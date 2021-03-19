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Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Дніпра санітарним літаком Ан-26 здійснено планову евакуацію до Києва сімох хворих і поранених військовослужбовців, які потребують спеціалізованого лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 01

Після евакуації з району проведення операції Об’єднаних сил вони проходили лікування в Дніпрі, де військові й цивільні медики стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу надання медичної допомоги в Києві. "Сьогодні відбулася аеромедична евакуація сімох пацієнтів — двох поранених, двох травмованих і трьох хворих. Всіх їх направили до госпіталю у місті Києві", — зазначив начальник медичної служби Військово-медичного клінічного центру Східного регіону Анатолій Іващенко.

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 02

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 03
Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Війна без вихідних": у Дніпро на вертольоті евакуювали двох військовослужбовців з мінно-вибуховими травмами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, всі семеро військовиків перебувають у стабільному стані, їм надана кваліфікована медична допомога, проведені необхідні хірургічні втручання. Пацієнти підготовлені до подальшого лікування та реабілітації.

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 05
Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 06

Літак прибув на військовий майданчик аеродрому "Бориспіль". Згодом військових спеціалізованим транспортом доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у столиці.

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 07

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва 08

Автор: 

Дніпро (3274) поранення (2803) військовослужбовці (4753) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Одужання нашим бійцям і здоров'я !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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19.03.2021 17:40
+13
Одужання хлопцям. Нехай рани швидко зцілюються.
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19.03.2021 17:59
+12
это спец.борт...медицинский...лучше видимо нет...
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19.03.2021 17:32
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їх же не з поля бою евакуюють, могли б щось більш комфортабельне організувати
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19.03.2021 17:26 Відповісти
это спец.борт...медицинский...лучше видимо нет...
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19.03.2021 17:32 Відповісти
Лучше може бути тільки борт зі скрєпними медицинськими відходами...))) Слава Україні! Байден понадусе!)))
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19.03.2021 19:30 Відповісти
А вот бы хрипатого из Омана или додика с Мальдив... твари зельоные!
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19.03.2021 17:27 Відповісти
а кто такой додик с Мальдив?
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19.03.2021 18:22 Відповісти
Тю! Додік араХАМія тікі що з мальдівів припхалося! Ти чьо, в натурі нє знал?!)))
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19.03.2021 18:35 Відповісти
понятно, пропустил как-то))
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19.03.2021 18:59 Відповісти
Вот уже очищают от копоти свечек иконы,
И душа и уста и молитвы творят, и стихи,
Но с красным крестом всё идут, и идут, и идут эшелоны,
А вроде по сводкам потери не так велики. (c)
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19.03.2021 17:28 Відповісти
Блин,ну когда нибудь исчезнут с глаз эти позорные одеяла? Ну можно же что то повеселее на них нарисовать? Как только увижу их так сразу Насирова вспоминаю.
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19.03.2021 17:38 Відповісти
А шо ви хотіли там побачити, італійські кашемірові пледи за 1000€?
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19.03.2021 17:40 Відповісти
для чого iталiйськi? повно теплих гарних ковдр з вовни українського бренду Vladi
ось продають кацапи, на масквабадi iх повно...а в Українi вiд 400 гривень.

https://tekstilno3d.ru/pokryvala-i-pledy/kartochka-tovara-brend_vladi

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва - Цензор.НЕТ 7900
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19.03.2021 19:44 Відповісти
До речі, ковдри на хлопцях - це теж Vladi. Коштує ця ковдра 170 гривень. Їх виробляють з високоякісної вовни, там її 60%, ці ковдри закуповують для лікарень, гуртожитків та інших бюджетних закладів. Це дешева, але дуже тепла ковдра. Поки наша влада нас грабує, то у лікарнях будуть самі дешеві ковдри і очікувати на італійський кашемір не варто. А той, що ви виклали - це не ковдра, а тоненький плед.
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19.03.2021 20:19 Відповісти
в мене є i така стара ковдра, як на хлопцях, є i такий "плєд", вiн набагато теплiший, того, чим вкритi хлопцi, мягкiший, пухнатiший...набагато кращий. вiн не тонкий.




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19.03.2021 21:00 Відповісти
Тоді вибачайте, бо у мене нема а ні першого, а ні другого. Залишилось знайти гроши та закупити для наших поранених захисників теплі та пухнасті ковдри.
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19.03.2021 21:09 Відповісти
Одужання нашим бійцям і здоров'я !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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19.03.2021 17:40 Відповісти
Скорейшего выздоровления бойцам.
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19.03.2021 17:50 Відповісти
"потерь нет" а борта не останавливаются
перемирие от зеленого в деле
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19.03.2021 17:50 Відповісти
Швидкого видужання героям.
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19.03.2021 17:52 Відповісти
Але ж ми "нєправакуємо"! ***...
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19.03.2021 17:53 Відповісти
Одужання хлопцям. Нехай рани швидко зцілюються.
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19.03.2021 17:59 Відповісти
Швидкого одужання Українським Героям !
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19.03.2021 18:03 Відповісти
Скорейшего выздоровления!
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19.03.2021 19:31 Відповісти
 
 