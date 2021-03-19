"Право на працю!": підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, в низці міст України відбулися протести проти посилення карантинних обмежень для бізнесу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбулася акція протесту представників малого бізнесу проти карантинних обмежень.

Вони вимагають скасувати рішення про посилення карантину в столиці. Як відомо, від завтра в місті запроваджують жорсткі карантинні обмеження.

"Бізнес має працювати весь без винятку! Мікропідприємці - це основа економіки, яку мають зберегти!" - заявили організатори акції. Мітингувальники розгорнули банер з написом: "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?".

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Також влаштували протест у Львові, пише місцеве видання "Форпост". З аналогічною вимогою люди зібралися на площі Ринок.

Сьогодні, 19 березня, на площі біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації підприємці зібралися на акцію протесту проти запровадження локдауну, пише видання "49000". Підприємці зазначили, що через карантин безліч працівників звільняються, закриваються магазини.





Невеликі акції протесту відбулися і в інших містах. Зокрема, як повідомляє "Кременчуцька газета", такий захід відбувся в Кременчуці. Крім того, як передає полтавське видання "Зміст", акція відбулася і в обласному центрі під будівлею Полтавської ОДА.











Кілька десятків підприємців вийшли на протест і в Краматорську, де нині розташовується Донецька обласна адміністрація, пише "Суспільне".

На акцію протесту через посилення карантинних обмежень вийшли і в Миколаєві, повідомляють "Новости N".





