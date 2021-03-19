Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 березня, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа разом із міністром національної оборони Арвідасом Анушаускасом і міністром оборони України Андрієм Тараном відвідали поранених українських військовослужбовців в Національному військово-медичному клінічному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони .

Науседа поспілкувався з військовослужбовцями, поцікавився їхнім самопочуттям і настроєм, почув історію їхніх бойових поранень, розпитав хто звідки родом, за які футбольні команди хто вболіває. Президент Литовської Республіки побажав якнайшвидшого одужання захисникам України та вручив їм цінні подарунки.







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"Литва завжди буде з вами, хлопці!" - звернувся Науседа до українських військовослужбовців.

Таран звернув увагу литовських партнерів, що попри мирні ініціативи України, на Донбасі не припиняються ворожі провокації та обстріли.

"Вчора ми втратили ще одного нашого захисника. З моменту режиму припинення вогню зафіксовано вже понад тисячу порушень збройних формувань Російської Федерації. Для нас - кожне поранення, кожна втрата - це особиста відповідальність і важкий вантаж. Тому міжнародна підтримка, робота в складі дипломатичних і політичних форматів є важливою складовою припинення агресії і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначив міністр.