Глава ОТГ на Київщині разом із заступником вимагали $ 5 тис. і 700 тис. грн хабаря за "перемогу" в земельному аукціоні, - СБУ. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала керівництво однієї з найбільших об'єднаних територіальних громад Київщини. Чиновники вимагали хабар і "гарантували перемогу" комерсантам у земельному аукціоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що голова ОТГ та його заступник вимагали неправомірну вигоду від підприємців-забудовників. Співробітники спецслужби, зокрема задокументували, що за $25 тисяч та 700 тисяч гривень посадовці гарантували комерсантам перемогу у земельному аукціоні. За цю суму чиновники обіцяли підписання договору оренди земельної ділянки, загальною площею 12 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Зловмисники також сприяли у зменшенні оціночної вартості земельних ділянок більш ніж у 10 разів. Через дії чиновників, бюджети різних рівнів могли недоотримати сотні тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцями "авансу" та затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання основної частини неправомірної вигоди.

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Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновників. Вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.







