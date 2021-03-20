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Новини Фото Коронавірус і карантин
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"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї

Фотограф Kyiv Post Володимир Петров зробив у коронавірусній лікарні Коломиї на Івано-Франківщині унікальні знімки.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі фейсбук журналістка Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

Життя і смерть поруч, розділені фіранкою, - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї 01
Життя і смерть поруч, розділені фіранкою, - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї 02
Життя і смерть поруч, розділені фіранкою, - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї 03
Життя і смерть поруч, розділені фіранкою, - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї 04

"Життя і смерть поруч. Розділені фіранкою. Цей знімок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov зробив у лікарні міста Коломия кілька днів тому. Тут лікуються 170 пацієнтів з ковідом. Максимальна місткість - 175, але нещодавно доводилося лікувати і 190 пацієнтів відразу. Один із пацієнтів лежить вже майже три місяці. Його ніс почав гнити від кисневої маски, її довелося замінити шоломом", - підкреслює вона.

Журналістка також зазначила, що в одного пацієнта на тумбочці стоїть чашка "Найкращий тато". У нього п'ятеро дітей.

"Люди йдуть у лікарню волонтерами, щоб допомагати доглядати за близькими. Я досить стійка до трагедій людина, але цей репортаж читала і дивилась на межі сліз", - підкреслює Руденко.

"За шість років ми звикли до війни на Донеччині. А за останній рік звикли до того, що поруч іде війна за життя людей. І, давайте зізнаємося, трохи зачерствіли. Потрібно іноді нагадувати собі, що у кожної цифри в статистиці є обличчя, ім'я і сім'я", - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків

Автор: 

Івано-Франківськ (521) карантин (18172) Коломия (35) Івано-Франківська область (950) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+87
Одужання всім хворим! Таке життя - хтось 3 місяці бореться за життя, а якомусь бидлу впадло маску одягнути.
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20.03.2021 09:51
+71
Лучший папа, выздоравливай! Пятеро деток нужно растить !
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20.03.2021 09:48
+35
Бидло править Україною і злодюги вищої категоріі !
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20.03.2021 10:39
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Для тебе - зась!)) Навіщо тобі якість охорони здоров'я? На шару - тільки свята вода та відосики.
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25.03.2021 14:03 Відповісти
Правильно, публікуйте ці фото, щоб бачили зебіли і старі совкодрочі, як тоді піддіоися на пропаганду. Аж тошнить від дебільності. Що вже неиаж бажання говорити про "апшори і ліпецьку іабрику?". Це призвело до такої кількості хворих і смертей, бо влада некомпетентна. При Порошенко і Супрун ми точно отримали б вакцину разом із світовими лідерами і найвищої якості. А сьогодна на ринку чув від таких же страрпедок обурення, що Байден назвав ху@ло вбивцею. Прямо караул і це все поєднали з підаищенням цін на все. Моїй мамі 93 роки, але вона чітко знає що він і є вбивця і знає хто такий Зеля.
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20.03.2021 13:30 Відповісти
ты реально такой дебил что не понимаешь смысл фото? чтобы люди берегли себя, боялись смерти от ковида.

Это понимают даже санитарки. А ты там кем работаешь, если такой тупой? Нужники чистишь?
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20.03.2021 10:48 Відповісти
Ублюдочное животное их лаптестана что-то прохрюкало?
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20.03.2021 10:49 Відповісти
Те кто выбрал себе клоуном президентом не поймут.
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20.03.2021 10:50 Відповісти
Ти знаєш, не знав, що від того фото можна заразитися? А після твоєї інструкції зрозумів, що навіть після 2-х років від того фото не тільки можна стати дурнем, а і сьогодні заразитися. Соромно фейків, які розповсюджували?
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20.03.2021 13:41 Відповісти
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 6488
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20.03.2021 10:31 Відповісти
73 % - ые..
Давайте все дружно покричим на стадионах - - - - -
-
" МЫ УСТАЛИ ОТ КОВИД !!!! " ..
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20.03.2021 10:35 Відповісти
На фото молодые люди, не пожилые, это ж "проблема більш літніх людей".
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20.03.2021 10:54 Відповісти
Актёры, причём неквалифицированные.
Люди с приступом астмы выглядят хуже этих, намного, не говоря уже о больных с пневмонией.

