"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським. ДОКУМЕНТЫ

Контракти на поставку російської електроенергії в тимчасово окупований Крим, які обговорюють у телефонній розмові Сурков-Медведчук, - реалізувалися на практиці за участю вищих посадових осіб держави, зокрема, керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Про це свідчать документи службового розслідування, які отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ.

Вочевидь, призначене за розпорядженням тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка розслідування зупинило реалізацію цього плану і виявило в діяльності посадових осіб, причетних до підготовки контрактів, ознаки злочинів за статтями "державна зрада", "фінансування тероризму", "підробка документів", "зловживання службовим становищем" і інші.

"Отже, в діях причетних до укладання контрактів посадових осіб є ознаки злочинів, передбачених статтями 111 (державна зрада), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 258-5 (фінансування тероризму) ...", - зазначається в матеріалах розслідування.

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Також було встановлено, що підписання контракту українською стороною означало "фактичне визнання тимчасово окупованих територій України територіями Російської Федерації" через визнання "правосуб'єктності створеного окупантами підприємства".

Таким чином, як випливає з документа, контракт, який обговорюють у телефонній розмові Сурков з Медведчуком, міг поставити крапку в боротьбі України за повернення Криму, юридично закріпив би його як територію Росії. У тексті контракту згадувалася така адміністративна одиниця як "Кримський федеральний округ".

За результатами службового розслідування, Яценюк вимагав звільнення тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Матеріали розслідування були направлені до Генеральної прокуратури. У відповідь Генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив про відкриття кримінального досудового розслідування, - про це свідчить ще один документ, яким володіє Цензор.НЕТ.

Водночас, попри встановлення ознак "державної зради" та інших злочинів, досі невідомо про жодні результати розслідування ГПУ, що може свідчити про свідоме блокування такого розслідування.

Нагадаємо, раніше "Цензор.НЕТ" опублікував запис телефонної розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова з Віктором Медведчуком, де співрозмовники обговорюють схему поставки в тимчасово окупований Крим російської електроенергії.



































