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Злочинну групу, яка "спеціалізувалася" на викраденні скрапленого газу з трубопроводу, викрито на Полтавщині, - Нацполіція. ФОТО

Діяльність злочинного угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі поліції області. Її учасники зробили "врізку" до трубопроводу та займалися викраденням скрапленого газу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі обласної поліції.

У повідомленні зазначається: "Встановлено, що організував незаконний "бізнес" 42-річний місцевий житель та залучив до протиправної діяльності трьох спільників, які вже мали проблеми із законом. Фігуранти здійснили несанкціоновану "врізку" до трубопроводу філії АТ "Укргазвидобування" на території Лохвицького району. Для конспірації своїх дій проклали під землею 750 метрів шлангів високого тиску та з організованого відводу викачували газ до підготовлених технічних засобів. Викрадений скраплений газ реалізовувався через мережу АЗС на території області, а кошти розподілялись між учасниками групи.

У п’ятницю, 19 березня, поліцейські за силової підтримки КОРД затримали організатора та двох учасників злочинної схеми під час викрадення чергової партії газу. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами проведення 23 санкціонованих обшуків вилучили понад 13 тисяч літрів скрапленого газу та 14 тисяч літрів бензину та дизельного палива. Також вилучено технічні засоби для викрадення скрапленого газу, кошти, "чорнові" записи та засоби зв’язку.

Вирішується питання про повідомлення усім зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі від трьох до шести років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура. Заходи з викриття угруповання відбувалися за сприяння підрозділу безпеки Філії УПГГК АТ "Укргазвидобування" та Департаменту безпеки НАК "Нафтогаз України".

Злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні скрапленого газу з трубопроводу, викрито на Полтавщині, - Нацполіція 01
Злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні скрапленого газу з трубопроводу, викрито на Полтавщині, - Нацполіція 02
Злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні скрапленого газу з трубопроводу, викрито на Полтавщині, - Нацполіція 03

Автор: 

газ (10429) Полтавська область (1113)


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Топ коментарі
+3
Наказание - это как пломба отпала от счётчика .
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19.03.2021 19:12
+2
Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6632
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19.03.2021 19:16
+2
Скільки платять за подібні висери?
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19.03.2021 19:27
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Наказание - это как пломба отпала от счётчика .
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19.03.2021 19:12 Відповісти
Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6632
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19.03.2021 19:16 Відповісти
Скільки платять за подібні висери?
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19.03.2021 19:27 Відповісти
А Укргаздобича чьїх буде? Не медведчукова?
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19.03.2021 19:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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19.03.2021 23:08 Відповісти
Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине

Нефтегаз?
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19.03.2021 19:38 Відповісти
Понять,простить и отпустить...
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19.03.2021 20:36 Відповісти
"...группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода ", который использовался группой лиц, специализировавшихся на похищении газа из недр, принадлежащих украинскому народу.
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19.03.2021 21:12 Відповісти
Такая операция простым селюкам не под силу.
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19.03.2021 21:27 Відповісти
пацаны к успеху шли. а тут такое...
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19.03.2021 21:29 Відповісти
и что сроки им рисуют что то маленькие. там видимо уже за деньги забыли добавить статью 292 от 5 до 12лет.
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19.03.2021 21:32 Відповісти
Полтавская область это газовый Кувейт Украины, только нищий. Потому что скважины уже давно чьи-то из бывших при госкорыте. При чем там украинский народ ?

Объемы изьятого смехотворные. Треть газовой автоцистерны и меньше половины а/цистерны по светлым нефтепродуктов.
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19.03.2021 21:51 Відповісти
 
 