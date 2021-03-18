Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський

Сьогодні, 18 березня, під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи, який перебуває в Україні з офіційним візитом, відбулося засідання Ради Президентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що під час засідання Зеленський детально розповів про реформи, які реалізуються в Україні, зупинившись на земельній реформі, яка дасть поштовх українській економіці та встановить справедливі ринкові відносини в аграрному секторі. Гітанас Наусєда зауважив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції.

Президент Литви привітав зусилля щодо реформування оборонної галузі України.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України зазначив, що кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла. За словами Зеленського, дуже важливим є питання гуманітарного доступу місій ОБСЄ та МКЧХ до мешканців окупованих територій.

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"Ми не живемо тільки сьогоднішнім днем. Питання Донбасу – це не лише припинення війни, а й деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій", – сказав президент.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Україна виконала всі домовленості, які були досягнуті на саміті лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі, і зауважив, що важливо напрацювати план реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував президентам за справжнє лідерство у зміцненні українсько-литовського діалогу, який сьогодні відповідає змісту й духу стратегічного партнерства. Кулеба зазначив, що з ініціативи Зеленського наступний рік проголошений роком України в ЄС.

"Учасники засідання наголосили на важливості повернення до питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Крім того, було порушено питання співпраці в галузі кібербезпеки та протистояння гібридним загрозам. Представники української сторони наголосили, що кінцевою метою діяльності Кримської платформи має стати деокупація Криму. З кожним днем зростає підтримка цієї ініціативи з боку інших країн", - підкреслюють в Офісі Президента.

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Володимир Зеленський запросив Гітанаса Науседу взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

"Без сумніву, Україна та Литва – великі друзі", – наголосив Президент України.