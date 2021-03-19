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19-річний хлопець на Київщині замовив вбивство батька, щоб отримати спадок, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У селі Гнідин Бориспільського району чоловік проник в один з приватних будинків і вбив його господаря. Як з'ясувалося, зловмисник разом із сином загиблого заздалегідь спланували цей злочин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Незважаючи на те, що в будинку в той час перебували дружина і діти загиблого, молодий чоловік зайшов в будинок і завдав 47-річному господареві понад 25 ножових поранень, після чого втік.

Менше доби знадобилося правоохоронцям, щоб відтворити всі обставини події.

Правоохоронці провели низку слідчих дій і розшукових заходів і встановили місцезнаходження та особу зловмисника. Ним виявився 19-річний киянин. Його затримали в Броварському районі столичної області, де він переховувався від правоохоронців у дачному будинку.

Поліцейські з’ясували, що молодик попередньо обговорив з 19-річним сином загиблого деталі вбивства батька. Хлопець повідомив товаришу план будинку, а також місце розташування усіх членів родини. Після смерті батька хлопець мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей молодик планував заплатити товаришу за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат селищної ради Київщини замовив убивство двох чоловіків, за ліквідацію одного з них пропонував $6 тис., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлопців затримали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

19-річний хлопець на Київщині замовив вбивство батька, щоб отримати спадок, - Нацполіція 01
19-річний хлопець на Київщині замовив вбивство батька, щоб отримати спадок, - Нацполіція 02
19-річний хлопець на Київщині замовив вбивство батька, щоб отримати спадок, - Нацполіція 03

Автор: 

замовне вбивство (151) Київська область (4025) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+14
Какой предприимчивый молодой человек . Подрастающая замена в ОП.
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19.03.2021 11:11
+11
хорошего сына воспитали...благодарного...
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19.03.2021 11:27
+9
Стратег!
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19.03.2021 11:17
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Какой предприимчивый молодой человек . Подрастающая замена в ОП.
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19.03.2021 11:11 Відповісти
Украл...убил...тюрьма. Потом опять украл...убил...тюрьма.
Романтика.
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19.03.2021 11:17 Відповісти
самое прикольное что заказчик (сын наследник по закону) будет отстранен по Гражданскому Кодексу Украины от наследства от слова вообще...
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19.03.2021 12:03 Відповісти
Стратег!
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19.03.2021 11:17 Відповісти
Тот случай когда надо было в детстве лопатой. Да и просто лопатой.
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19.03.2021 11:20 Відповісти
Ношпой лучше.
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19.03.2021 11:23 Відповісти
Пёрышки сбросить надо было. Эх, жадность...
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19.03.2021 11:22 Відповісти
хорошего сына воспитали...благодарного...
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19.03.2021 11:27 Відповісти
Тепер треба по класиці зробити - замовник на суді має попрохати про пом'якшення вироку на тій підставі, що він сиротинушка...

З вікіпедії: Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання слова "хуцпа" на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота )))
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19.03.2021 11:47 Відповісти
На первом фото видна такая халупа, что и слова доброго не стоит. Из-за такой этого Леона-киллера явно не стоило нанимать.
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19.03.2021 11:29 Відповісти
тоже сразу подумал...что точно не миллионера заказал сынок...
какое на хер наследство??
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19.03.2021 11:53 Відповісти
наверное, домик для прислуги
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19.03.2021 12:35 Відповісти
Та це дача, де вбивця переховувався.
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20.03.2021 13:34 Відповісти
Биба и Боба...
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19.03.2021 11:47 Відповісти
какой горячій і нетєпєлівий отприск нє мог дождаться єстєствєнного хода собитій...срочно дєньгі нужни билі на "абразаваніє"
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19.03.2021 12:00 Відповісти
тепер закінчить інші інститути
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22.03.2021 12:10 Відповісти
это просто животное. Усыпить и на перегной пустить.
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19.03.2021 12:12 Відповісти
пилять и что у людей в голове за тараканы живут!? ПИПЕЦ, ЧОБСТВЕННОГО ОТЦА, ЗА БАБКИ...НАХЕР СРАЗУ ОБОИХ ЧЕТВЕРТОВАТЬ И ДЕЛО СКОНЦОМ!
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19.03.2021 12:15 Відповісти
У-у-у, дыкая жизнь, хоч під поїзд лягай!
Або йди в гастроном, закупай весь вінпром!
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19.03.2021 12:27 Відповісти
Я - порохофоб. Досвидос!
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19.03.2021 12:44 Відповісти
Ойц. Нам буде тебе дуже не вистачати. Сумуватимемо
(ніт)
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19.03.2021 14:34 Відповісти
Гадский папа воспитал гадёныша.
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19.03.2021 12:45 Відповісти
Возможно он сам по себе воспитался, насмотрелся разной гадости и решился воплотить её в реальности.
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30.04.2021 21:40 Відповісти
Как можно быть таким долбодятелом? Потом он планировал убить еще и жену, но более гуманным способом. Идиот. Наговорил еще на несколько лет.
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19.03.2021 12:52 Відповісти
Або така спроба "відкосити на дуріка".
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19.03.2021 14:53 Відповісти
да уж ! молодежь щас это лютый писец ,....что у них в бошках у етих 15-20 летних?
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19.03.2021 12:59 Відповісти
Хм. Что-то подобное в семьи пьётра случилось.
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19.03.2021 13:26 Відповісти
Мріяв стати головою сім'ї. Там ще й мати була на черзі. Напевно на наркоту грошей не вистачало.
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19.03.2021 15:27 Відповісти
ДВА ДЕБИЛА-ЭТО...
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19.03.2021 15:46 Відповісти
 
 