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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію. ФОТОрепортаж

Активісти провели під офісом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ акцію "Крим - це Україна", щоб нагадати про злочинні дії РФ щодо окупації півострова.

Про це повідомляє агентство ASPI news, передає Цензор.НЕТ.

Учасники заходу тримали плакати з написами "Крим - невід'ємна частина України", "Крим - це Україна", "Сумна річниця окупації" та інші.

Активісти заявили, що метою акції є привернення уваги до того, що РФ використовує незаконні методи для вирішення власних агресивних геополітичних цілей на міжнародній арені.

"Було б доцільно почати спеціальну моніторингову місію в Криму. Ми не розуміємо, чому досі цього не було зроблено. Я розумію, що зусиль нашої громадської організації для цього недостатньо, але хтось повинен почати про це говорити, і ми сподіваємося, що сьогоднішня акція стане початком цієї дискусії", - сказав Юрій Федоренко - керівник організації "Ардіс", яка організувала захід, пише Укрінформ.

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Організатори передали представникам місії ОБСЄ в Україні документи з пропозицією про відкриття в Криму спеціальної моніторингової місії.

Учасники акції прийшли з плакатами "Реальні терміни організаторам", "Ми відновимо Крим після путінської розрухи", "Крим - невід'ємна частина України", "Сумна річниця окупації", "Путін, відповідати доведеться", "Гаага - чекає".

Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 01
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 02
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 03
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 04
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 05
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 06
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 07
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 08
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 09
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 10
Активісти пікетували офіс СММ ОБСЄ в Києві з вимогою ввести в окупований Крим моніторингову місію 11

Автор: 

Київ (19466) Крим (14147) ОБСЄ (3504) пікет (322) росія (65162)


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Крим засохне
путін здохне

з часом
все буде - ОК !
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19.03.2021 10:26 Відповісти
От кого потрібно в першу чергу "вакцинувати" індійським "шмурдяком".............
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19.03.2021 10:36 Відповісти
 
 