Дві особи загинули в ДТП за участю військової вантажівки на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО
У Хмельницькій області внаслідок ДТП за участю військового "КамАЗа" загинуло дві особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Хмельницької області в фейсбуці.
Аварія сталася сьогодні, 18 березня, близько 17:00 на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам'янка" між селами Поляни і Копачівка Волочиського району.
На трасі зіткнулися військовий "КамАЗ" під керуванням 39-річного жителя Львова і легковий автомобіль "Audi".
Внаслідок зіткнення сталося займання автомобілів. За попередніми даними, водій і пасажир вантажівки травм не зазнали і в лікарні не доставлялися.
Внаслідок огляду місця події правоохоронці з'ясували, що загинули двоє осіб з автомобіля "Audi".
Топ коментарі
+3 Денис Александров #481246
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В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются количество и личности погибших из автомобиляИсточник: https://censor.net/ru/p3254270