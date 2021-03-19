"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським. ДОКУМЕНТЫ
Контракти на поставку російської електроенергії в тимчасово окупований Крим, які обговорюють у телефонній розмові Сурков-Медведчук, - реалізувалися на практиці за участю вищих посадових осіб держави, зокрема, керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Про це свідчать документи службового розслідування, які отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ.
Вочевидь, призначене за розпорядженням тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка розслідування зупинило реалізацію цього плану і виявило в діяльності посадових осіб, причетних до підготовки контрактів, ознаки злочинів за статтями "державна зрада", "фінансування тероризму", "підробка документів", "зловживання службовим становищем" і інші.
"Отже, в діях причетних до укладання контрактів посадових осіб є ознаки злочинів, передбачених статтями 111 (державна зрада), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 258-5 (фінансування тероризму) ...", - зазначається в матеріалах розслідування.
Також було встановлено, що підписання контракту українською стороною означало "фактичне визнання тимчасово окупованих територій України територіями Російської Федерації" через визнання "правосуб'єктності створеного окупантами підприємства".
Таким чином, як випливає з документа, контракт, який обговорюють у телефонній розмові Сурков з Медведчуком, міг поставити крапку в боротьбі України за повернення Криму, юридично закріпив би його як територію Росії. У тексті контракту згадувалася така адміністративна одиниця як "Кримський федеральний округ".
За результатами службового розслідування, Яценюк вимагав звільнення тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.
Матеріали розслідування були направлені до Генеральної прокуратури. У відповідь Генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив про відкриття кримінального досудового розслідування, - про це свідчить ще один документ, яким володіє Цензор.НЕТ.
Водночас, попри встановлення ознак "державної зради" та інших злочинів, досі невідомо про жодні результати розслідування ГПУ, що може свідчити про свідоме блокування такого розслідування.
Нагадаємо, раніше "Цензор.НЕТ" опублікував запис телефонної розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова з Віктором Медведчуком, де співрозмовники обговорюють схему поставки в тимчасово окупований Крим російської електроенергії.
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"...В то же время, несмотря на установление признаков "государственной измены" и других преступлений, до сих пор неизвестно ни о каких результатах расследования ГПУ, что может свидетельствовать о сознательном блокировании такого расследования...."Источник: https://censor.net/ru/p3254431
Та история известна и лавочку прикрыли.
А так бы ууууххх.
ЧукчиЗелики как обычно не читатели, а писатели.
В статье речь идет о том, что руководство минэнерго (подчиненные Яценюка), пытались продавить нужные Мертвечуку формулировки. Но Яценюк это же и пресек.
Знал ли пятый президент? Наверное знал, потому и не получилось.
А підірвали бо хтось таки злив інфу що подача енергії планується ... Злив же інфу хтось з ким не поділитися... Забули поділитися бо думали що той нічого не вирішує...
Ну і тд....
По-друге, ви повторюєте російську пропаганду, бо саме Петро Олексійович перепиляв дроти єлектропередач в оккупований Крим, а потім сам ліг на залізничні рейки, щоб зупинити "торгівлю на крові" за схемою Ротердам-ххх...
Вот еще материал: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Владимир Демчишин, министр энергетики, квота БПП
Как и статьи "за оплату комуналки оккупантам"
А Сеня молодец. Все бумажки сохранил. Знал, что потом разборки будут. А нары с о "Святым Петром" делить не хотелось.....
Нет уж, https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Демчишин - это ставленник Барыги , порохоботы!
Если не согласен, тогда давай свою ссылку, что Демчишина по квоте Тиошенко назначали.
Но вы такие, что правда глазки колет и поэтому спамите правду трусливо, а отвечать за свою ложь не принято у октябрят сивочолого брехуна.
До назначения в НКРЭ Демчишин занимал должность директора отдела инвестиционно-банковских услуг ICU - компании, соучредителем которой является нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева.
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https://www.youtube.com/watch?v=G03OYPP1U2I