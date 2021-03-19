Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, у Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання і два позачергові засідання.

На початку чергового засідання Ради пройшла "Година запитань" до Кабміну. Зокрема, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації. Також він розповів, що негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну.

Крім того, Лерос і Степанов на "Годині запитань" обговорили куртку міністра за 620 тис. грн: "Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне".

Потім у Раді виступив президент Литви Науседа. Він виступив українською мовою: "Крим - це Україна". Також Науседа попросив владу України не купувати електроенергію у Білорусі: "Це загроза і для Литви, і для України".

Далі народні депутати продовжили розглядати поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин №2194. Загалом парламентарі розглянули 1046 поправок з 3128.

Потім віцеспікер Олена Кондратюк оголосила депутатські запити.

Далі Рада провела перше позачергове засідання, на якому парламентарії скасували пленарні засідання ВР на час посиленого карантину в Києві. Також із заявою від фракцій "ЄС" і "Голосу" виступив народний депутат Михайло Заблоцький. Заява стосувалася розслідування справи "вагнерівців" і створення ТСК з розслідування цієї справи.

Потім Рада провела друге позачергове засідання. В ході цього засідання Рада врегулювала роботу колекторів, але не змогла скасувати перехід на літній час.

Також Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Президент Литви Гітанас Науседа.

Парламентарії зустріли Науседу оплесками.









Юрій Загородній (ОПЗЖ) втрутився в розмову Давида Арахамії (СН) та Андрія Іванчука ("Довіра").

Петро Порошенко ("ЄС") і Андрій Іванчук ("Довіра").

Щасливі Данило Гетманцев (СН) та Віктор Мялик ("За майбутнє").

Голосування Олександра Ткаченка (СН)





Глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський (СН, за трибуною) та Іван Крулько ("Батьківщина").

Парламентський дрескод.

Сектор ОПЗЖ.

Микола Тищенко (СН).





"Слуги народу" в своїх гаджетах: Олександр Куницький, Іван Шинкаренко та Роман Бабій.

"Слуги народу" продовжують дивитися у свої гаджети, зокрема, Олександр Качура.

Сектор СН.

Давид Арахамія розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук і Артур Герасимов ("ЄС)

Сергій Власенко ("Батьківщина") і Галина Янченко (СН).

Після введення санкцій США Андрій Деркач (позафракційний), можливо, вирішив "замаскуватися" і відростив бороду. З ним розмовляють Дмитро Шпенов (позафракційний) і Сергій Шахов (Довіра).

Андрій Іванчук

Включення в прямий ефір Олени Мошенець (СН) із залу Ради.

"Слуга народу" Жан Беленюк, який навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху, розповідає і показує щось колегам.

Нарада зі спікером Дмитром Разумковим.





Керівництво Ради: спікер Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і віцеспікер Олена Кондратюк.

Глава МОЗ Максим Степанов і спікер Дмитро Разумков.

Заява "Голосу" і "ЄС" про необхідність ТСК щодо "вагнерівців".

Фото: Цензор.НЕТ