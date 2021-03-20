"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї
Фотограф Kyiv Post Володимир Петров зробив у коронавірусній лікарні Коломиї на Івано-Франківщині унікальні знімки.
Про це написала на своїй сторінці в соцмережі фейсбук журналістка Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Життя і смерть поруч. Розділені фіранкою. Цей знімок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov зробив у лікарні міста Коломия кілька днів тому. Тут лікуються 170 пацієнтів з ковідом. Максимальна місткість - 175, але нещодавно доводилося лікувати і 190 пацієнтів відразу. Один із пацієнтів лежить вже майже три місяці. Його ніс почав гнити від кисневої маски, її довелося замінити шоломом", - підкреслює вона.
Журналістка також зазначила, що в одного пацієнта на тумбочці стоїть чашка "Найкращий тато". У нього п'ятеро дітей.
"Люди йдуть у лікарню волонтерами, щоб допомагати доглядати за близькими. Я досить стійка до трагедій людина, але цей репортаж читала і дивилась на межі сліз", - підкреслює Руденко.
"За шість років ми звикли до війни на Донеччині. А за останній рік звикли до того, що поруч іде війна за життя людей. І, давайте зізнаємося, трохи зачерствіли. Потрібно іноді нагадувати собі, що у кожної цифри в статистиці є обличчя, ім'я і сім'я", - підсумувала вона.
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Это понимают даже санитарки. А ты там кем работаешь, если такой тупой? Нужники чистишь?
Давайте все дружно покричим на стадионах - - - - -
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" МЫ УСТАЛИ ОТ КОВИД !!!! " ..
Люди с приступом астмы выглядят хуже этих, намного, не говоря уже о больных с пневмонией.
Пожалели бюджет на постановку. Олухи.
уже напевно у кожного є 3найомі або перехворівші або 3акопані від цих "постановок"
..накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
Аваков із Зєлєй не заперечували.
Наше стадо 3аслуговує на таке життя.
справжня вартість куртки Степанова і лиж препіздента
Всеукраїнський громадський рух "Захист Здоров'я Нації", за участі рухів "Права Людини та Здоров'я Нації", "Стоп Фейк Пандемія", запрошує всіх вільних інтелектуальних людей, громадян, приєднатись до маршу за СВОБОДУ та КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ!
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Загальна декларація прав людини
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А у нас недавно пол страны обоссалось из-за того, что на короткое время в маркетах закрыли отделы с бытовухой а оставили рабочими только продуктовую часть.
Вопрос не к Вам а к тем, кто истерил по поводу носков: ну что, все уже закупили себе носки в прок?
минулому році і Зе приймав всіх туристів в Україну без карантину, чому
стільки і було заражень. Це епідемія, але не як не пандемія - це факт.
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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Помню понос и истерику по поводу батла на стадионе между Зе и Порохом.
И где все то за что боролся Зе? Народ даже и не спросит с Зе за обещания и невыполнение. Зе упрекал Пороху за то, что тот не помешал многие вопросы. Ну вот на его месте теперь Зе, и что, порешал все вопросы которыми упрекал Пороху?
А колись люди хворіли по домам пневмонієй (запаленням легенів), але ж всіх
зашугали що прийшов вірус ***** (короновірус) і як тільки у людини + 38 С
вона одразу визиває швидку замість того щоб 3 - 4 тижня перехворіти дома.
І ще одне - лікарі чомусь соромливо замовчують той факт що при лікуванні
короновірусу вони по мєтодиці ВОЗ дають пацієнтам ліки які відключають
легені у людини (розслабляють м язи які відповідають за дихання) і тому
таке волання про ШВЛ. Перефразуючи одного комуняцького маразматика -
"Брехати, брехати і ще раз брехати"
Це звичайний природний відбір. І я не збираюся заради слабких істот жертвувати власним комфортом. Люди зі слабким імунітетом мали раніше про нього дбати. Мені щиро похер на життя та смерть цих істот.