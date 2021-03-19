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"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбувається акція протесту представників малого бізнесу проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні підприємці-ФОПи пікетують КМДА на знак протесту проти посилення карантинних обмежень.

"Бізнес повинен працювати весь без винятку! Мікропідприємці - це основа економіки, яку повинні зберегти!" - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Тимошенко закликав українців дотримуватися карантинних обмежень: медсистемі важко впоратися з різким сплеском захворюваності

Мітингувальники озвучують у мікрофон свої вимоги. Також вони розгорнули банер з написом: "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?". Протестувальники тримають плакати, зокрема, з такими гаслами: "Немає роботи - немає податків", "Ні вибірковому карантину".

А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 01
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 02
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 03
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 04
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 05
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 06
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 07
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 08
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 09
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 10
А за що жити?: Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2370) Київ (19466) пікет (322) протест (2398) малий бізнес (281) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
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19.03.2021 10:10
+22
в 19 г. большинство было за зелупу.
хоть и не подавляющее, как на югах - но за зелупу.

Если б не зелупа, все просравший и раскравший, то - вероятно - спокойно б сейчас вакционировались Пфайзером, и не было б такой жопы и безысходности.
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19.03.2021 10:24
+15
Предприниматели, срочно включайте телеканал "квартал95", там для вас пища благотворная - нею и питайтесь. Вы ж такого довольствия хотели, когда ходили на выборы по-приколу
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19.03.2021 10:15
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Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
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19.03.2021 10:10 Відповісти
Ну так киевляни то как раз за ЕС и Удар голосовали
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19.03.2021 10:13 Відповісти
Прям все???
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19.03.2021 10:17 Відповісти
Большинство. А остальные... Умные всегда страдают из-за глупых.
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19.03.2021 10:30 Відповісти
ето тебе шарий расказа с ютубчика ?
откуда тогда зеленский взялся и 95 квартал в Думе
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19.03.2021 14:15 Відповісти
Карту результатов 1 и 2 тура по Киеву посмотри.
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19.03.2021 10:19 Відповісти
в 19 г. большинство было за зелупу.
хоть и не подавляющее, как на югах - но за зелупу.

Если б не зелупа, все просравший и раскравший, то - вероятно - спокойно б сейчас вакционировались Пфайзером, и не было б такой жопы и безысходности.
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19.03.2021 10:24 Відповісти
Тссс! зачем подсказываешь? Люди вышли протестовать против карантинных ограничений - пусть протестуют против карантинных ограничений. Не доходит через голову - дойдет через ноги!
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19.03.2021 11:31 Відповісти
Работать нельзя,но налоги,которые резко повысили,платить обязаны,чисто бандитизм.
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19.03.2021 10:11 Відповісти
При том, что и так, продажи упали примерно в раза 4 по сравнению с тем, что было раньше, так и то не дают заработать)
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19.03.2021 10:14 Відповісти
Так, а кто вам виноват, что вы любите приколы
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19.03.2021 10:16 Відповісти
Кто? Я, который за ЕС голосовал?
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19.03.2021 10:18 Відповісти
Я не имею ввиду тебя лично, я о тех преславутых "предпринимателях" у которых голова, чтобы ложить в нее еду
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19.03.2021 10:27 Відповісти
Законы войны. Ты страдаешь из-за того, что твой сосед - *******.
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19.03.2021 10:28 Відповісти
определись, ты с кем: ты с ес или большой единой командой фоп, которая за сн голосовала?...
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19.03.2021 11:28 Відповісти
Предприниматели, срочно включайте телеканал "квартал95", там для вас пища благотворная - нею и питайтесь. Вы ж такого довольствия хотели, когда ходили на выборы по-приколу
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19.03.2021 10:15 Відповісти
Всё по Клаусу Швабу. Уничтожение малого и среднего бизнеса с целью увеличения бедных. Ведь бедными и нищими легче управлять.
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19.03.2021 10:15 Відповісти
У хозяевов и спонсоров зеленского - каломойше, ахметова, фирташа и мертведчука - только за прошедший год более 10 млрд прироста доходов на четверых. И не нужно винить их в том, что они наживаются на лохах. Нищета лохов - это их выбор в апреле 2019-го
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19.03.2021 10:25 Відповісти
И уверен, что большинство протестующих - "сметуны"
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19.03.2021 10:16 Відповісти
Даю підказку- в інфекційках море вакансій санітарів
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19.03.2021 10:18 Відповісти
Там зарплату не платят. А лечиться людям приходится за свой счет.
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19.03.2021 10:26 Відповісти
"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 2157
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19.03.2021 10:29 Відповісти
А руководство страны решило - "Жить и не должны"!
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19.03.2021 10:22 Відповісти
Локдауны можно вводить только в условиях черезвычайного положения. Тогда люди будут иметь право на компенсацию. Но денег у клоунов нет, клоуны деньги украли. И потому черезвычайное положение не вводят. А это значит, что локдаун - незаконный.

