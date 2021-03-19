Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію. ФОТОрепортаж
Активісти провели під офісом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ акцію "Крим - це Україна", щоб нагадати про злочинні дії РФ щодо окупації півострова.
Про це повідомляє агентство ASPI news, передає Цензор.НЕТ.
Учасники заходу тримали плакати з написами "Крим - невід'ємна частина України", "Крим - це Україна", "Сумна річниця окупації" та інші.
Активісти заявили, що метою акції є привернення уваги до того, що РФ використовує незаконні методи для вирішення власних агресивних геополітичних цілей на міжнародній арені.
"Було б доцільно почати спеціальну моніторингову місію в Криму. Ми не розуміємо, чому досі цього не було зроблено. Я розумію, що зусиль нашої громадської організації для цього недостатньо, але хтось повинен почати про це говорити, і ми сподіваємося, що сьогоднішня акція стане початком цієї дискусії", - сказав Юрій Федоренко - керівник організації "Ардіс", яка організувала захід, пише Укрінформ.
Організатори передали представникам місії ОБСЄ в Україні документи з пропозицією про відкриття в Криму спеціальної моніторингової місії.
Учасники акції прийшли з плакатами "Реальні терміни організаторам", "Ми відновимо Крим після путінської розрухи", "Крим - невід'ємна частина України", "Сумна річниця окупації", "Путін, відповідати доведеться", "Гаага - чекає".
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