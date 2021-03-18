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Новини Фото ДТП
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Дві особи загинули в ДТП за участю військової вантажівки на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області внаслідок ДТП за участю військового "КамАЗа" загинуло дві особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Хмельницької області в фейсбуці.

Аварія сталася сьогодні, 18 березня, близько 17:00 на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам'янка" між селами Поляни і Копачівка Волочиського району.

На трасі зіткнулися військовий "КамАЗ" під керуванням 39-річного жителя Львова і легковий автомобіль "Audi".

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Внаслідок зіткнення сталося займання автомобілів. За попередніми даними, водій і пасажир вантажівки травм не зазнали і в лікарні не доставлялися.

Внаслідок огляду місця події правоохоронці з'ясували, що загинули двоє осіб з автомобіля "Audi".

Дві особи загинули в ДТП за участю військової вантажівки на Хмельниччині, - Нацполіція 01

Автор: 

ДТП (4467) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+3
2 террориста напали на военных-так трактовать
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18.03.2021 22:46
+3
Что-то штрафы непомогают але антонина поднимай еще.
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18.03.2021 23:05
+2
Заголовок: "Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельниитчине"

Но
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются количество и личности погибших из автомобиляИсточник: https://censor.net/ru/p3254270
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18.03.2021 21:42
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Наверное Audi на евробляхах ехала, за что и пострадала.
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18.03.2021 21:41 Відповісти
Заголовок: "Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельниитчине"

Но
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются количество и личности погибших из автомобиляИсточник: https://censor.net/ru/p3254270
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18.03.2021 21:42 Відповісти
Похоже водила камаза заснул и выехал на встречку
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18.03.2021 22:33 Відповісти
Не заснул, они и на красный без машин сопровождения несутся
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18.03.2021 22:53 Відповісти
2 террориста напали на военных-так трактовать
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18.03.2021 22:46 Відповісти
Что-то штрафы непомогают але антонина поднимай еще.
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18.03.2021 23:05 Відповісти
мокшанское изделие на встречной...(((
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18.03.2021 23:54 Відповісти
По полосе видно что два ДЕБИЛА на камазе вылетили на встречку ! Посмотрите фото!
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19.03.2021 00:03 Відповісти
А можно и посмотреть на след камаза! Может мнение изменится?
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19.03.2021 08:33 Відповісти
КамАЗ еще вижу, Ауди уже не вижу. Вот тебе и хваленый немецкий автопром
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19.03.2021 02:09 Відповісти
По полосе видно что два ДЕБИЛА на камазе вылетили на встречку ! Посмотрите фото! Если внимательно посмотреть фото ,то выводы как раз противоположны.Камаз шел по своей стороне почти у обочины. На встречку выскочила Audi. После столкновения водитель КАМАЗа резко затормозил.Тормоза слева взяли сильней и его потянуло влево.Но это было уже после столкновения. Так что зря про "дебилов".
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19.03.2021 08:41 Відповісти
Без фантазий, КамАЗ на встрече и тормозной путь его по встречке это пока все факты из фото. Все остальное домыслы.
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19.03.2021 09:19 Відповісти
убил людей падла !
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19.03.2021 10:22 Відповісти
 
 