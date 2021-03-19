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"Скажи, що ти жива!": На столичному Подолі поліцейським і рятувальникам довелося виламувати двері квартири, щоб врятувати 6-річну дівчинку від матері. ВІДЕО+ФОТО

Сусіди почули крики дитини і повідомили в поліцію про жорстоке поводження з 6-річною дівчинкою. Щоб врятувати дитину, поліцейським і співробітникам ДСНС довелося виламувати двері квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вчора на спецлінію 102 від мешканців будинку на вулиці Осиповського надійшло повідомлення про те, що у сусідній квартирі на четвертому поверсі чутно крики дитини.

За інформацією старшого інспектора сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Євгенія Пастухова, правоохоронці спробували поспілкуватись із матір’ю дитини, але жінка у категоричній формі відмовилася відчиняти двері. Окрім цього, у помешканні були навстіж відчинені усі вікна, що створювало загрозу для життя та здоров’я дитини.

"Після кількох спроб потрапити у квартиру та отримання відмови, ми разом із працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій вирішили примусово відкрити двері. Коли ми зайшли всередину та поспілкувались із дівчинкою, то з’ясували, що вона вже декілька днів не відвідувала школи та упродовж дня нічого не їла. На місце викликали лікарів, які оглянули малолітню та у задовільному стані госпіталізували до лікарні. Подальшу долю дитини вирішуватимуть соціальні служби", - додав правоохоронець.

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Скажи, що ти жива!: На столичному Подолі поліцейським і рятувальникам довелося виламувати двері квартири, щоб врятувати 6-річну дівчинку від матері 01


32-річну місцеву мешканку спеціалізована медична бригада госпіталізувала до медичного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

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Скажи, що ти жива!: На столичному Подолі поліцейським і рятувальникам довелося виламувати двері квартири, щоб врятувати 6-річну дівчинку від матері 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

діти (5065) насилля (295) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+13
Чергова довбанута мати-одиначка. Коли шизофренічки починають розмножуватись, то саме діти стають їхніми жертвами.
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19.03.2021 11:16
+9
А чого так званій мамі рило запікселили? Таких тварюк треба знати людям...
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19.03.2021 11:15
+7
Удобненькую формулу ты придумал: " ... ребенка отберут и отдадут тому, кто будет о нем заботиться по-настоящему, и вырастит личность и нормального члена общества".
А в интернат не хочешь? К воспитателям-педофилам и старшакам-насильникам. К голоду и холоду. А потом на стройку или в тюрьму.
Ты в какой стране живешь?
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19.03.2021 11:40
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специализированная медицинская бригада Это дурка штоль так заковыристо названа?
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19.03.2021 11:11 Відповісти
Вот это девочка!
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19.03.2021 11:13 Відповісти
Не, на минеральные воды отправили.

Конечно дурка. Что ж ещё?
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19.03.2021 11:15 Відповісти
Именно.
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19.03.2021 11:18 Відповісти
да
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19.03.2021 12:00 Відповісти
Так кто над кем издевался, если в больницу попала мама? Теперь ремни запретят продавать.
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19.03.2021 11:11 Відповісти
А чого так званій мамі рило запікселили? Таких тварюк треба знати людям...
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19.03.2021 11:15 Відповісти
Ну якщо в неї кукуха поїхала, то якось некоректно.
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19.03.2021 21:12 Відповісти
Нічого там не їхало, там немає чому їхати. Воно таке й було від народження.
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19.03.2021 22:50 Відповісти
Чергова довбанута мати-одиначка. Коли шизофренічки починають розмножуватись, то саме діти стають їхніми жертвами.
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19.03.2021 11:16 Відповісти
А потом становятся такими же шизофреничками. И голосуют за клоунов. Генетика...
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19.03.2021 11:19 Відповісти
Мама не может не любить. Мать - это святое.
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19.03.2021 11:22 Відповісти
она и любит. Как может. Только многие "люди" считают что бить своих детей, не кормить их, не одевать нормально, не давать им ходить в школу - это норм, это такие проявления любви.

Именно для таких "мам" и "пап" есть законодательство, которое объясняет этим ушлепкам, что ребенок с момента рождения - не их собственность. Это гражданин, и он имеет права.
И если в твои понятия любви к ребенку входит битье и унижения - у тебя ребенка отберут и отдадут тому, кто будет о нем заботиться по-настоящему, и вырастит личность и нормального члена общества.

В ...младенец погиб из-за безразличия матери-алкоголички. Женщина оставила малышку без должного присмотра.
Как рассказали в областной прокуратуре, С.А. - родила двух девочек. В отношении старшей дочери она была лишена родительских прав. Младшая, которой не было и года, проживала с ней. Однако женщина не заботилась о ребенке, рекомендации врача-педиатра по уходу за ней не принимала. Когда девочка серьезно заболела, мать ее отказалась госпитализировать и в принципе лечить ее не стала. Потом и вовсе перестала показывать ребенка врачам. При этом она постоянно меняла места жительства.
В суде доказано, что 18-летняя женщина содержала малышку в непригодных для нормального развития и проживания условиях, не соблюдала гигиенические нормы ухода за ребенком. Взрослые часто распивали алкоголь, курили в его присутствии. Мать частенько оставляла дочь с пьяными посторонними мужчинами, не имеющими навыков ухода за грудным ребенком. У нее отсутствовала одежда, еда, спальное место. Девочка спала на грязном диване без постельного белья вместе с посторонними пьяными мужчинами
- Когда в очередной раз А. бросила ребенка с сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим навыков ухода за грудным ребенком, девочка была обнаружена на утро без признаков жизни.

