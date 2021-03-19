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Новини Фото Хабарники
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Глава ОТГ на Київщині разом із заступником вимагали $ 5 тис. і 700 тис. грн хабаря за "перемогу" в земельному аукціоні, - СБУ. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала керівництво однієї з найбільших об'єднаних територіальних громад Київщини. Чиновники вимагали хабар і "гарантували перемогу" комерсантам у земельному аукціоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що голова ОТГ та його заступник вимагали неправомірну вигоду від підприємців-забудовників. Співробітники спецслужби, зокрема задокументували, що за $25 тисяч та 700 тисяч гривень посадовці гарантували комерсантам перемогу у земельному аукціоні. За цю суму чиновники обіцяли підписання договору оренди земельної ділянки, загальною площею 12 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Зловмисники також сприяли у зменшенні оціночної вартості земельних ділянок більш ніж у 10 разів. Через дії чиновників, бюджети різних рівнів могли недоотримати сотні тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцями "авансу" та затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання основної частини неправомірної вигоди.

Також дивіться: На Донеччині заступника мера одного з міст затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновників. Вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Глава ОТГ на Київщині разом із заступником вимагали $ 5 тис. і 700 тис. грн хабаря за перемогу в земельному аукціоні, - СБУ. ФОТОрепортаж 01
Глава ОТГ на Київщині разом із заступником вимагали $ 5 тис. і 700 тис. грн хабаря за перемогу в земельному аукціоні, - СБУ. ФОТОрепортаж 02
Глава ОТГ на Київщині разом із заступником вимагали $ 5 тис. і 700 тис. грн хабаря за перемогу в земельному аукціоні, - СБУ. ФОТОрепортаж 03
Глава ОТГ на Київщині разом із заступником вимагали $ 5 тис. і 700 тис. грн хабаря за перемогу в земельному аукціоні, - СБУ. ФОТОрепортаж 04

Автор: 

хабар (4703) Київська область (4025) СБУ (12818) ОТГ (144)


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Интересно, на древнем ржавом Лачетти ето ето голова громады ездит, или застройщик?
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19.03.2021 10:29 Відповісти
...паСрєдНік
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19.03.2021 10:42 Відповісти
Не на Київщині в главах отг тим же самим займаються,і не в найкрупніших також,повсюди.
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19.03.2021 10:30 Відповісти
ОПГ - так правильно писать цензор
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19.03.2021 10:36 Відповісти
.. то Що Українці - пішла СвЗемля з молотка ... ? .. Ви цього хотіли .. ? ....
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19.03.2021 10:37 Відповісти
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
(с)
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19.03.2021 10:46 Відповісти
Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за "победу" в земельном аукционе/ Схема продажи украинской земли израильскому и российскому капиталу будет организована по примеру "хлопкового дела" в СССР , где взятки шли снизу вверх до генсека.
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19.03.2021 10:43 Відповісти
...по вертикалі влади
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19.03.2021 10:48 Відповісти
И не только на Киевщине! Это ж нужно было придумать такой идиотизм, как передачу земель в ОТГ! Сегодня у селян последние клаптики огородов отбирают, или заноси денежку старосте и землеустроителю, или выставим твой надел на аукцион!
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19.03.2021 10:58 Відповісти
 
 