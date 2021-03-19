Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини. ФОТОрепортаж

Росія перекинула в окупований Крим для участі в навчаннях 350 військовослужбовців, бойові машини, літаки Іл-76МД військово-транспортної авіації російських військово-космічних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

Вказується, що навчання проходили на кримському полігоні "Опук".

"Навантаження в літаки пройшло таємно рано вранці на аеродромі "Кіровське" в Криму. Розвідку об'єкта умовного противника вів розрахунок БПЛА "Орлан-10", що передавав розвідувальні дані на монітори пункту управління в режимі реального часу. Потім на майданчик приземлення було десантовано посилений парашутно-десантний батальйон і бойову техніку", - розповіли в Міноборони РФ.

Військовослужбовці країни-агресора також виконували стрільби з автоматів, кулеметів і гранатометів.

Загалом окупанти задіяли у навчаннях понад 2000 військовослужбовців і 500 одиниць бойової та спеціальної техніки, 7 літаків Іл-76МД військово-транспортної авіації, а також літаки і вертольоти штурмової й армійської авіації.







