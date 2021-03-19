Три схованки терористів виявлено на Луганщині, вилучено бойові елементи РСЗВ "Смерч", гранати і понад 30 кг вибухівки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила в Луганській області три схованки, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого: бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Смерч" і більш як 30 кг вибухових речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Спецслужбі не виключають, що до одного зі схронів має стосунок диверсійно-розвідувальна група бойовиків, яка причетна до підриву двох мостів в селищах Підгорівка і Євсуг в липні 2014 року.

У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, співробітники СБУ виявили: 7 бойових елементів реактивної системи залпового вогню "Смерч", які містять майже10 кг гексогену;12 гранат РГД-5 та Ф-1.

За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.

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З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички того ж району, вилучено: 20 кг тротилу;детонатор;гранатомет РПГ-22; 5 бойових гранат; 3 гранатометні постріли; понад 200 набоїв.

Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі поблизу підприємства у місті Рубіжному, було: 6 протитанкових гранат РПГ-26; 9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг; 3 протипіхотні міни МОН-50; 43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами; 1 упаковка пластиду; капсуль-детонатори; освітлювальні ракети.

"Тривають заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - додали в СБУ.











