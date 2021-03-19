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"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським. ДОКУМЕНТЫ

Контракти на поставку російської електроенергії в тимчасово окупований Крим, які обговорюють у телефонній розмові Сурков-Медведчук, - реалізувалися на практиці за участю вищих посадових осіб держави, зокрема, керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Про це свідчать документи службового розслідування, які отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ.

Вочевидь, призначене за розпорядженням тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка розслідування зупинило реалізацію цього плану і виявило в діяльності посадових осіб, причетних до підготовки контрактів, ознаки злочинів за статтями "державна зрада", "фінансування тероризму", "підробка документів", "зловживання службовим становищем" і інші.

"Отже, в діях причетних до укладання контрактів посадових осіб є ознаки злочинів, передбачених статтями 111 (державна зрада), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 258-5 (фінансування тероризму) ...", - зазначається в матеріалах розслідування.

Також читайте: Грицак про "плівки Суркова-Медведчука", на яких фігурувало його ім'я: Питання "передачі готівки" в ОРДЛО ніколи не обговорювалося

Також було встановлено, що підписання контракту українською стороною означало "фактичне визнання тимчасово окупованих територій України територіями Російської Федерації" через визнання "правосуб'єктності створеного окупантами підприємства".

Таким чином, як випливає з документа, контракт, який обговорюють у телефонній розмові Сурков з Медведчуком, міг поставити крапку в боротьбі України за повернення Криму, юридично закріпив би його як територію Росії. У тексті контракту згадувалася така адміністративна одиниця як "Кримський федеральний округ".

За результатами службового розслідування, Яценюк вимагав звільнення тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Матеріали розслідування були направлені до Генеральної прокуратури. У відповідь Генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив про відкриття кримінального досудового розслідування, - про це свідчить ще один документ, яким володіє Цензор.НЕТ.

Водночас, попри встановлення ознак "державної зради" та інших злочинів, досі невідомо про жодні результати розслідування ГПУ, що може свідчити про свідоме блокування такого розслідування.

Нагадаємо, раніше "Цензор.НЕТ" опублікував запис телефонної розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова з Віктором Медведчуком, де співрозмовники обговорюють схему поставки в тимчасово окупований Крим російської електроенергії.

Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 01

Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 02
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 03
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 04
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 05
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 06
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 07
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 08
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 09
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 10
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 11
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 12
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 13
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 14
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 15
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 16
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 17
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 18
Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 19

Плівки Суркова - Медведчука: Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським 20

Автор: 

контракт (400) Крим (14147) Медведчук Віктор (1707) окупація (6694) Яценюк Арсеній (2570) Сурков Владислав (208) Демчишин Володимир (57) Шокін (340) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+30
И пятый президент об этом ничего не знал ))))
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19.03.2021 14:58
+20
Зебилы а шо там с покупкой енергии у оккупантов сегодня.
Та история известна и лавочку прикрыли.
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19.03.2021 15:08
+14
Медведчук не один. "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании. 20.01.21./ Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК. 27.02.21
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19.03.2021 15:05
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И пятый президент об этом ничего не знал ))))
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19.03.2021 14:58 Відповісти
Знал, конечно, и "принял меры":
"...В то же время, несмотря на установление признаков "государственной измены" и других преступлений, до сих пор неизвестно ни о каких результатах расследования ГПУ, что может свидетельствовать о сознательном блокировании такого расследования...."Источник: https://censor.net/ru/p3254431
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19.03.2021 15:03 Відповісти
)))) Ага
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19.03.2021 15:04 Відповісти
Кацапи, ваш путін )(уйло!
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19.03.2021 15:06 Відповісти
О требе Медведчука тоже знал и боролся, но что-то пошло не так
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19.03.2021 15:05 Відповісти
* трубе
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19.03.2021 15:06 Відповісти
Зебилы а шо там с покупкой енергии у оккупантов сегодня.
Та история известна и лавочку прикрыли.
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19.03.2021 15:08 Відповісти
Это потому, что кто-то не смог подключится к энергосистеме Европы, об Путин нападе А теперь процесс пойдет
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19.03.2021 15:12 Відповісти
Ну а что ж вы ,зесрань ,не подключились за два года?)
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19.03.2021 15:16 Відповісти
Уже в процессе. Скоро будет, не переживай
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19.03.2021 15:22 Відповісти
У вас налажен только один процесс -слив секретных операций кацапам
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19.03.2021 15:24 Відповісти
пять лет как-то обходились без твоего *****, -шо случилось теперь?
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19.03.2021 15:17 Відповісти
Уже в сеть новые пленки выкинули, там сивочный зашкваривается, но это не он, это опять фейк Пять лет с фейком жили с Петей -фейком
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19.03.2021 15:44 Відповісти
автор деркач?
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19.03.2021 16:51 Відповісти
Даже не догадывался.
А так бы ууууххх.
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19.03.2021 15:04 Відповісти
А шо ,что то из этого воплотилось в жизнь ,зесрань?
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19.03.2021 15:12 Відповісти
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - https://censor.net/ru/video_news/452590
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19.03.2021 21:05 Відповісти
Чукчи Зелики как обычно не читатели, а писатели.
В статье речь идет о том, что руководство минэнерго (подчиненные Яценюка), пытались продавить нужные Мертвечуку формулировки. Но Яценюк это же и пресек.

