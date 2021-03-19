"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 березня, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувається акція протесту представників малого бізнесу проти карантинних обмежень.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні підприємці-ФОПи пікетують КМДА на знак протесту проти посилення карантинних обмежень.
"Бізнес повинен працювати весь без винятку! Мікропідприємці - це основа економіки, яку повинні зберегти!" - заявили організатори акції.
Мітингувальники озвучують у мікрофон свої вимоги. Також вони розгорнули банер з написом: "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?". Протестувальники тримають плакати, зокрема, з такими гаслами: "Немає роботи - немає податків", "Ні вибірковому карантину".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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откуда тогда зеленский взялся и 95 квартал в Думе
хоть и не подавляющее, как на югах - но за зелупу.
Если б не зелупа, все просравший и раскравший, то - вероятно - спокойно б сейчас вакционировались Пфайзером, и не было б такой жопы и безысходности.
И незаконный, и неправильный, т.к. лечиться людям предстоит за свой счет, а деньги зарабоать не дают.
Так вроде преЗедент постоянно набрасывает новую.
Отож.
І саме КАБМІН вводить локдауни і вимагав від місцевої влади регіонів дотримуватись локдаунів.
Не чув про стички Кабміну з мерами міст?
Если это за деньги ВОНОЙ, то ВОНА уже не торт...
http://panoptikon.org/articles/132434-rukovodstvu-zaporozhskogo-oblsoveta-ustanovili-razmer-okladov-i.html