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Столичний маршрутник їздив під наркотиками, йому загрожує 17 тис. грн штрафу, - патрульна поліція. ФОТО

Патрульні зупинили водія маршрутки в Києві, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції звернувся громадянин, який стверджував: на власні очі бачив водія автобуса, який вживав наркотики на кінцевій зупинці. Патрульні розшукали вказаний транспортний засіб на вулиці Привокзальній. Водій дійсно перебував з ознаками наркотичного сп'яніння, що заперечував.

Проходити освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. За що тепер передбачена відповідальність у 17 тис. гривень з позбавленням права керування на 1 рік.

Керування автобусом передали колезі, про подію повідомили представника перевізника та патрульних з відділу безпеки дорожнього руху.

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Столичний маршрутник їздив під наркотиками, йому загрожує 17 тис. грн штрафу, - патрульна поліція 01
Столичний маршрутник їздив під наркотиками, йому загрожує 17 тис. грн штрафу, - патрульна поліція 02

Автор: 

Київ (19466) маршрутки (347) наркотики (1447) ПДР (476) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+17
У нас страной руководит человек под наркотой и всем пофиг
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18.03.2021 16:55
+5
..так штраф 17 тысяч и на год лишение прав руководить страной! ))) Какая разница?
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18.03.2021 17:04
+4
Теперь становится понятно почему маршрутчики ездят как рагули....
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18.03.2021 16:50
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18.03.2021 16:46 Відповісти
У нас страной руководит человек под наркотой и всем пофиг
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18.03.2021 16:55 Відповісти
..так штраф 17 тысяч и на год лишение прав руководить страной! ))) Какая разница?
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18.03.2021 17:04 Відповісти
Чому стаючи кандидатом в президенти чи депутати, будь-якого рівня, вони не проходять мед огляд? В нормальних фірмах, медогляд проводять в спеціально найнятих медустановах, для того щоб на роботу не взяти нарколигу чи розумововідстлого. А тут през розумововідсталий нарколига, ще й совкодрочер. Сук@!!!!!!
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19.03.2021 08:05 Відповісти
... зеленському тоді перед виборами і непотрібно було проходити медобстеження онлайн, як це вони робили з Порохом. Це був піар-хід тільки зеленського, аби люди побачили, що він не наркоман. Але коли були сховані результати зеленського то розумні люди з його прихильників зрозуміли , що коїться. і не пішли голосувати за відвертого дурня. Але іншій більшості нажаль навіть виступи його у наркотичному стані нічого не сказали. Є таке словосполучення...**тупе бидло,,,,** Як за Янека... *Ми знаємо що він злодій... але він наш*.. Але що зробиш....((( стадо (((
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19.03.2021 09:40 Відповісти
Теперь становится понятно почему маршрутчики ездят как рагули....
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18.03.2021 16:50 Відповісти
Чтобы стать маршрутчиком надо или сестру изнасиловать или брата убить.
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18.03.2021 17:50 Відповісти
Ех, не повезло на цей раз
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18.03.2021 16:53 Відповісти
решил паприколу порулить под солями.. впрочем так же как и голосовал..
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18.03.2021 16:58 Відповісти
А на шторке-болтаются глюки...
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18.03.2021 17:06 Відповісти
не оправдываю дебила маршрутчика, но причём тут глюки?
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18.03.2021 17:12 Відповісти
А слабо зупинити президенський екскорт хоч би за перевищення швидкості,а заодно перевірити пасажирів на наркоту,як є в законі,щойно підписаному президентом?Те,що Зєлєнського і всю його шоблу "слуг" після виборів будуть копи спеціально ловити і перевіряти то є без сумніву,але чому не почати потроху тепер?Щоб сволота читала закони,які приймає,а не лічила в той час отримані від Рюкзака зелені...
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18.03.2021 17:25 Відповісти
ну у вас и закроны, у нас бы еще лет 5 впаяли. как потенциальному убийце.
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18.03.2021 17:51 Відповісти
Страх и ненависть в маршрутке.
Столичний маршрутник їздив під наркотиками, йому загрожує 17 тис. грн штрафу, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6273
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18.03.2021 17:52 Відповісти
У нас президент керує країною під наркотою, що йому за це буде?
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18.03.2021 17:57 Відповісти
стоял на конечной ну употреблял, он неуправлял автобусом нифига ему небудет
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18.03.2021 18:59 Відповісти
В нас країною марафєтчік керує, так що це не дивно...
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18.03.2021 20:06 Відповісти
А.С.А,В
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19.03.2021 01:38 Відповісти
Траву мабудь курив. Як ще можна спалитися?
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19.03.2021 09:29 Відповісти
 
 