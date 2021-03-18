В аеропорту Одеси вилучено партію контрабандних сигарет на 3 млн грн, яка прибула з ОАЕ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні в міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники блокували спробу ввезення контрабанди тютюнових виробів іноземного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вантаж прибув в аеропорт авіарейсом з Дубаї, як "збірний", без належного оформлення для переміщення підакцизних товарів. Внаслідок перевірки правоохоронці виявили близько 200 ящиків цигарок на загальну суму понад 3 млн грн.

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Операція з блокування контрабандного переміщення тютюнових виробів здійснювалася прикордонниками спільно з митницею і СБУ. Зараз тривають подальші заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.