И незаконный, и неправильный, т.к. лечиться людям предстоит за свой счет, а деньги зарабоать не дают.
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19.03.2021 10:22 Відповісти
Ну Виталька ярый поклонник коронавируса так шо придётся локдаунить.😔
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19.03.2021 10:22 Відповісти
Лапша двухгодичной давности с ушей съедена?
Так вроде преЗедент постоянно набрасывает новую.
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19.03.2021 10:25 Відповісти
"Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?"
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19.03.2021 10:28 Відповісти
Про це зобов'язаний думати, перш за все, КАБМІН із преЗедентом усіх зубажілих.
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19.03.2021 10:32 Відповісти
Про децентрализацию слышала?
Отож.
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19.03.2021 11:28 Відповісти
Київ не всі гроші залишає собі, а перераховує і державний бюджет.
І саме КАБМІН вводить локдауни і вимагав від місцевої влади регіонів дотримуватись локдаунів.
Не чув про стички Кабміну з мерами міст?
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19.03.2021 11:40 Відповісти
человек без вреда для здоровья может прожить без еды 2 месяца.
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19.03.2021 10:26 Відповісти
жрать, срать, ржать !! а в морзі полежати не хо?
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19.03.2021 10:27 Відповісти
а шо, все денежки ушли на Буковель? А тут нежданчик!
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19.03.2021 10:28 Відповісти
"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 4030
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19.03.2021 10:29 Відповісти
За что жить? Вагоны, блд, иди разгружай!
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19.03.2021 10:29 Відповісти
Да потерпите пару дней. На днях эти жалкие ублюдки примут законы по разворовыванию земли и сразу локдаун снимут. А сама эпидемия пойдет резко сокращаться.
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19.03.2021 10:31 Відповісти
Ща Педалик и его подельники поделятся скрысенным за 7 лет.
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19.03.2021 10:36 Відповісти
Кантин завжди мав і має якісь обмеження. Тому потрібно вибірати--хліб з маслом, чи сухарик з чаєм.А головне --життя і здоровья людец.Думаю що краще пожити з чаєм і сухариком,чим в домовині ,або хворим на все життя. До чого ж нація стала і бездумна і тупа
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19.03.2021 10:39 Відповісти
Карантин
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19.03.2021 10:40 Відповісти
Краще бастуйте щоб вони нарешті закупили вакцини й почали вакцинацію, от якби ті "по 8 тисяч" пустили на закупку вакцини то вже й не потрібен би був локдаун, а так закривають не останній раз.
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19.03.2021 10:44 Відповісти
Предпринимательство - минимальная возможность заражения, и Кличко его прикрыл. А вот главный рассадник заразы - детские садики - не прикрыл!!!!!. Почему?!!!
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19.03.2021 10:47 Відповісти
Ненавидите детей?
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19.03.2021 11:02 Відповісти
Качановская дева? Стиль оформления не пропьёшь!
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19.03.2021 10:56 Відповісти
Ментов больше чем пикетувальныкив. Флажки в колоре Матькивщины. ЛОзунги "за всё хорошее против всего плохого".

Если это за деньги ВОНОЙ, то ВОНА уже не торт...
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19.03.2021 10:59 Відповісти
тебе везде вона мерещится. это те же самые https://babel.ua/ru/texts/56532-mne-zvonili-lyudi-predlagali-kachat-govorit-chto-my-snosim-bandu-zelenskogo-koordinator-akcii-savefop-ketino-ravlyuk-intervyu-i-nemnogo-reportazha-c-maydana
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19.03.2021 13:29 Відповісти
Народ і так стає все менш і менш платоспроможним, а затягування ще й локдаунами робить його взагалі бідним.
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19.03.2021 11:02 Відповісти
Школ и метро было бы достаточно. Всеобщий локдаун - дорогое удовольствие, которое люди просто не могут себе позволить.
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19.03.2021 11:02 Відповісти
Чиновников не волнует простой народ! Главное, что чиновникам есть за что жить, вот к примеру вчера Запорожский облсовет установил размеры окладов и премий руководителю и его замам: посадовый оклад+90%оклада "за особливий характер і інтенсивність праці"+100% премії на всі складові фонду оплати праці+надбавка за ранг+надбавка за вислугу років+надбавка за науковий ступінь+оклад на оздоровлення+оклад на вирішення соціально-побутових питань!!! А ви там собі мітингуйте, дурні підприємці...
http://panoptikon.org/articles/132434-rukovodstvu-zaporozhskogo-oblsoveta-ustanovili-razmer-okladov-i.html
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19.03.2021 11:09 Відповісти
"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 3015
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19.03.2021 11:20 Відповісти
 
 