Контрабаду психотропних медпрепаратів із РФ блоковано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України блокувала в Одесі незаконне переправлення з РФ в нашу країну несертифікованих лікарських засобів, що містять психотропи. Під час обшуків виявлено заборонені препарати на суму в понад 1 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Задокументовано кілька фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів у Києві, Одесі та Маріуполі. Зловмисники реалізовували товар сумнівної якості під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів і сертифікатів якості.
За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило двоє громадян України та громадянин РФ. Вони організували нелегальне переправлення з Росії незареєстрованих медпрепаратів, психотропних та інших фальсифікованих лікарських засобів для продажу через аптечні мережі. Виявлені медпрепарати не мають державної реєстрації в Україні та заборонені до використання в нашій країні. Продукцію ділки нелегально доставляли залізничним транспортом та далекобійниками.
Під час обшуків за місцями проживання учасників групи та зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили заборонені до реалізації на території України лікарські засоби на загальну суму понад 1 млн грн.
За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров’я населення та містила психотропні речовини, вільний обіг яких обмежено на території України.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Наразі двом учасникам групи вже повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль