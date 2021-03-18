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Новини Фото Силовики
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В аеропорту Одеси вилучено партію контрабандних сигарет на 3 млн грн, яка прибула з ОАЕ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні в міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники блокували спробу ввезення контрабанди тютюнових виробів іноземного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В аеропорту Одеси вилучено партію контрабандних сигарет на 3 млн грн, яка прибула з ОАЕ, - Держприкордонслужба 01

Вантаж прибув в аеропорт авіарейсом з Дубаї, як "збірний", без належного оформлення для переміщення підакцизних товарів. Внаслідок перевірки правоохоронці виявили близько 200 ящиків цигарок на загальну суму понад 3 млн грн.

В аеропорту Одеси вилучено партію контрабандних сигарет на 3 млн грн, яка прибула з ОАЕ, - Держприкордонслужба 02

Читайте також: Житель Луцька намагався нелегально перевезти в Польщу сигарети на 330 тис. грн у мікроавтобусі з подвійним дахом, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту Одеси вилучено партію контрабандних сигарет на 3 млн грн, яка прибула з ОАЕ, - Держприкордонслужба 03
В аеропорту Одеси вилучено партію контрабандних сигарет на 3 млн грн, яка прибула з ОАЕ, - Держприкордонслужба 04

Операція з блокування контрабандного переміщення тютюнових виробів здійснювалася прикордонниками спільно з митницею і СБУ. Зараз тривають подальші заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) контрабанда (1823) Одеса (5458) Правоохоронні органи (2708) цигарки (974) силовики (2514)


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Топ коментарі
+2
кароче арабы не в курсе шо буба уже давно сидит на айкосах...
мендельша айкосы лично набивает?
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18.03.2021 21:00
+2
страна ошиблась президентом !
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18.03.2021 21:06
+1
и это только сказали про повышение акциза и подорожание сигарет в Украине ...
скоро с любой страны мира будет дешевле везти сигареты чем купить их в Украине , народ уже по полной закупается семенами табака и высаживает на своих огородах самосад ..
Добили таки , а еще 3 года "счастливых" в переди !!!
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18.03.2021 21:05
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кароче арабы не в курсе шо буба уже давно сидит на айкосах...
мендельша айкосы лично набивает?
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18.03.2021 21:00 Відповісти
ну ну)))
кипр с арабами попутали))
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18.03.2021 21:02 Відповісти
Курильщики должны платить кауфманам полностью и без остатка,никакого импорта.
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18.03.2021 21:02 Відповісти
ОАЭ, от куда у них сигареты? У них что, плантации табака повсюду в пустыне или льготы для производителей сигарет. Им даже закон запрещает курить табак (очень много ограничений и очень большие штрафы, в плоть до 2-х лет тюрьмы). Так откуда прет столько табака?
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18.03.2021 21:03 Відповісти
курить может быть и запрещено но не производить и продавать.
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18.03.2021 21:15 Відповісти
Т.е. сигареты из ОАЭ + доставка + взятки таможенникам, все равно в итоге дешевле чем наши фабричные, которые делаю на лево (без акцизов и налогов)?
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18.03.2021 21:20 Відповісти
если бы было не выгодно то не возили бы.а сигарет дешевле чем в киосках у нас и своих полно.причем с акцизами.
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18.03.2021 21:55 Відповісти
А почему же у нас такие дорогие? Я понимаю, что видать выгодно, раз возят, если они действительно из ОАЭ, а не из Индии или фиг пойми от куда. Но за счет чего такая разница в цене?
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18.03.2021 21:58 Відповісти
Хотя, они их делать могут из верблюжих кизяков, высушенных, размолотых ,спресованных в листы .нарезанных и пропитаных ароматизаторами и никотином. И плюс огромные дотации от принца, так как даже в этом случае они будут гораздо дороже по себестоимости нашенских, потому как будут на порядок выше по качеству.
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18.03.2021 21:25 Відповісти
Помилились літаком
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18.03.2021 21:03 Відповісти
страна ошиблась президентом !
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18.03.2021 21:06 Відповісти
згоден, втрачено 5 років.
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19.03.2021 07:59 Відповісти
не 5 а больше !
только его турборежим и посмотреть в глаза путину не считая какая разниц - разгребать лет 10 нужно !!!
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19.03.2021 10:37 Відповісти
и это только сказали про повышение акциза и подорожание сигарет в Украине ...
скоро с любой страны мира будет дешевле везти сигареты чем купить их в Украине , народ уже по полной закупается семенами табака и высаживает на своих огородах самосад ..
Добили таки , а еще 3 года "счастливых" в переди !!!
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18.03.2021 21:05 Відповісти
Я б взагалі заборонив курити. Але це тільки мрія.
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19.03.2021 08:00 Відповісти
а еще жрать запретить и тогда вообще класс будет ...
***
с утра шел мимо аптеки и уже стоит очередь человек 15 - 20 молодеж до 25 лет - болеют наверно и за лекарствами стоят ????
Аптеки тоже запретить ?
в голове у тебя каша полная по ходу - наркоту в аптеке можно а сигареты значит не льзя !!!!
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19.03.2021 10:35 Відповісти
 
 