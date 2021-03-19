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"Право на працю!": підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, в низці міст України відбулися протести проти посилення карантинних обмежень для бізнесу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) відбулася акція протесту представників малого бізнесу проти карантинних обмежень.

Вони вимагають скасувати рішення про посилення карантину в столиці. Як відомо, від завтра в місті запроваджують жорсткі карантинні обмеження.

"Бізнес має працювати весь без винятку! Мікропідприємці - це основа економіки, яку мають зберегти!" - заявили організатори акції. Мітингувальники розгорнули банер з написом: "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також влаштували протест у Львові, пише місцеве видання "Форпост". З аналогічною вимогою люди зібралися на площі Ринок.

Сьогодні, 19 березня, на площі біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації підприємці зібралися на акцію протесту проти запровадження локдауну, пише видання "49000". Підприємці зазначили, що через карантин безліч працівників звільняються, закриваються магазини.

Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 01
Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 02

Невеликі акції протесту відбулися і в інших містах. Зокрема, як повідомляє "Кременчуцька газета", такий захід відбувся в Кременчуці. Крім того, як передає полтавське видання "Зміст", акція відбулася і в обласному центрі під будівлею Полтавської ОДА.

Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 03
Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 04
Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 05
Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 06
Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 07

Кілька десятків підприємців вийшли на протест і в Краматорську, де нині розташовується Донецька обласна адміністрація, пише "Суспільне".

Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 08

На акцію протесту через посилення карантинних обмежень вийшли і в Миколаєві, повідомляють "Новости N".

Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 09
Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 10
Право на працю!: підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську 11

Автор: 

Дніпро (3274) Київ (19469) Краматорськ (653) Кременчук (293) Львів (3070) Миколаїв (1806) Полтава (558) протест (2398) малий бізнес (281)


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Топ коментарі
+5
Эти люди, как раз налоги платят, чтоб в лекарнях тебя лечили...
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19.03.2021 13:45
+4
Щось вас малувато на фотках. Ідіть смокчвть лапу!
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19.03.2021 12:53
+4
Может и на чай с сухарями не быть денег, да и посидеть будет негде. Оплату коммуналки никто не отменял. А если не работаешь, то денег брать негде. Выбор: сдохнуть от голода и холода или от короновируса.
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19.03.2021 13:14
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БарИги!
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19.03.2021 12:47 Відповісти
порохоботи
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19.03.2021 12:48 Відповісти
Барыги - это скупщики краденного... За клевету, тебя можно и нужно штрафануть, чтоб не обсырал предпринимателей!
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19.03.2021 13:39 Відповісти
Начните с Саакашвили, Ягория Соболева-Хорькова, разного рода МРАЗИЙчучек и ПАДЛАвок с Г+Г и т.д. За клевету штрафаните их. За барИгу и клевету. Но вы можите только тут пукать в лужу. Вы ведь за фигляра из криворожской самодеятельности на выборах голосовали? Теперь ешьТе, пока очи не повылазять.
Купил на оптовом, или в секенде, накрутил минимум 100%, выставил у себя в ларьке или магазинчике и говорит, что он предпринематель.
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19.03.2021 15:34 Відповісти
Колхозный коммунизм в твоей черепушке не лечится..
Та хоть миллиард накрутил, кому какое дело... Он за свои бабки купил и продает тому, кому надо... Он же никого не насилует... Поедь ты купи на оптовом и перепродай с наценкой! Узнаешь, что такое торговля..
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19.03.2021 15:50 Відповісти
Так, что, к ответственности Сааку с Хорьковым и присными превлекать за "барИгу" уже не будите? Оно и понятно, ваши любимцы, как и ЗЕ. Или кишка тонкая не позволяет?
А я не барИга, что бы заниматься перепродажей. Ну не нравиться вам барИга, тогда используем синомим слова "барыга" - СПЕКУЛЯНТ. Так больше нравиться? Значеение этого слова знаете?
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19.03.2021 15:56 Відповісти
Спекулянт? Это совкодрочеры так считают!
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22.03.2021 11:56 Відповісти
Так вы ещё и совкодрочер? Вам мало быть жуликом, барыгой и спекулянтом?
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22.03.2021 16:54 Відповісти
Ты спалился колхозный коммуно-фашист!
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22.03.2021 17:21 Відповісти
Езжай в северную коррею там нет "спекулянтов, барыг, жуликов"!
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22.03.2021 17:22 Відповісти
Зачем мне туда ехать если я вас тут вижу по вонючим ларькам сидящих с мордами не отмеченными печатью интелекта?
Да, а на чём, по вашему странному и лишонному логики мнению, я типа "спалился" и почему я должен непременно "спалиться"?
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22.03.2021 17:24 Відповісти
К слову, я в колхозе был всего один раз в жизни, это когда школьниками нас повезли на сбор клубники. Уж не в ваше ли родной село было в том колхозе? Вы из какого села?
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22.03.2021 17:27 Відповісти
Спалился, потому что точь в точь цитируешь пупкина-мракобеса...
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22.03.2021 21:13 Відповісти
# 12 марта ТАСС https://vc.ru/flood/111960-vladimir-putin-o-malom-biznese-v-rossii-v-treh-predlozheniyah опубликовало двенадцатый выпуск интервью Владимира Путина журналисту агентства Андрею Ванденко. Среди прочего президент отметил, что в «нулевые» весь малый бизнес в России был связан с торговлей, а торгаш «в сознании народа» ассоциируется с «жуликом».«Знаете, я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному сказать, ну так… Мы все так думаем», - сказал Путин, добавив, однако, что сейчас структура малого бизнеса изменилась.#
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22.03.2021 21:14 Відповісти
Короче, иди гуляй совок дремучий...
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22.03.2021 21:15 Відповісти
Закрывать либо все либо ничего.а то одни работают другие йух сосус
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19.03.2021 12:49 Відповісти
Пусть вообще все сидят без работы и денег на жизнь, да? Ааатличный план! Молодца.
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19.03.2021 12:52 Відповісти
Лучше, конечно, когда все лежат и им уже не надо ни жрать, ни работать.
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19.03.2021 12:54 Відповісти
_Ну похоже где-то так вышеотписавшийся пан и мыслит: пусть корова сдохнет у всех! Сгорела хата - гори и сарай! "Право на працю!": предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске - Цензор.НЕТ 4260
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19.03.2021 12:58 Відповісти
Ну, бачили очи шо выбирали, ешТЕ.
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19.03.2021 12:54 Відповісти
Да, нормальные от3,14здили бы!!!!
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19.03.2021 13:01 Відповісти
Уточните, кого?
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19.03.2021 13:02 Відповісти
Недовольных....
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19.03.2021 13:05 Відповісти
Щось вас малувато на фотках. Ідіть смокчвть лапу!
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19.03.2021 12:53 Відповісти
Ты наверное чинуша... Из бюджетика сосеш...
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19.03.2021 13:41 Відповісти
Ага, я - нова постать в політиці. Не впізнали?
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19.03.2021 20:16 Відповісти
Вишли баригі, для яких життя і здоровья людей нічого не коштує. Краще посидіти на чаю з сухарями,ніж лежати в домовині, чи залишитися довго хворим і кволим після закінчення хвороби Тупість і жадність замість тверезого мислення.
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19.03.2021 13:04 Відповісти
Вышли настоящие "предприниматели" мешочники и лоточники... Без них стране смерть!
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19.03.2021 13:12 Відповісти
Может и на чай с сухарями не быть денег, да и посидеть будет негде. Оплату коммуналки никто не отменял. А если не работаешь, то денег брать негде. Выбор: сдохнуть от голода и холода или от короновируса.
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19.03.2021 13:14 Відповісти
Головне, що транспоранти у всіх однакові...
А як по хорошому, то варто було б цих "незадоволених" на екскурсію до лікарні звозити...
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19.03.2021 13:17 Відповісти
Эти люди, как раз налоги платят, чтоб в лекарнях тебя лечили...
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19.03.2021 13:45 Відповісти
А ничего, что эти кормильцы скрывают доходы?
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19.03.2021 14:09 Відповісти
Снова балабольство бездоказательное!
Скажи спасибо, что они не воруют и не сосут с бюджетика!
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19.03.2021 15:51 Відповісти
Всё давно доказано - фопики не хотят фискализироваться, потому что им удобно дурить общество и сдавать пустые декларации.
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19.03.2021 17:55 Відповісти
не воруют

