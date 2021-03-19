Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 березня, у Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання і два позачергові засідання.
На початку чергового засідання Ради пройшла "Година запитань" до Кабміну. Зокрема, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації. Також він розповів, що негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну.
Крім того, Лерос і Степанов на "Годині запитань" обговорили куртку міністра за 620 тис. грн: "Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне".
Потім у Раді виступив президент Литви Науседа. Він виступив українською мовою: "Крим - це Україна". Також Науседа попросив владу України не купувати електроенергію у Білорусі: "Це загроза і для Литви, і для України".
Далі народні депутати продовжили розглядати поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин №2194. Загалом парламентарі розглянули 1046 поправок з 3128.
Потім віцеспікер Олена Кондратюк оголосила депутатські запити.
Далі Рада провела перше позачергове засідання, на якому парламентарії скасували пленарні засідання ВР на час посиленого карантину в Києві. Також із заявою від фракцій "ЄС" і "Голосу" виступив народний депутат Михайло Заблоцький. Заява стосувалася розслідування справи "вагнерівців" і створення ТСК з розслідування цієї справи.
Потім Рада провела друге позачергове засідання. В ході цього засідання Рада врегулювала роботу колекторів, але не змогла скасувати перехід на літній час.
Також Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
Президент Литви Гітанас Науседа.
Парламентарії зустріли Науседу оплесками.
Юрій Загородній (ОПЗЖ) втрутився в розмову Давида Арахамії (СН) та Андрія Іванчука ("Довіра").
Петро Порошенко ("ЄС") і Андрій Іванчук ("Довіра").
Щасливі Данило Гетманцев (СН) та Віктор Мялик ("За майбутнє").
Голосування Олександра Ткаченка (СН)
Глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський (СН, за трибуною) та Іван Крулько ("Батьківщина").
Парламентський дрескод.
Сектор ОПЗЖ.
Микола Тищенко (СН).
"Слуги народу" в своїх гаджетах: Олександр Куницький, Іван Шинкаренко та Роман Бабій.
"Слуги народу" продовжують дивитися у свої гаджети, зокрема, Олександр Качура.
Сектор СН.
Давид Арахамія розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим.
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук і Артур Герасимов ("ЄС)
Сергій Власенко ("Батьківщина") і Галина Янченко (СН).
Після введення санкцій США Андрій Деркач (позафракційний), можливо, вирішив "замаскуватися" і відростив бороду. З ним розмовляють Дмитро Шпенов (позафракційний) і Сергій Шахов (Довіра).
Андрій Іванчук
Включення в прямий ефір Олени Мошенець (СН) із залу Ради.
"Слуга народу" Жан Беленюк, який навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху, розповідає і показує щось колегам.
Нарада зі спікером Дмитром Разумковим.
Керівництво Ради: спікер Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і віцеспікер Олена Кондратюк.
Глава МОЗ Максим Степанов і спікер Дмитро Разумков.
Заява "Голосу" і "ЄС" про необхідність ТСК щодо "вагнерівців".
Фото: Цензор.НЕТ
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Политолог Быков: Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма
Усиление работы Украины на американском направлении достигнуто в том числе кадровыми решениями, которые были тактическими ходами главы Офиса президента Андрея Ермака, пишет руководитель Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.
Сергей Быков: Ермак демонстрирует Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине
.......Украина получила важный сигнал от Вашингтона о том, что разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы президента,
"Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей и сказал, что Россия ответит за вмешательство в выборы. [Исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Александр] Дубинский и Деркач уже заплатили за свое участие в этой истории санкциями.
І так далі
Ермак продавливает разговор советников, чтобы ускорить процесс, и параллельно усиливает взаимодействие с США, демонстрируя Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине.
НІКОМУ ЕНЕ СМІШНО , як оцей Люся номер два відмиває Козира? Саме він зі своєю дружиною тягнув Юлю в презиенти.... Й вони люди Медведчука .
Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3805928472777587 опубликовал нардеп Гео Лерос.
Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.
«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.
Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.
«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.
«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.
Он также уточнил, что тогда «квартал» ещё не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.
По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.
«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на **...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б т**е что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.
«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.
«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.
Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.
«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотр**лять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
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еще каких-то двадцать лет тому назад "подтянутым" называли человека спортивного, в хорошей физической форме. а сейчас "подтянутый" - это итог работы пластического хирурга..