Знал ли пятый президент? Наверное знал, потому и не получилось.
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19.03.2021 15:16 Відповісти
Не получилося бо ЛЕП підірвали...
А підірвали бо хтось таки злив інфу що подача енергії планується ... Злив же інфу хтось з ким не поділитися... Забули поділитися бо думали що той нічого не вирішує...
Ну і тд....
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19.03.2021 18:13 Відповісти
По-перше, треба писати з великої літери - "п*ятий Президент і шостий Олігарх!"
По-друге, ви повторюєте російську пропаганду, бо саме Петро Олексійович перепиляв дроти єлектропередач в оккупований Крим, а потім сам ліг на залізничні рейки, щоб зупинити "торгівлю на крові" за схемою Ротердам-ххх...
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19.03.2021 15:41 Відповісти
))) смешно... помним "и как пилил и как ложился"... - во всех случаях спецназ на людей бросал, которые мешали барыге торговать в кацапами и поставлять то, что не положено !
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19.03.2021 22:10 Відповісти
Отож..... Загалом, це була іронія))))
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20.03.2021 02:28 Відповісти
А должен был? Обязанности президента четко прописаны,и там нет не строительства дорог,туалетов ,приемных отделений и другой зарытой мути. Ты спроси у нелоха ,почему он сейчас покупает электричество у кацарылых ,уничтожая энергетику Украины? Оно про это знает!?
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19.03.2021 15:48 Відповісти
дебіли, прогугліть, Демчишин, міністр енергетики, в тому коаліційному уряді - був за квотою матьківщини. Це юдька так нахомутала. Саме нахомутала, тому що потім вона віднєкувалась, що Демчишина їй "хтось підсунув". І там справді було: хтось дав їй бабла за те, що вона Демчишина просунула за своєю квотою.
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19.03.2021 16:16 Відповісти
Ну ты и брехло! http://kyiv-heritage.com/sites/default/files/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE.pdf Демчишин ставленник Порошенко!
Вот еще материал: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Владимир Демчишин, министр энергетики, квота БПП
"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським - Цензор.НЕТ 34
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19.03.2021 21:23 Відповісти
Нет кашешна! Да и потом, сывочолый "ГЕТЬман" "был готов подписывать любые контракты даже с самим чертом", патаму шта "там же наши люде!"
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19.03.2021 17:12 Відповісти
Лаптеногий - здесь водку не подают, иди на йух
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19.03.2021 19:13 Відповісти
Сам туда иди, лапоть.
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19.03.2021 19:23 Відповісти
надо просто начинать стрелять
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19.03.2021 14:59 Відповісти
Медведчук не один. "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании. 20.01.21./ Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК. 27.02.21
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19.03.2021 15:05 Відповісти
Іван, я ж не сторонник зебілів і головного клована, але хто повинен оплачувати ЖКХ за квартиру? От, приміром була б в тебе квартира в Криму до 2014, півострів став окупований, ти туди не їздиш, шо б ти зробив зі своєю квартирую? Кацапні подарував би?
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19.03.2021 19:13 Відповісти
Зеленский стал президентом на обвинениях Порошенко в офшорах и в наличии собственности на территории РФ. Как выяснилось: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20. И у Зеленского есть собственность в РФ. Это обман украинцев. Это не правильно./ окупований, ти туди не їздиш, шо б ти зробив зі своєю квартирую? Кацапні подарував би?- Когда то донецкая контора приглашала Ивана Петровича Сидорова на работу. Если бы он согласился, то сейчас был бы беженцем с брошенной в Донецке квартирой.
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19.03.2021 19:59 Відповісти
Та це все зрозуміло, мені не треба розповідати хто як прийшов та на яких звинуваченнях. Ми зараз не про це. Лєнка ж оплачує не клован. А хто по твоєму повинен оплачувати? У мене є друг, живе в Києві, а в 2011-му купив квартиру в Феодосії. Він шо повинен її кацапам віддавати? Сплачує звісно рахунки ЖКХ його сестра котра там в свій час заміж вийшла і жеве там. А як він туди гроші пересилає, чи передає я в нього не запитував.
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19.03.2021 22:56 Відповісти
Бутусов знову переобувся в кульбіті, кидаючи гівно на вентилятор.
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19.03.2021 15:05 Відповісти
Вентилятор після інтерв,ю з бутусовим рейтінг собі підтягнув, бо інакше ніж гондрдоном і не називали)))
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19.03.2021 15:15 Відповісти
История известная. После скандала поставки прекратили, дятла уволили.Каких еще "последствий" ждали не понятно - в УК нет статьи "за поставки енергии в Крым".
Как и статьи "за оплату комуналки оккупантам"
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19.03.2021 15:14 Відповісти
Когда опоры начали взрывать
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19.03.2021 15:21 Відповісти
бобек, почему зеленский торгует електрикой с оккупантами СЕЙЧАС?
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19.03.2021 15:23 Відповісти
Опори були вже знеструмлені. А то вийшов би велиичезний бабахххх і всіх учасників шоу збирали б по часткам ! А так вийшла гарна картинка для зрадоботів!
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19.03.2021 18:36 Відповісти
Вместо того чтобы сказать - "молодец Яценюк, не то что Шмыгали всякие, покупающие электроэнергию в рашке, и мямлящие про воду на Крым", вата снова вспомнила пятого президента, который не дал им шоколадку...

