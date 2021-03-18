На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО
У Донецькій області правоохоронці затримали на хабарі заступника міського голови одного з міст.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Досудовим розслідування встановлено, що в березні 2021 року заступник міського голови вимагав від жителя Маріуполя хабар за позитивне вирішення питання про виділення двох земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності. Свої "послуги" чиновник оцінив у 2000 доларів.
Під час одержання хабаря заступника мера затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
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