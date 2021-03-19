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Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах
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+38 Анатолик
показати весь коментар19.03.2021 12:59
+21 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар19.03.2021 13:03
+18 OLGA #439176
показати весь коментар19.03.2021 13:04
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- клей
- выпей баночку соплей!
-Сьешь какаш...
Кукуруза
Поцелуй цыганке пузо
кто без меня - тот фашистская свинья!
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1372871746462773255 40 мин
Кипиани выиграл суд у Медведчука.
(дідько, коли вже буде нормальна мобільна версія Цензора, щоб можна було додавати картинки і все інше...)
Барабану далёкой Турции,
Солёному плоду огурца.
(хокку)
Когда хвостатого Адольфа
Под мостом поймали...
Лишённый храбрости лётчик
Увидел пулемёты Перл-Харбора -
Окончательно потерял лицо.
росія пройшла довгий шлях від "Кто к нам с мечем придет - от меча и погибнет!" до "Кто как обзывается - тот так и называется!"
Мех на хвосте уж не тот.
Помалкивай или отведай.
(японське дитяче хокку)
Відповідь *****:
- Кто спора боится - тот в какашках копошится! Байден-шмайден-колбаса, на веревочке оса!