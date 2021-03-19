Контрабаду психотропних медпрепаратів із РФ блоковано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Одесі незаконне переправлення з РФ в нашу країну несертифікованих лікарських засобів, що містять психотропи. Під час обшуків виявлено заборонені препарати на суму в понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Задокументовано кілька фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів у Києві, Одесі та Маріуполі. Зловмисники реалізовували товар сумнівної якості під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів і сертифікатів якості.

За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило двоє громадян України та громадянин РФ. Вони організували нелегальне переправлення з Росії незареєстрованих медпрепаратів, психотропних та інших фальсифікованих лікарських засобів для продажу через аптечні мережі. Виявлені медпрепарати не мають державної реєстрації в Україні та заборонені до використання в нашій країні. Продукцію ділки нелегально доставляли залізничним транспортом та далекобійниками.

Читайте: Список ліків, заборонених до переправлення через кордон, розширився, - Держприкордонслужба

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи та зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили заборонені до реалізації на території України лікарські засоби на загальну суму понад 1 млн грн.

За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров’я населення та містила психотропні речовини, вільний обіг яких обмежено на території України.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Наразі двом учасникам групи вже повідомлено про підозру.





