознание.
показати весь коментар
18.03.2021 16:56 Відповісти
Такой же наркотик в плане того, что вызывает привыкание, кто курит, уже фиг бросит. Может хоть нормальным европейским акцизом заставят людей прекратить портить свое здоровье за свои же деньги. Заодно и я буду меньше дышать этой гадостью вокруг себя
показати весь коментар
18.03.2021 17:01 Відповісти
Немає нічого складного, щоб кинути палити. Я часом буває, якщо дуже напружують по роботі починаю палити. Через місяць кидаю і не палю півроку, а то і рік. Бувало і по три роки не палив. чисто на роботі розслабон. Дома не палив і на вихідних теж.
показати весь коментар
19.03.2021 09:13 Відповісти
Я бы пару партий контрабаса с сигаретами тайком облил бы цианидами. А потом синюшные трупы показывал бы по телевизору каждые пять минут. Типа "курите на здоровье!"
показати весь коментар
18.03.2021 17:13 Відповісти
ні, таке треба туди на луганду відпраляти, шмурдяк різний, щоб пили спивались і здихали швидше, за пару років передохнуть, не буде по кому навіть стріляти
показати весь коментар
18.03.2021 17:57 Відповісти
ну мы курим Белорусский контрабас, пьем Казахский...
и ничего, находтся люди которым на акцызы все равно, они и составляют основных покупателей.
показати весь коментар
18.03.2021 18:02 Відповісти
границ то нет, вернее они есть условно, только там нет пограничников
показати весь коментар
18.03.2021 18:04 Відповісти
Словили одну машину,а остальное типа не заметили.Особенно вагонов с углем.Там вся зеленая гниль в доле,не даром же такие тарифы у нас.
показати весь коментар
18.03.2021 17:22 Відповісти
уголь ??? завернутый в обертки рошен ???
показати весь коментар
18.03.2021 17:41 Відповісти
"зделано в лнр" такая надпись должна болтаться на каждой бирке ноги сепара, в моргах больниц Луганской области Украины
показати весь коментар
18.03.2021 18:40 Відповісти
навоз наверно после крысчан и праздника из под ватников..и пушилина после поездки в крым
показати весь коментар
18.03.2021 18:44 Відповісти
 
 