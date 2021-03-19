Три схованки терористів виявлено на Луганщині, вилучено бойові елементи РСЗВ "Смерч", гранати і понад 30 кг вибухівки, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України виявила в Луганській області три схованки, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого: бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Смерч" і більш як 30 кг вибухових речовин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У Спецслужбі не виключають, що до одного зі схронів має стосунок диверсійно-розвідувальна група бойовиків, яка причетна до підриву двох мостів в селищах Підгорівка і Євсуг в липні 2014 року.
У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, співробітники СБУ виявили: 7 бойових елементів реактивної системи залпового вогню "Смерч", які містять майже10 кг гексогену;12 гранат РГД-5 та Ф-1.
За попередніми даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань після обстрілу позицій сил антитерористичної операції у 2014 році.
З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички того ж району, вилучено: 20 кг тротилу;детонатор;гранатомет РПГ-22; 5 бойових гранат; 3 гранатометні постріли; понад 200 набоїв.
Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі поблизу підприємства у місті Рубіжному, було: 6 протитанкових гранат РПГ-26; 9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кг; 3 протипіхотні міни МОН-50; 43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами; 1 упаковка пластиду; капсуль-детонатори; освітлювальні ракети.
"Тривають заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - додали в СБУ.
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ага,
верим,
мы же лохи,
то ли дело зеленский и шмендель ...
Для чего, умники их Службы Бестолковых Уродов, замазали (в электронном виде) маркировку боеприпаса?
Вот, зачем это делать? Для того, чтобы не показывать индивидуальную маркировку боеприпаса. Они уже "светились".
Когда?
А ещё с сентября 2014 года, когда на месте поражения базового лагеря сектора "А" в с. Победа Новоайдарского района, обнаружили не сработавшие "игрушки". Точно такие нашли и после поражения базового лагеря 1 отбр в с. Дмитровка, того же района. Потом, ещё, после применения "Смерч" по аэродрому Краматорска и самому городу.
Так что, лапшу, вешают знатно. Убогой зелени, которой в принципе на это наплевать.
Ещё обращаем внимание. Практически все найденный боеприпасы и СВ (средства взрывания), имеют осколочное поражающее действие и фугасное поражение (тротил), (кроме РКГ-3ЕМ и РПГ-22 и -26).