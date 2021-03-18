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Новини Фото Хабарники
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На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці затримали на хабарі заступника міського голови одного з міст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура 01

Досудовим розслідування встановлено, що в березні 2021 року заступник міського голови вимагав від жителя Маріуполя хабар за позитивне вирішення питання про виділення двох земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності. Свої "послуги" чиновник оцінив у 2000 доларів.

Під час одержання хабаря заступника мера затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура 02

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На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Автор: 

хабар (4703) прокуратура (3677) чиновник (802) Донецька область (8459)


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"Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет..."
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18.03.2021 22:29 Відповісти
ну марик же..- марипупель
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18.03.2021 23:58 Відповісти
пабагатаму
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18.03.2021 22:31 Відповісти
Зеля и Коломойский скорее всего больше чем по 2000$ берут, но их почему-то никто не ловит
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18.03.2021 22:35 Відповісти
у замов то в трудовом договоре прописано..
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18.03.2021 22:35 Відповісти
Дві ділянки в місті всього за 2000$ Скромний такий заступник
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18.03.2021 22:47 Відповісти
 
 