УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7350 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 945 22

Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, у Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання і два позачергові засідання.

На початку чергового засідання Ради пройшла "Година запитань" до Кабміну. Зокрема, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації. Також він розповів, що негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну.

Крім того, Лерос і Степанов на "Годині запитань" обговорили куртку міністра за 620 тис. грн: "Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне".

Потім у Раді виступив президент Литви Науседа. Він виступив українською мовою: "Крим - це Україна". Також Науседа попросив владу України не купувати електроенергію у Білорусі: "Це загроза і для Литви, і для України".

Далі народні депутати продовжили розглядати поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин №2194. Загалом парламентарі розглянули 1046 поправок з 3128.

Потім віцеспікер Олена Кондратюк оголосила депутатські запити.

Далі Рада провела перше позачергове засідання, на якому парламентарії скасували пленарні засідання ВР на час посиленого карантину в Києві. Також із заявою від фракцій "ЄС" і "Голосу" виступив народний депутат Михайло Заблоцький. Заява стосувалася розслідування справи "вагнерівців" і створення ТСК з розслідування цієї справи.

Потім Рада провела друге позачергове засідання. В ході цього засідання Рада врегулювала роботу колекторів, але не змогла скасувати перехід на літній час.

Також Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 01

Президент Литви Гітанас Науседа.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 02

Парламентарії зустріли Науседу оплесками.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 03
Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 04
Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 05
Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 06

Юрій Загородній (ОПЗЖ) втрутився в розмову Давида Арахамії (СН) та Андрія Іванчука ("Довіра").

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 07

Петро Порошенко ("ЄС") і Андрій Іванчук ("Довіра").

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 08

Щасливі Данило Гетманцев (СН) та Віктор Мялик ("За майбутнє").

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 09

Голосування Олександра Ткаченка (СН)


Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 10

Глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський (СН, за трибуною) та Іван Крулько ("Батьківщина").

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 11

Парламентський дрескод.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 12

Сектор ОПЗЖ.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 13

Микола Тищенко (СН).


Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 14

"Слуги народу" в своїх гаджетах: Олександр Куницький, Іван Шинкаренко та Роман Бабій.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 15

"Слуги народу" продовжують дивитися у свої гаджети, зокрема, Олександр Качура.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 16

Сектор СН.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 17

Давид Арахамія розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 18

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук і Артур Герасимов ("ЄС)

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 19

Сергій Власенко ("Батьківщина") і Галина Янченко (СН).

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 20

Після введення санкцій США Андрій Деркач (позафракційний), можливо, вирішив "замаскуватися" і відростив бороду. З ним розмовляють Дмитро Шпенов (позафракційний) і Сергій Шахов (Довіра).

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 21

Андрій Іванчук

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 22

Включення в прямий ефір Олени Мошенець (СН) із залу Ради.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 23

"Слуга народу" Жан Беленюк, який навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху, розповідає і показує щось колегам.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 24

Нарада зі спікером Дмитром Разумковим.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 25
Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 26

Керівництво Ради: спікер Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і віцеспікер Олена Кондратюк.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 27

Глава МОЗ Максим Степанов і спікер Дмитро Разумков.

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 28

Заява "Голосу" і "ЄС" про необхідність ТСК щодо "вагнерівців".

Виступ Науседи, маскування Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня 29

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Власенко Сергій (111) ВР (14975) Загородній Юрій (6) Порошенко Петро (15174) Герасимов Артур (297) Іванчук Андрій (56) Арахамія Давид (1104) Степанов Максим (2196) Деркач Олександр (56) Шахов Сергій (114) Бабій Ольга (10) Беленюк Жан (59) Кондратюк Олена (91) Разумков Дмитро (1527) Янченко Галина (71) Гетманцев Данило (882) Стефанчук Руслан (758) Науседа Гітанас (334) Куницький Олександр (50) Качура Олександр (170) Сольський Микола (127) Тищенко Микола (351) Шинкаренко Іван (3) Мошинець Олена (16) Заблоцький Мар’ян (26)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
ВОНА продолжает пугать наших зубожилых пенсионеров дорогими прикидами из замши и кожи. Че-то на Богатыреву смахивает перед ее побегом в Расию..
показати весь коментар
19.03.2021 17:56
+4
Вот это корабельная сосна, кто-то же её шпилит.
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
19.03.2021 17:09
+3
Шокирующее признание бизнес-партнера Зеленского, - пленки Лероса

Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3805928472777587 опубликовал нардеп Гео Лерос.
Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.

«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.

Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.

«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.
«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.

Он также уточнил, что тогда «квартал» ещё не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.

По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.

«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на **...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б т**е что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.

«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.

«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.

Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.
«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотр**лять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
показати весь коментар
19.03.2021 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем такая короткая юбка и жуткие кружочки в парламенте. Фигура хорошая, но со вкусом проблемы
показати весь коментар
19.03.2021 16:49 Відповісти
сейчас развелось множество якобы дизайнеров, которые с эконом. или юрид. образованием без спец. худож. образования дают советы ВИПам, ходят с ними по дорогим бутикам- кароче новая каста по обслуживанию богатеньких. и соответственно , зарабатывают на жисть
показати весь коментар
19.03.2021 18:00 Відповісти
Моторола ты бы себя показала.У тебя сегодня просто бенефис,строчишь везде.В отпуске была или про зедебилов больше писать некому ?
показати весь коментар
19.03.2021 21:15 Відповісти
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - подвіться хто й звідки радники у Ермака ОПУ , прорашистський пєтушарій!
показати весь коментар
19.03.2021 16:50 Відповісти
Зараз його просуває до примирення з Байденом СЕРІГІЙ БИКОВ з цього петушарія.

Сегодня 12.53

Политолог Быков: Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма
Усиление работы Украины на американском направлении достигнуто в том числе кадровыми решениями, которые были тактическими ходами главы Офиса президента Андрея Ермака, пишет руководитель Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.
Сергей Быков: Ермак демонстрирует Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине
.......Украина получила важный сигнал от Вашингтона о том, что разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы президента,

"Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей и сказал, что Россия ответит за вмешательство в выборы. [Исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Александр] Дубинский и Деркач уже заплатили за свое участие в этой истории санкциями.

І так далі
Ермак продавливает разговор советников, чтобы ускорить процесс, и параллельно усиливает взаимодействие с США, демонстрируя Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине.
НІКОМУ ЕНЕ СМІШНО , як оцей Люся номер два відмиває Козира? Саме він зі своєю дружиною тягнув Юлю в презиенти.... Й вони люди Медведчука .
показати весь коментар
19.03.2021 17:01 Відповісти
Шокирующее признание бизнес-партнера Зеленского, - пленки Лероса

Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3805928472777587 опубликовал нардеп Гео Лерос.
Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.

«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.

Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.

«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.
«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.

Он также уточнил, что тогда «квартал» ещё не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.

По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.

«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на **...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б т**е что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.

«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.

«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.

Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.
«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотр**лять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
показати весь коментар
19.03.2021 16:51 Відповісти
На зібрання РНБО не тягнуть, й на жалобу потрадивших Вову з дружбаном Баконвим теж... Названі схематозниками й кокаїнщиками!!! АЛЬООО ! ВЕНЕДІКТОВА! ДАНІЛОВ!!!
показати весь коментар
19.03.2021 17:03 Відповісти
Одна из самых приличных(насколько это возможно) фотосессий этих утырков.
показати весь коментар
19.03.2021 16:52 Відповісти
Вот это корабельная сосна, кто-то же её шпилит.
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
19.03.2021 17:09 Відповісти
одні з пузами занадто великими а інші не по тому профілю...
показати весь коментар
19.03.2021 17:29 Відповісти
а хто це така?
показати весь коментар
19.03.2021 17:32 Відповісти
А комусь моск виносить щодня)
показати весь коментар
19.03.2021 17:49 Відповісти
Юля не порадовала глаз...шо такое? игде Вана?
показати весь коментар
19.03.2021 17:12 Відповісти
ВОНА вчера свою норму выполнила - поорала со своими прикормышами в РАде про земельную реформу , и - хватит! пора и отдохнуть. или прическу не могла соорудить вовремя.
показати весь коментар
19.03.2021 17:24 Відповісти
без очёчков и не узнал (я)... (думал раша теледохтур (Малышева)))))
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 7590

...
показати весь коментар
19.03.2021 17:30 Відповісти
ВОНА продолжает пугать наших зубожилых пенсионеров дорогими прикидами из замши и кожи. Че-то на Богатыреву смахивает перед ее побегом в Расию..
показати весь коментар
19.03.2021 17:56 Відповісти
ну так...метод один...
***

еще каких-то двадцать лет тому назад "подтянутым" называли человека спортивного, в хорошей физической форме. а сейчас "подтянутый" - это итог работы пластического хирурга..
показати весь коментар
19.03.2021 17:59 Відповісти
Додам від себе ще пару фото з Ради.

Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 1933
показати весь коментар
19.03.2021 17:37 Відповісти
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 7376
показати весь коментар
19.03.2021 17:38 Відповісти
пінжак на бегемотику як завіса в Оперному)
показати весь коментар
19.03.2021 17:37 Відповісти
Лучшее фото.
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 8699
показати весь коментар
19.03.2021 18:44 Відповісти
 
 