Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 березня, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа разом із міністром національної оборони Арвідасом Анушаускасом і міністром оборони України Андрієм Тараном відвідали поранених українських військовослужбовців в Національному військово-медичному клінічному центрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони .
Науседа поспілкувався з військовослужбовцями, поцікавився їхнім самопочуттям і настроєм, почув історію їхніх бойових поранень, розпитав хто звідки родом, за які футбольні команди хто вболіває. Президент Литовської Республіки побажав якнайшвидшого одужання захисникам України та вручив їм цінні подарунки.
"Литва завжди буде з вами, хлопці!" - звернувся Науседа до українських військовослужбовців.
Таран звернув увагу литовських партнерів, що попри мирні ініціативи України, на Донбасі не припиняються ворожі провокації та обстріли.
"Вчора ми втратили ще одного нашого захисника. З моменту режиму припинення вогню зафіксовано вже понад тисячу порушень збройних формувань Російської Федерації. Для нас - кожне поранення, кожна втрата - це особиста відповідальність і важкий вантаж. Тому міжнародна підтримка, робота в складі дипломатичних і політичних форматів є важливою складовою припинення агресії і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначив міністр.
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Але зовсім трішки!
Зеполководец - недостоин грязи на берцах солдат.
паРашу повнiстю iзолювати...
А Потерпілий України на відвідав.
Яке все ж таки лайно обрали!
Дякую!