"Скажи, що ти жива!": На столичному Подолі поліцейським і рятувальникам довелося виламувати двері квартири, щоб врятувати 6-річну дівчинку від матері - Цензор.НЕТ 2643
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19.03.2021 11:30 Відповісти
Удобненькую формулу ты придумал: " ... ребенка отберут и отдадут тому, кто будет о нем заботиться по-настоящему, и вырастит личность и нормального члена общества".
А в интернат не хочешь? К воспитателям-педофилам и старшакам-насильникам. К голоду и холоду. А потом на стройку или в тюрьму.
Ты в какой стране живешь?
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19.03.2021 11:40 Відповісти
То есть оставить ребенка биологической родительнице, у которой минимальна вероятность того, что этот ребенок станет нормальным членом общества, а то и вообще выживет, это по-твоему более правильно, чем отдать этого ребенка в интернат? Интересная логика. Я уже не говорю о том, что в мире огромное количество нормальных в морально-этическом смысле пар, которые не могут иметь детей даже с помощью ЭКО. И они платят огромные деньги за возможность иметь ребенка. А у тебя все воспитатели - педофилы и насильники ? Ну так я тебе отвечу, что в семье намного проще скрыть и педофилию и насилие, чем в том же интернате, и в таких вот неблагополучных семьях как раз мамашки частенько зарабатывают на эксплуатации детей. Что на это ответишь, умник?
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19.03.2021 14:34 Відповісти
Не надо тут заливать про "нормальные пары в мире". Мы не про "мир" говорим, а про Украину. Или ты предлагаешь Украине вместе с "почетным" званием "мирового поставщика проституток" добавить "мировой поставщик детей"?
И на счет "вероятностей" не надо фантазировать. Ты не нострадамус для того чтобы определить будущее и мамы и ребенка. Есть факты. Факт №1 - родная мать. Факт № 2 - ты понятия не имеешь что она за мать была "вчера" и будет "завтра". "Сегодня" - да, негодная. Но "сегодня" - это не вся жизнь. Факт № 3 - интернаты это ДНО.
В этой ситуации нет простого решения: отдать/оставить. Мой пост был именно об этом. Для решения проблемы надо менять очень многое в нашей стране.
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19.03.2021 14:55 Відповісти
По-моему у тебя проблемы с логикой. Ты предлагаешь как в мордоре запрещать психически здоровым людям, прошедшим кучу проверок, забирать детей, отобранных у алкашей, проситуток, наркоманов, садистов и педофилов, лишенных родительских прав по решению суда? Пусть эти дети лучше станут такими же как их родители или сдохнут, но сдохнут скрепно, а проклятым басурманам не позволим из них делать нормальных граждан, пусть не украинского, но западного общества.

По поводу интернатов: проблемы интернатов нужно решать отдельно, это уже проблема всего общества и государства.

И насчет твоих "фактов". Если есть решение суда - ребенка отбирают, а если его жизни угрожает опасность, то отбирают временно и без такого решения. Решение на месте принимают работники полиции и службы защиты детей - на то они законом облечены соответствующими полномочиями. Не нравятся законы - вперед в Раду и меняй их там на "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка".

Хотя тебе с такими приоритетами все-таки лучше в какую-нибудь Думу, а не ВР.
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19.03.2021 15:22 Відповісти
И, кстати, не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что из 100 детей, у которых родители относятся к критически неблагополучной социальной группе, нормальными и успешными станет меньше, чем у 100 детей тех, кто о них скурпулезно заботится и вкладывает силы и средства в развитие. Это я тебе как 46-летний отец годовалого ребенка говорю.
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19.03.2021 15:41 Відповісти
У меня проблемы с логикой? А ничего, что твой текст - это набор каких-то клише и дешевых лозунгов, не имеющих никакого отношения к мной сказанному. Какой-то набор слов при полном запоре мысли.
1. Я ничего не "предлагаю". Это твои слова "запрещать ...", а не мои.
2. При чем тут "мордор", "скрепно" ... Жить без "мордора" не можешь?

3. Нет "проблемы интернатов". Есть одна большая проблема в Украине. Это коррупция. Не решив эту проблему, за остальное можно даже не браться. Итог предсказуем - полный провал. Что мы и наблюдаем с нашими, якобы, "реформами".
4. Ты не опроверг не одного моего факта. К чему ты тут приплел суды, я не понял.

5. "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка" - это твои слова, а не мои. С твоим мнением не согласен.
6. Насчет твоего "предсказания". Конкурс на "капитана очевидность" не здесь.

