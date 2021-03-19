19-річний хлопець на Київщині замовив вбивство батька, щоб отримати спадок, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У селі Гнідин Бориспільського району чоловік проник в один з приватних будинків і вбив його господаря. Як з'ясувалося, зловмисник разом із сином загиблого заздалегідь спланували цей злочин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Незважаючи на те, що в будинку в той час перебували дружина і діти загиблого, молодий чоловік зайшов в будинок і завдав 47-річному господареві понад 25 ножових поранень, після чого втік.

Менше доби знадобилося правоохоронцям, щоб відтворити всі обставини події.

Правоохоронці провели низку слідчих дій і розшукових заходів і встановили місцезнаходження та особу зловмисника. Ним виявився 19-річний киянин. Його затримали в Броварському районі столичної області, де він переховувався від правоохоронців у дачному будинку.

Поліцейські з’ясували, що молодик попередньо обговорив з 19-річним сином загиблого деталі вбивства батька. Хлопець повідомив товаришу план будинку, а також місце розташування усіх членів родини. Після смерті батька хлопець мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей молодик планував заплатити товаришу за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби.

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Хлопців затримали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.





