УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7350 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
8 282 35

Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини. ФОТОрепортаж

Росія перекинула в окупований Крим для участі в навчаннях 350 військовослужбовців, бойові машини, літаки Іл-76МД військово-транспортної авіації російських військово-космічних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

Вказується, що навчання проходили на кримському полігоні "Опук".

"Навантаження в літаки пройшло таємно рано вранці на аеродромі "Кіровське" в Криму. Розвідку об'єкта умовного противника вів розрахунок БПЛА "Орлан-10", що передавав розвідувальні дані на монітори пункту управління в режимі реального часу. Потім на майданчик приземлення було десантовано посилений парашутно-десантний батальйон і бойову техніку", - розповіли в Міноборони РФ.

Військовослужбовці країни-агресора також виконували стрільби з автоматів, кулеметів і гранатометів.

Загалом окупанти задіяли у навчаннях понад 2000 військовослужбовців і 500 одиниць бойової та спеціальної техніки, 7 літаків Іл-76МД військово-транспортної авіації, а також літаки і вертольоти штурмової й армійської авіації.

Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини 01

Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини 02
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини 03
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини 04
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини 05

Автор: 

Крим (14153) росія (65191) військові навчання (2775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Дуракам покоя нет. Ипанутый народ, сам в дерьме и другим жить не даёт. А все ради одного плешивооо куска дерьма, и его хотелок.
показати весь коментар
19.03.2021 17:24
+15
А воды нема
показати весь коментар
19.03.2021 17:18
+13
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины - Цензор.НЕТ 2256
показати весь коментар
19.03.2021 17:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А воды нема
показати весь коментар
19.03.2021 17:18 Відповісти
да идиоты
показати весь коментар
19.03.2021 17:19 Відповісти
Отвєтка на оскарблєнія ***.ла
показати весь коментар
19.03.2021 17:20 Відповісти
Так воронеж не там!
показати весь коментар
19.03.2021 17:22 Відповісти
))) як можно оскарбіть х@йло?
показати весь коментар
19.03.2021 17:28 Відповісти
Дуракам покоя нет. Ипанутый народ, сам в дерьме и другим жить не даёт. А все ради одного плешивооо куска дерьма, и его хотелок.
показати весь коментар
19.03.2021 17:24 Відповісти
Ошибаешься. х-йло - это не персональное х-йло, а концентрированное выражение х-йла, содержащегося внутри каждого кацапа.
показати весь коментар
19.03.2021 17:49 Відповісти
Ждём ответного хода от спецназа Вейшнории
показати весь коментар
19.03.2021 17:27 Відповісти
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины - Цензор.НЕТ 2256
показати весь коментар
19.03.2021 17:29 Відповісти
Бомжи и металлолом.
показати весь коментар
19.03.2021 17:29 Відповісти
В Украине есть вообще 7 транспортников типа Ила . способных одновременно подняться в воздух?
показати весь коментар
19.03.2021 21:18 Відповісти
Источник близкий к Мавзолейным хмырям передал такую инфу...самолетостроение на РАБссии издыхает,объединение Сухого и Мига дало трещину, в этот гнилой трест хотят войти и оставшиеся авиакомпании Путлера...Денег нет,но вы держитесь там,сказал Ведмедев Димон...
показати весь коментар
19.03.2021 17:29 Відповісти
Крым выполняет задание Госдепа и ЦРУ,развалить РАБссию... до нитки...
показати весь коментар
19.03.2021 17:32 Відповісти
так не интересно ... рейхстаг из фанеры , ну или хотя бы сортир полевой адольфа захватили и доблестно уничтожили
показати весь коментар
19.03.2021 17:34 Відповісти
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 2286 Мавзолей я разрушу,мистер Порошенко
показати весь коментар
19.03.2021 17:34 Відповісти
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 9613 скакун Путлера 28 махов,аналоГовнет
показати весь коментар
19.03.2021 17:39 Відповісти
Куда ломанулись, Вы ж фанерный Рейхстаг взять забыли!
показати весь коментар
19.03.2021 17:40 Відповісти
Офицеры и солдаты армии РФ при достойном отпоре бросят на.хуй путину свои винтовки и свалят!!! Никто за х...ло померать не хочет!!!!Просто нам надо в НАТО!!!!!! Пока они верят в силу путина и его шайки они ХЕРОИ!!!
показати весь коментар
19.03.2021 17:41 Відповісти
В армии РФ есть винтовки?
показати весь коментар
19.03.2021 21:19 Відповісти
СВД?
показати весь коментар
20.03.2021 12:30 Відповісти
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 1756
показати весь коментар
19.03.2021 17:43 Відповісти
АК 12 Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 8523
показати весь коментар
19.03.2021 17:46 Відповісти
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 580"
показати весь коментар
19.03.2021 17:47 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
19.03.2021 17:51 Відповісти
ГОВРИЛИ -ВАНЕ. СПИЛИ МУШКУ Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 8345
показати весь коментар
19.03.2021 17:57 Відповісти
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 6351
показати весь коментар
19.03.2021 17:51 Відповісти
Подствольний гранатомет на АК??? Це диво в 21 віці??????? Чи "планка Пікатінні"???
показати весь коментар
19.03.2021 17:52 Відповісти
Володя ГУЛАГович Путлер огент Госдепа по развалу РАБссии
показати весь коментар
19.03.2021 18:04 Відповісти
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 8275
показати весь коментар
19.03.2021 18:07 Відповісти
Прям репортаж из передачи Служу Советскому союзу. Один в один. Летят транспортники, прыгают десантники, по полю, выстроившись в одну линию едут танки, БТРы, за ними цепью бежит пехота с криком ура, впереди знаменосец со знаменем, все строчат и пуляют куда попало, дым, грохот. То, что так уже лет семьдесят никто не воюет, им пох. Главное создать картинку для прессы и тв.)
показати весь коментар
19.03.2021 18:23 Відповісти
А чем. интересно воюют? На Донбассе разве было инасе?
показати весь коментар
19.03.2021 21:20 Відповісти
Ни чем, а как
показати весь коментар
19.03.2021 23:21 Відповісти
ПЛЕШИВЫЙ ДЕД СНОВА ОБОСРАЛСЯ В БУНКЕРЕ...
показати весь коментар
19.03.2021 18:59 Відповісти
ПОЛЕЙТЕ ИХ НОВИЧКОМ С КОРОНОВИРУСОМ !)
показати весь коментар
19.03.2021 19:07 Відповісти
 
 