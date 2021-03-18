На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці затримали на хабарі заступника міського голови одного з міст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що в березні 2021 року заступник міського голови вимагав від жителя Маріуполя хабар за позитивне вирішення питання про виділення двох земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності. Свої "послуги" чиновник оцінив у 2000 доларів.

Під час одержання хабаря заступника мера затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте також: Суддя з Дніпра отримав 3,5 роки в'язниці за хабар в 250 тис. грн, - НАБУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.