7. Поздравляю с годовалым ребенком. Дети от первого брака уже самостоятельные?
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19.03.2021 16:15 Відповісти
1. А где я написал, что ты что-то предлагаешь? Это был вопрос с моей стороны, а не утверждение.
2. Мордор здесь очень даже при чем. Про закон Димы Яковлева слышал? Логика его составителей очень похожа на твою.
3. Ну давай обобщим теперь, что проблема это коррупция и размоем суть. Можно еще поговорить об исторических предпосылках коррупции, человеческой натуре и т.п. Все это уводит от сути выбора, который ты зацепил: оставить ребенка родителям, которые относятся к нему хуже, чем к собаке или отдать ребенка в интернат. Даже при нашей коррупции второе часто означает спасти ребенку жизнь.
4."интернаты это ДНО" - интересно ты факты излагаешь, с эпитетами. Тебе бы поэмы писать. Вот бы так все споры решались: один сказал "Интернаты - дно", а другой: "Родители - ниже дна". Если первое по-твоему - факт, то второе - тоже факт. Вот тебе и опровержение, в рамках твоей логики.
А суды - это способ решить спор о том, кому должен достаться ребенок - биологическим родителям, опекунам или государству. Суда нет в том случае, если родители не оспаривают изъятие ребенка, а это значит, что ты зря за таких родителей впрягаешься.
5. Интересно, с каким именно мнением ты не согласен? С тем, что я считаю фразу "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка" полным бредом? Мне просто интересны границы категоричности твоих суждений. Допускаешь ли ты, что бывают ситуации, когда детей банально нужно забирать у матери, чтиобы спасти им жизнь и здоровье.
6. Для меня все, что я перечислил - очевидно. Но, к сожалению, сложно предсказать, что из очевидных вещей окажется чем-то неправильным для таких людей как ты.
7. Спасибо за поздравление, если это не сарказм. Брак у меня был и есть единственный.
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12.04.2021 19:51 Відповісти
мамаша явно не в себе.
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19.03.2021 11:25 Відповісти
представляю, какая она когда "в себе".
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19.03.2021 11:31 Відповісти
такое часто случается. Человеческий мозг не изучен. Километры нейронных связей.
Что-то законтачило - шизофрения.
Беда.
Большая.
Хорошо, что дите вытащили.
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19.03.2021 11:35 Відповісти
судячи з усього жінка хвора, відповідно вона не усвідомлювала своїх дій.

безперечно дівчинку шкода.
але душевна хвороба то страшна річ.
увімкніть трохи поміркованості та краще промовчати в даній темі.
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19.03.2021 11:44 Відповісти
Определяющий фактор психопатии - скука.
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19.03.2021 11:49 Відповісти
о Видал квартиры значительно хуже. Если ребенка не отдадут в хорошую семью то еще попроситься к маме. Орущая мама это еще не повод забирать ребёнка.

А открытое окно в плюсовую температуру - это вообще уже преступление в Украине? Все рехнулись?

А мать ребёнка возможно нужно просто к хорошему эндокринологу и через год ёё не узнают. В пост-Чернобыльской стране это повальное явление.
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19.03.2021 12:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/311591 Открытое окно-это возможное намерение выбросить ребёнка через окно или вдвоём выпрыгуть,были случаи.Вам такое в голову не пришло.А полиции пришло , потому как -это полиция, а не обыватели.
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20.03.2021 11:21 Відповісти
по сути да, но в целом Украина не место для выращивания детей,
тут орудуют серьёзные братки, они покупают эл.энергию у ***** и продают лохам, голосовсвшим за клована
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19.03.2021 12:23 Відповісти
с чего решили, что она психически больна? там все может быть гораздо хуже любой шизофрении. православие головного мозга, например, либо какая другая секта, но с единственно верной дорогой к богу, бесов могла изгонять. да мало ли вариантов? у истинно верующих список такой, куда там психиатрии.
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19.03.2021 12:29 Відповісти
так это одно и тоже.
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19.03.2021 12:43 Відповісти
э нет. не одно и тоже. та же шизофрения это болезнь, от человека никак не зависит тот факт, что он страдает этим недугом. а православие головного мозга - результат исключительно личного выбора.
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19.03.2021 13:56 Відповісти
РПЦ подбирает шизофреников. Нормальній ведь человек в секту не пойдет.
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19.03.2021 15:08 Відповісти
мда уж, не повезло ей с родителем, бедное дитя, нормальная девочки и абсолютно не нормальная мамаша, парадокс.
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19.03.2021 20:53 Відповісти
Как совсем нет продуктов. Может у матери крыша поехала от бедности?
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20.03.2021 11:18 Відповісти
Я вам скажу, если даже эта женщина не опасна, а только вот так вот орёт постоянно, как она орала на видео - всё равно это очень плохо для психики ребёнка. Вырастет с покорёженной психикой. Но раз в жизни так поорать, если доведут - тоже норм. Но если это не постоянно.
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20.03.2021 23:54 Відповісти
От нахрена этой тётке нужен был ребёнок,если она не может этому дитю минимально нормальную жизнь обеспечить? чем такие бабы думают-не понятно.
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22.03.2021 21:11 Відповісти
 
 