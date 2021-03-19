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Топ коментарі
+38
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2912
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19.03.2021 12:59
+21
- скажи "клей"
- клей
- выпей баночку соплей!
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19.03.2021 13:03
+18
Процишин Богдан:
росія пройшла довгий шлях від "Кто к нам с мечем придет - от меча и погибнет!" до "Кто как обзывается - тот так и называется!"
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19.03.2021 13:04
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Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2912
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19.03.2021 12:59 Відповісти
- скажи "клей"
- клей
- выпей баночку соплей!
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19.03.2021 13:03 Відповісти
-Я убийца?! А-ну докаж!!!
-Сьешь какаш...
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19.03.2021 13:25 Відповісти
повторуха-муха, старая старуха!
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19.03.2021 13:04 Відповісти
честное ленинское, красная звезда - Ленина обманывать никогда нельзя!
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19.03.2021 13:07 Відповісти
Скажи кукуруза
Кукуруза
Поцелуй цыганке пузо
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19.03.2021 13:17 Відповісти
да интересно вообще.. я вот попытался ...вспомнить Историю Цивилизации и честно говоря так на память без рытья архивов монографий учебников не нашел чтобы царь император владыка одного государства назвал -УБИЦА-владыку иного государства.. походу Байден вносит современный нормальный без эзоповых экивоков и эвфемизмов и гротесков слова отвечающие сути убийца подонок враг мразь.. может реально пора в политике называть вещи своими словами а не искать культуру политической поносной словесности...
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19.03.2021 13:17 Відповісти
кто сомной - тот герой!
кто без меня - тот фашистская свинья!
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19.03.2021 13:24 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1372871746462773255 40 мин

Кипиани выиграл суд у Медведчука.
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19.03.2021 14:06 Відповісти
З цього приводу треба випускати єнота
(дідько, коли вже буде нормальна мобільна версія Цензора, щоб можна було додавати картинки і все інше...)
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19.03.2021 17:07 Відповісти
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8777
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19.03.2021 23:14 Відповісти
Дуже дякую! ))
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19.03.2021 23:22 Відповісти
Бачу Єнота - ставлю вподобайку.
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19.03.2021 23:54 Відповісти
Певно, ведмедчук примудрився роздратувати якогось лихого парфума ( ), коли зійшло на пси його везіння .
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19.03.2021 17:40 Відповісти


Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2752
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19.03.2021 13:02 Відповісти
Жадный человек подобен мясу коровы,
Барабану далёкой Турции,
Солёному плоду огурца.

(хокку)
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19.03.2021 13:19 Відповісти
Благословен тот день,
Когда хвостатого Адольфа
Под мостом поймали...
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19.03.2021 13:43 Відповісти


Лишённый храбрости лётчик
Увидел пулемёты Перл-Харбора -
Окончательно потерял лицо.
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19.03.2021 16:28 Відповісти
Процишин Богдан:
росія пройшла довгий шлях від "Кто к нам с мечем придет - от меча и погибнет!" до "Кто как обзывается - тот так и называется!"
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19.03.2021 13:04 Відповісти
"Кто к нам с мечом придет - тот в орало и получит" )))))
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19.03.2021 13:16 Відповісти
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8450
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19.03.2021 13:05 Відповісти
на савченку схожа
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19.03.2021 13:20 Відповісти
конечно она. если фото сделано в 60м году
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19.03.2021 13:45 Відповісти
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2294
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19.03.2021 13:06 Відповісти
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 786
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19.03.2021 13:08 Відповісти
Геббельс відпочиває.
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19.03.2021 13:49 Відповісти
кацапскую пропаганду ни с чем не спутать
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19.03.2021 14:03 Відповісти
А́нгела Дороте́я Ме́ркель (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Angela Dorothea Merkel, урождённая Каснер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Kasner); род. https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 17 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Гамбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949%E2%80%941990) ФРГ )
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19.03.2021 18:04 Відповісти
Нэка скончалась.
Мех на хвосте уж не тот.
Помалкивай или отведай.

(японське дитяче хокку)
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19.03.2021 13:15 Відповісти
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2055
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19.03.2021 13:15 Відповісти
Чомусь ніхто не звернув увагу на слова путіна: «Я бы сказал ему: «будьте здоровы», желаю ему здоровья, это без иронии". В цих словах прозвучала приховала погроза. Путін труїв не тільки опозиціонерів, він отруїв Ющенка, збив літак з Качинським...
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19.03.2021 13:22 Відповісти
На фоні бункерного діда наш дурник ще ого-го.
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19.03.2021 13:24 Відповісти
Зелений огірок.
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19.03.2021 14:09 Відповісти
Зелений огірок - це у нашого дурника медіатор для клавішних 😂😂😂
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19.03.2021 17:36 Відповісти
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7064
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19.03.2021 13:24 Відповісти
Байден сказав, що не буде дзвонити *****.
Відповідь *****:
- Кто спора боится - тот в какашках копошится! Байден-шмайден-колбаса, на веревочке оса!
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19.03.2021 13:24 Відповісти

Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 969
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19.03.2021 13:33 Відповісти
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8123
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19.03.2021 13:43 Відповісти
Западные нах,нах,нах, -нахлебники.Ху,ху,-***** Путина.
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19.03.2021 14:57 Відповісти
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 360
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19.03.2021 15:10 Відповісти
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6964
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19.03.2021 15:11 Відповісти
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7393
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19.03.2021 21:10 Відповісти
Убийца хорек-царек ,хоть и хорохорится,а видно засцал,Байден молодец.
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20.03.2021 09:10 Відповісти
Убийца хорек-царек ,хоть и хорохорится,а видно засцал,Байден молодец.
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20.03.2021 09:11 Відповісти
 
 