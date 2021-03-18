Дві особи загинули в ДТП за участю військової вантажівки на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області внаслідок ДТП за участю військового "КамАЗа" загинуло дві особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Хмельницької області в фейсбуці.

Аварія сталася сьогодні, 18 березня, близько 17:00 на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам'янка" між селами Поляни і Копачівка Волочиського району.

На трасі зіткнулися військовий "КамАЗ" під керуванням 39-річного жителя Львова і легковий автомобіль "Audi".

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Внаслідок зіткнення сталося займання автомобілів. За попередніми даними, водій і пасажир вантажівки травм не зазнали і в лікарні не доставлялися.

Внаслідок огляду місця події правоохоронці з'ясували, що загинули двоє осіб з автомобіля "Audi".