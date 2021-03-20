"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї

Фотограф Kyiv Post Володимир Петров зробив у коронавірусній лікарні Коломиї на Івано-Франківщині унікальні знімки.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі фейсбук журналістка Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ.









"Життя і смерть поруч. Розділені фіранкою. Цей знімок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov зробив у лікарні міста Коломия кілька днів тому. Тут лікуються 170 пацієнтів з ковідом. Максимальна місткість - 175, але нещодавно доводилося лікувати і 190 пацієнтів відразу. Один із пацієнтів лежить вже майже три місяці. Його ніс почав гнити від кисневої маски, її довелося замінити шоломом", - підкреслює вона.

Журналістка також зазначила, що в одного пацієнта на тумбочці стоїть чашка "Найкращий тато". У нього п'ятеро дітей.

"Люди йдуть у лікарню волонтерами, щоб допомагати доглядати за близькими. Я досить стійка до трагедій людина, але цей репортаж читала і дивилась на межі сліз", - підкреслює Руденко.

"За шість років ми звикли до війни на Донеччині. А за останній рік звикли до того, що поруч іде війна за життя людей. І, давайте зізнаємося, трохи зачерствіли. Потрібно іноді нагадувати собі, що у кожної цифри в статистиці є обличчя, ім'я і сім'я", - підсумувала вона.

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