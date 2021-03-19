На Хмельниччині на хабарі 900 дол. попався офіцер військкомату, під час затримання він наїхав на поліцейського, - військова прокуратура. ФОТО
У Хмельницькій області правоохоронці затримали на хабарі старшого офіцера відділення військового обліку і бронювання сержантів і солдатів запасу одного з об'єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.
За даними слідства, 18 березня офіцер отримав 900 доларів хабаря за позитивне вирішення питання з відбору громадянина, як кандидата на військову службу за контрактом у ЗСУ і розподілу його для проходження військової служби в заздалегідь визначеній військовій частині.
При затриманні вказаний старший лейтенант чинив опір. Намагаючись залишити на автомобілі Volvo місце злочину, він умисно вчинив наїзд на співробітника поліції, який був у форменому одязі.
Поліцейського з тупою травмою живота доставили в хірургічне відділення лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському розпочато кримінальне провадження.
Тривають слідчі дії. За результатами їх проведення військовослужбовцю буде повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід і відсторонення від займаної посади.
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