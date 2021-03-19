"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувається акція протесту представників малого бізнесу проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні підприємці-ФОПи пікетують КМДА на знак протесту проти посилення карантинних обмежень.

"Бізнес повинен працювати весь без винятку! Мікропідприємці - це основа економіки, яку повинні зберегти!" - заявили організатори акції.

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Мітингувальники озвучують у мікрофон свої вимоги. Також вони розгорнули банер з написом: "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?". Протестувальники тримають плакати, зокрема, з такими гаслами: "Немає роботи - немає податків", "Ні вибірковому карантину".























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