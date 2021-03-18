В аеропорту Одеси вилучено партію контрабандних сигарет на 3 млн грн, яка прибула з ОАЕ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Сьогодні в міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники блокували спробу ввезення контрабанди тютюнових виробів іноземного виробництва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Вантаж прибув в аеропорт авіарейсом з Дубаї, як "збірний", без належного оформлення для переміщення підакцизних товарів. Внаслідок перевірки правоохоронці виявили близько 200 ящиків цигарок на загальну суму понад 3 млн грн.
Операція з блокування контрабандного переміщення тютюнових виробів здійснювалася прикордонниками спільно з митницею і СБУ. Зараз тривають подальші заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.
Топ коментарі
+2 Don Bessam #359417
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мендельша айкосы лично набивает?
кипр с арабами попутали))
только его турборежим и посмотреть в глаза путину не считая какая разниц - разгребать лет 10 нужно !!!
скоро с любой страны мира будет дешевле везти сигареты чем купить их в Украине , народ уже по полной закупается семенами табака и высаживает на своих огородах самосад ..
Добили таки , а еще 3 года "счастливых" в переди !!!
***
с утра шел мимо аптеки и уже стоит очередь человек 15 - 20 молодеж до 25 лет - болеют наверно и за лекарствами стоят ????
Аптеки тоже запретить ?
в голове у тебя каша полная по ходу - наркоту в аптеке можно а сигареты значит не льзя !!!!