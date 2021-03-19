"Скажи, що ти жива!": На столичному Подолі поліцейським і рятувальникам довелося виламувати двері квартири, щоб врятувати 6-річну дівчинку від матері. ВІДЕО+ФОТО

Сусіди почули крики дитини і повідомили в поліцію про жорстоке поводження з 6-річною дівчинкою. Щоб врятувати дитину, поліцейським і співробітникам ДСНС довелося виламувати двері квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вчора на спецлінію 102 від мешканців будинку на вулиці Осиповського надійшло повідомлення про те, що у сусідній квартирі на четвертому поверсі чутно крики дитини.

За інформацією старшого інспектора сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Євгенія Пастухова, правоохоронці спробували поспілкуватись із матір’ю дитини, але жінка у категоричній формі відмовилася відчиняти двері. Окрім цього, у помешканні були навстіж відчинені усі вікна, що створювало загрозу для життя та здоров’я дитини.

"Після кількох спроб потрапити у квартиру та отримання відмови, ми разом із працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій вирішили примусово відкрити двері. Коли ми зайшли всередину та поспілкувались із дівчинкою, то з’ясували, що вона вже декілька днів не відвідувала школи та упродовж дня нічого не їла. На місце викликали лікарів, які оглянули малолітню та у задовільному стані госпіталізували до лікарні. Подальшу долю дитини вирішуватимуть соціальні служби", - додав правоохоронець.

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32-річну місцеву мешканку спеціалізована медична бригада госпіталізувала до медичного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

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Фото: сайт поліції