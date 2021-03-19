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Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа разом із міністром національної оборони Арвідасом Анушаускасом і міністром оборони України Андрієм Тараном відвідали поранених українських військовослужбовців в Національному військово-медичному клінічному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони .

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі 01

Науседа поспілкувався з військовослужбовцями, поцікавився їхнім самопочуттям і настроєм, почув історію їхніх бойових поранень, розпитав хто звідки родом, за які футбольні команди хто вболіває. Президент Литовської Республіки побажав якнайшвидшого одужання захисникам України та вручив їм цінні подарунки.

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі 02
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі 03
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі 04

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Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі 05

"Литва завжди буде з вами, хлопці!" - звернувся Науседа до українських військовослужбовців.

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі 06

Таран звернув увагу литовських партнерів, що попри мирні ініціативи України, на Донбасі не припиняються ворожі провокації та обстріли.

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі 07

"Вчора ми втратили ще одного нашого захисника. З моменту режиму припинення вогню зафіксовано вже понад тисячу порушень збройних формувань Російської Федерації. Для нас - кожне поранення, кожна втрата - це особиста відповідальність і важкий вантаж. Тому міжнародна підтримка, робота в складі дипломатичних і політичних форматів є важливою складовою припинення агресії і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначив міністр.

Автор: 

Литва (2398) поранення (2803) Науседа Гітанас (334) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+40
Президент відвідав поранених.
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19.03.2021 19:18
+38
так, Президент, та не преЗЕдент...той боїться поранених, як чорт ладану...
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19.03.2021 19:29
+30
Капец,зекретин даже не пошел...
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19.03.2021 19:19
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Президент відвідав поранених.
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19.03.2021 19:18 Відповісти
так, Президент, та не преЗЕдент...той боїться поранених, як чорт ладану...
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19.03.2021 19:29 Відповісти
Я за Тарана хвилююся. Можуть і звільнити..
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19.03.2021 19:45 Відповісти
Сумніваюсь. Це ж найцінніші кадри для Бубачки. Татарова відбили, демченка відмазали, врятують і тарана.
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19.03.2021 19:59 Відповісти
tut Litvi ministr oboroni on toze jest na foto,ocen normalni knigi piset pro partizan lesnix bratjev.Vot foto ego i ego zeniПрезидент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 8695
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19.03.2021 21:32 Відповісти
Žmona gražuole
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20.03.2021 11:23 Відповісти
Не помню, чтобы наше недоразумение или его сожительница хоть раз посетили госпиталь и вручили покалеченным героям хоть какие-то подарки....Как стыдно за выбор нашего "мудрого народа"....
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19.03.2021 20:23 Відповісти
Таран зрадник і ворожий агент.
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19.03.2021 19:18 Відповісти
Капец,зекретин даже не пошел...
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19.03.2021 19:19 Відповісти
Там же не солдатська їдальня.
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19.03.2021 19:24 Відповісти
Он отбывает . Ему ещё три года .
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19.03.2021 19:34 Відповісти
Он не смог бы смотреть в глаза покалеченным героям, после того, как четыре раза прятался от военкомата, а сегодня называет себя "главнокомандующим". Клоунское чмо - такой же враг для этих раненых героев, как и кремлёвская крыса.... Мне сложно даже представить , как уклониста презирают украинские воины....
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19.03.2021 20:29 Відповісти
Армія в більшості проголосувала за уклоніста ..(
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20.03.2021 13:52 Відповісти
И за это уже два года выгребает сполна....
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20.03.2021 15:36 Відповісти
А де в цей час був найвеличніший? Чи супроводжувати Президента іншої держави (до того ж до поранених захистників власної лержави) йому "впадло"? Не було червоної стрічки та ножиць? Так най звільняє дЄрмака - то його робота забезпечувати постраждалого всім необхідним!
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19.03.2021 19:21 Відповісти
Засцав Янелох...
Але зовсім трішки!
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19.03.2021 20:00 Відповісти
а зетварь на велике катается
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19.03.2021 19:22 Відповісти
Дійсно що Президент. а не в.о.!
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19.03.2021 19:22 Відповісти
Дійсно, а де президент України?! Це просто сором!
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19.03.2021 19:23 Відповісти
вова, ау. Ты де, ****.
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19.03.2021 19:24 Відповісти
Президент Литвы Науседа посетили раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале - Цензор.НЕТ 7157
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19.03.2021 19:48 Відповісти
Цю фотографію зроблено в той час, коли від спраги помирав покинутий поранений воїн Журавель. На фотографії президент України тримає справу під особистим контролем
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19.03.2021 20:01 Відповісти
USA уже сровняли бы периметр 10#10 миль и своего вытащили бы!
Зеполководец - недостоин грязи на берцах солдат.
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19.03.2021 20:16 Відповісти
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 5018
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19.03.2021 20:44 Відповісти
А солнцеликий не посетил. Стыдно в глаза бойцам смотреть.
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19.03.2021 19:29 Відповісти
Он не переносит отрицательных эмоций. От слова - совсем.
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20.03.2021 07:34 Відповісти
Таран коротышка смотрится на фоне ПРЕЗИДЕНТА провинившимся гномом.
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19.03.2021 19:36 Відповісти
у Зе война уже давно закончилась
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19.03.2021 19:37 Відповісти
У зе война идёт полным ходом, только враг его УКРАИНСКИЙ НАРОД.
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19.03.2021 19:42 Відповісти
Президент Украины такими глупостями не занимается.
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19.03.2021 19:53 Відповісти
Уже два года в Украине нет президента. А украинских воинов посетил истинный президент, мудрый политик.... Литовский президент не поехал с клоуном любоваться киевскими красотами и достопримечательностями. Он понимает, что для украинцев война сейчас занимает главное место в их жизнях.... Поэтому , посещение раненых героев - самый уместный, в данное время, жест уважения к стране и украинскому народу..... Спасибо пану президенту Литвы. Храни, Господь, его и его страну!
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19.03.2021 20:18 Відповісти
Ну что же, время ВКЛ было не худшим в истории Украины.
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19.03.2021 20:05 Відповісти
така Унiя? це було б чудово.


