Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Дніпра санітарним літаком Ан-26 здійснено планову евакуацію до Києва сімох хворих і поранених військовослужбовців, які потребують спеціалізованого лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Після евакуації з району проведення операції Об’єднаних сил вони проходили лікування в Дніпрі, де військові й цивільні медики стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу надання медичної допомоги в Києві. "Сьогодні відбулася аеромедична евакуація сімох пацієнтів — двох поранених, двох травмованих і трьох хворих. Всіх їх направили до госпіталю у місті Києві", — зазначив начальник медичної служби Військово-медичного клінічного центру Східного регіону Анатолій Іващенко.





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За його словами, всі семеро військовиків перебувають у стабільному стані, їм надана кваліфікована медична допомога, проведені необхідні хірургічні втручання. Пацієнти підготовлені до подальшого лікування та реабілітації.





Літак прибув на військовий майданчик аеродрому "Бориспіль". Згодом військових спеціалізованим транспортом доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у столиці.