"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським - Цензор.НЕТ 83
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19.03.2021 15:20 Відповісти
Лови Рошенку и не ной !
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19.03.2021 15:26 Відповісти
Вы с картинкой разговариваете?
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19.03.2021 15:34 Відповісти
А Яценюка за це - "развели, как котенка"...... а не, то казав пан Чечетов і зовсім про іньше, але сенс той же самий))))
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19.03.2021 15:49 Відповісти
Так вот почему петинговый Барна Сеню ангажировал в Раде на парочку кругов танго...
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19.03.2021 16:52 Відповісти
Фамилия "Яценюк" вызывает у ваты и рашиских ботов, приступы паранойи на ботодроме. Вылечим. Побольше Яценюков... и всяко разных!
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19.03.2021 16:55 Відповісти
Ща на порохоферме заполхает
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19.03.2021 16:57 Відповісти
Це не зрада, то е перемога!!!
А Сеня молодец. Все бумажки сохранил. Знал, что потом разборки будут. А нары с о "Святым Петром" делить не хотелось.....
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19.03.2021 17:14 Відповісти
И в каком месте там упоминается Порох?) Наверное это он роль юлькиного Демчишина играл?)
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19.03.2021 17:58 Відповісти
Как они Юльку то боятся!
Нет уж, https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Демчишин - это ставленник Барыги , порохоботы!
Если не согласен, тогда давай свою ссылку, что Демчишина по квоте Тиошенко назначали.
Но вы такие, что правда глазки колет и поэтому спамите правду трусливо, а отвечать за свою ложь не принято у октябрят сивочолого брехуна.
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19.03.2021 21:27 Відповісти
Опять Порох... Ты без него жить не можешь? Так убейся об зеленую стену.
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19.03.2021 19:15 Відповісти
Лови, и сделай то, что ты пожелал мне.
До назначения в НКРЭ Демчишин занимал должность директора отдела инвестиционно-банковских услуг ICU - компании, соучредителем которой является нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева.
Есть ещё вопросы?
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19.03.2021 22:21 Відповісти
А як, що до поставок електроенергії і води в ОРДЛО, то є добре?
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19.03.2021 17:43 Відповісти
"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським - Цензор.НЕТ 99"
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19.03.2021 17:51 Відповісти
Володимир Демчишин - інтерв'ю - 23.10.2015 , про поставки електроенергії в Крим, щось по датам не співпадає .
https://www.youtube.com/watch?v=G03OYPP1U2I
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19.03.2021 18:03 Відповісти
Якби не підірвали опори, невідомо що було б.
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19.03.2021 20:33 Відповісти
так я не пойму порох шкура, который торговал на крови или нет?
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19.03.2021 21:36 Відповісти
Шкура.
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19.03.2021 23:34 Відповісти
 
 