На Хмельниччині на хабарі 900 дол. попався офіцер військкомату, під час затримання він наїхав на поліцейського, - військова прокуратура. ФОТО

У Хмельницькій області правоохоронці затримали на хабарі старшого офіцера відділення військового обліку і бронювання сержантів і солдатів запасу одного з об'єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, 18 березня офіцер отримав 900 доларів хабаря за позитивне вирішення питання з відбору громадянина, як кандидата на військову службу за контрактом у ЗСУ і розподілу його для проходження військової служби в заздалегідь визначеній військовій частині.

При затриманні вказаний старший лейтенант чинив опір. Намагаючись залишити на автомобілі Volvo місце злочину, він умисно вчинив наїзд на співробітника поліції, який був у форменому одязі.

Поліцейського з тупою травмою живота доставили в хірургічне відділення лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському розпочато кримінальне провадження.

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Тривають слідчі дії. За результатами їх проведення військовослужбовцю буде повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід і відсторонення від займаної посади.