==
Ага, неуплата налогов и есть воровство.
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19.03.2021 18:15 Відповісти
От тебя ?
А тебе зачем Их доходы ? за свои беспокойся !!!
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19.03.2021 20:24 Відповісти
Тебе надо ты и беспокойся.
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19.03.2021 20:47 Відповісти
С чего бы !? Я не пытаюсь украсть из их кармана ! А если ты беспокоишься о бюджте - то лучше убери от бюжета свиные рыла !
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19.03.2021 20:49 Відповісти
Тебе надо, ты и убери.
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19.03.2021 22:59 Відповісти
Ребята, чего спорить, откройте конституцию. Что идет первое? Правильно
Кожна людина має невід'ємне право на життя. И эта статья идет намного высшее чем право на работу. Помните это.
И не надо кричать что все, больше денег негде взять. Я прошел 90-тые, все можно если захотеть
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19.03.2021 14:00 Відповісти
А как предприниматели угрожают твоей жизни? (Тем более, что у нас чиновники вакцину закупили, лечение бесплатное...)...
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19.03.2021 15:53 Відповісти
Распространяют заразу. Локдаун - это локдаун!

Я в пятой линии на вакцинацию, т.е. никогда по большому счету
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19.03.2021 17:02 Відповісти
То есть вопросы должны быть к ЧИНОВНИКАМ, а не к предпринимателям???
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19.03.2021 21:56 Відповісти
а в 90х у тебя к кому вопросы были? Если конечно ты жил в них
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22.03.2021 10:12 Відповісти
Коли у Франківську,Чернівцях і т.д. оголосили карантин,то ці раділи,що можуть заробляти,а тепер і їх зачепило, і вони згадали про обмеження.
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19.03.2021 14:42 Відповісти
Сегодня, 19 марта, в ряде городов Украины прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений для бизнеса. Источник: https://censor.net/ru/p3254390

От як би таке влада придумала при "свиному"і "пташиному" грипу, то вся Україна пальцем
у скроні крутила на дії влади, а зараз нічого - ЗМІ переконали людство що короновірус і
вірус ***** це синоніми

"Право на працю!": підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську - Цензор.НЕТ 3015
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19.03.2021 18:27 Відповісти
Сегодня разговривал с знакомой , у нее брат работает врачём больние Николаева. Так она говорит, что с его слов больницы полупустые...
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19.03.2021 20:22 Відповісти
правильно
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20.03.2021 15:22 Відповісти
 
 