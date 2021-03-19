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Новини Фото Хабарники
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На Хмельниччині на хабарі 900 дол. попався офіцер військкомату, під час затримання він наїхав на поліцейського, - військова прокуратура. ФОТО

У Хмельницькій області правоохоронці затримали на хабарі старшого офіцера відділення військового обліку і бронювання сержантів і солдатів запасу одного з об'єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

На Хмельниччині на хабарі 900 дол. попався офіцер військкомату, під час затримання він наїхав на поліцейського, - військова прокуратура 01

За даними слідства, 18 березня офіцер отримав 900 доларів хабаря за позитивне вирішення питання з відбору громадянина, як кандидата на військову службу за контрактом у ЗСУ і розподілу його для проходження військової служби в заздалегідь визначеній військовій частині.

При затриманні вказаний старший лейтенант чинив опір. Намагаючись залишити на автомобілі Volvo місце злочину, він умисно вчинив наїзд на співробітника поліції, який був у форменому одязі.

На Хмельниччині на хабарі 900 дол. попався офіцер військкомату, під час затримання він наїхав на поліцейського, - військова прокуратура 02

Поліцейського з тупою травмою живота доставили в хірургічне відділення лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському розпочато кримінальне провадження.

Дивіться: На Харківщині офіцера військкомату затримано на хабарі 600 дол., - військова прокуратура. ФОТО

На Хмельниччині на хабарі 900 дол. попався офіцер військкомату, під час затримання він наїхав на поліцейського, - військова прокуратура 03

Тривають слідчі дії. За результатами їх проведення військовослужбовцю буде повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід і відсторонення від займаної посади.

Автор: 

хабар (4703) Нацполіція (15173) Хмельниччина (914) військкомат (432)


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Топ коментарі
+4
Человека, дело которого призывать в армию, взяли на взятке за то, что он призывал в армию, нонсенс
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19.03.2021 18:09
+3
Раньше взятки давали чтобы отмазаться от армии, а сейчас чтобы попасть...
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19.03.2021 16:10
+2
А почему старшего офицера не застрелили при попытке наехать на полицейского? Хоть бы умер геройски, а не жил с позором.
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19.03.2021 16:13
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Раньше взятки давали чтобы отмазаться от армии, а сейчас чтобы попасть...
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19.03.2021 16:10 Відповісти
Там одни герои! Во как.
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19.03.2021 16:56 Відповісти
А почему старшего офицера не застрелили при попытке наехать на полицейского? Хоть бы умер геройски, а не жил с позором.
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19.03.2021 16:13 Відповісти
В тылу нет героев.
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19.03.2021 16:36 Відповісти
этот сталей никогда не будет старшим офицером...)))
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19.03.2021 18:51 Відповісти
ЗНОВУ ХАБАР.ЯКА ДИВИНА...
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19.03.2021 16:42 Відповісти
Вредительство. В армию не попасть никак, только в короткий список частей, в основном это 93-я, 72-я, 55-я, 17-я, 54-я и т.п. бригады. В 121 полк связи, допустим, нужно отправлять бумажку аж в Киев, чтобы призвать солдата. Потом, раньше можно было взять человека с улицы и обучать, а захочет сержанта - отправить в учебку. Сейчас сразу летишь в учебку, пляшешь там на плацу, как клоун, СТРУНКО на тумбочке кричишь и выполняешь подобные полезные действия. Какой уважающий себя человек, допустим, из Житомира, пойдет служить в 17-ю танковую в Кривой Рог только потому, что так сказал военком и других частей поблизости в списке нет, и поехать туда служить за 10 тыщ? Скажите нацгвардейцу или полицейскому, что он должен служить в 300 км от дома, и он рассмеётся вам в глаза. Человек - не собака, солдат - не ребенок, а складывается впечатление, что наверху думают иначе. Кстати, при злочинной владе в армию такого недобора не было, даже при мизерной зарплате
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19.03.2021 18:04 Відповісти
Человека, дело которого призывать в армию, взяли на взятке за то, что он призывал в армию, нонсенс
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19.03.2021 18:09 Відповісти
да у нас постоянно кто-то на кого-то наезжает - то налоговая на честных бизнесменов, то НАБУ на ДБР, то Зеленский на Богдана...
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19.03.2021 21:04 Відповісти
Полицейские умеют изображать жертв. Наехал на ногу- результат : ушиб головного мозга. Спецкурсы помогают.
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19.03.2021 22:59 Відповісти
Бред какой-то....Человек может просто написать заявление - ему сделают дело - дадут на руки - и он с этим делом сам едит в воинскую часть на собеседование к командиру....Возьмут - хорошо не возьмут - сам виноват....За что он плтил 900 баксов???? Старший офицер - он тут при чем? Есть начальник отдела - можно к нему обратиться...Есть военком...Тут просто какая-то ПОДСТАВА....Как в Украине любят "работать" СБУ и прокуратура....Найдут слабое звено и подставят, а им работа зачтется...
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20.03.2021 07:53 Відповісти
Да? Серьезно? Приди к нам служить, попробуй, в/ч А0355. Мы НЕ МОЖЕМ тебя взять, потому что ТЦК та СП (военкомат по-старому) не может тебя призвать в нашу часть, ну никак, только переводом из другой
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20.03.2021 16:13 Відповісти
 
 