Столичний маршрутник їздив під наркотиками, йому загрожує 17 тис. грн штрафу, - патрульна поліція. ФОТО

Патрульні зупинили водія маршрутки в Києві, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції звернувся громадянин, який стверджував: на власні очі бачив водія автобуса, який вживав наркотики на кінцевій зупинці. Патрульні розшукали вказаний транспортний засіб на вулиці Привокзальній. Водій дійсно перебував з ознаками наркотичного сп'яніння, що заперечував.

Проходити освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. За що тепер передбачена відповідальність у 17 тис. гривень з позбавленням права керування на 1 рік.

Керування автобусом передали колезі, про подію повідомили представника перевізника та патрульних з відділу безпеки дорожнього руху.

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