паРашу повнiстю iзолювати...

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 4477
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19.03.2021 21:10 Відповісти
Гундявый не посетитель госпиталей, гундявый посетитель гудвайнов
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19.03.2021 20:26 Відповісти
Наркопритонів.

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 42
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19.03.2021 23:02 Відповісти
А где наш "народный" президент? Почему он не посещает госпитали, не подбадривает раненых солдат? Поздравляю, "мудрый нарид"!
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19.03.2021 21:10 Відповісти
Это точно
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20.03.2021 08:40 Відповісти
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 3147
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19.03.2021 21:13 Відповісти
Бо це ЛЮДИНА.....
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19.03.2021 21:31 Відповісти
Дякую,пане президенте!Дякую,брати литовці!Браття,швидкого одужання!
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19.03.2021 21:53 Відповісти
Президент Литви Науседа відвідав поранених... ©
А Потерпілий України на відвідав.
Яке все ж таки лайно обрали!

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 4385
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19.03.2021 23:11 Відповісти
Оно и к лучшему, что гундосая саранча не осквернил своим присутствием общение уважаемого европейского политика с украинскими воинами - героями....Оно скоро будет бегать на открытия и презентации новых казино по всей стране - это и веселее. и прибыльнее....
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20.03.2021 00:22 Відповісти
Литве везет с Президентами, нам бы таких!
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 4253
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20.03.2021 00:32 Відповісти
Везет тому, кто везет, а не живет по принципу "хорошо поесть и хорошо поржать".
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20.03.2021 07:36 Відповісти
Це справжній Президент свого народу і великий Друг України!
Дякую!
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20.03.2021 08:44 Відповісти
Як і його попередниця! Дякую!
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20.03.2021 08:45 Відповісти
Ačiū,Herb.Prezidente
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20.03.2021 11:21 Відповісти
 
 