Пожалели бюджет на постановку. Олухи.
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20.03.2021 11:00 Відповісти
А взагалі - так, морди червоні.
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20.03.2021 11:14 Відповісти
Степанов работает на жёстком бюджете. Надо ему зарезервировать шконку не рядом с парашей. Из жалости.
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20.03.2021 11:15 Відповісти
Крейдою могли б і запудрити і синюшності добавити.
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20.03.2021 11:22 Відповісти
В следующем репортаже ждём. Пусть учатся на своих ошибках.
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20.03.2021 11:39 Відповісти
а ти реально ******** рашатроль.
уже напевно у кожного є 3найомі або перехворівші або 3акопані від цих "постановок"
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20.03.2021 11:16 Відповісти
Він росіянин, досі оплакує ссср.
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20.03.2021 12:34 Відповісти
там клиника. даже не пытайся. существо е#анутое на всю голову, покусанное рептилоидами, чипированное барином михалковым, и просто впавшее в старческий маразм. видишь его - просто нажми кнопку спам, чтобы его вонь не резала глаз.
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20.03.2021 13:02 Відповісти
..з МІСЦЯ подій - це ВСЕ елемент ПСИХІЧНОЇ атаки на Свідомість Людей .. діліть "показники" на десять і це буде близько до правди .. так ГРЗ - по погоді БАЦИЛА в повітрі - ВЕСНА..
..накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
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20.03.2021 11:01 Відповісти
Що ж з нами не так? Люди лежать у собачій буді, на якімсь дранті. Який же встид…Ну скільки може коштувати ліжко чи тумбочка? Якесь дике Зімбабве. Стид!!!
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20.03.2021 11:02 Відповісти
...це так СПЕЦІАЛЬНО ..додати жахів ..
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20.03.2021 11:05 Відповісти
До моргу в мішках возять, мабуть.
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20.03.2021 11:19 Відповісти
Бо совкова-зелена влада закатала гроші в асфальт, замісь лікарень.
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20.03.2021 11:14 Відповісти
Справедливості заради: за 2014 - 2018 роки кількість закладів амбулаторно-поліклінічної допомоги скоротилась на 26%, фельдшерсько-акушерських пунктів - на 5%, стаціонарів - на 22%. То хто там гроші закатав?
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20.03.2021 22:54 Відповісти
А в цей час каломойша із "патріотом" Франківщини Шевченком слюнявлять пальці та перераховують бабоси, зароблені на Буковелі, який спокійно працював у червоній зоні.
Аваков із Зєлєй не заперечували.
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20.03.2021 11:14 Відповісти
вони 3ара3 лохам кинуть пару млн і3 награбованого і пройде мессія в раду.
Наше стадо 3аслуговує на таке життя.
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20.03.2021 11:20 Відповісти
Я напомню, что еще год назад, депутатша партии зеленского носила дырявую маску и советовала всем лечится от короновируса - *****. Прошло 12 мес, эта **** до сих пор депутат, и до сих она не выброшена из зебильной партии
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20.03.2021 11:48 Відповісти
ну что вы, её кастрюлька на голове защищает...
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20.03.2021 11:59 Відповісти
Партія "ідейна",тому гівном не розкидуються.
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20.03.2021 12:16 Відповісти
Та депутатша ще й людину встигла вбити.
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20.03.2021 12:27 Відповісти
И не сдохла. Ой какой страшный вирусячка
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21.03.2021 09:36 Відповісти
Оце і є справжня вартість куртки Степанова і лиж препіздента
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20.03.2021 11:54 Відповісти


справжня вартість куртки Степанова і лиж препіздента
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20.03.2021 16:22 Відповісти
Бачу,що на цензорі довбодятлів із секти "невіруючих в ковід" не стало зовсім.Мабуть або вже на тому світі "не вірять",або таки щось сталось і нарешті повірили.
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20.03.2021 12:12 Відповісти
по сравнению с другим это мелоч..в запорожье оно вообще и не заметно до сих пор шо б ты знал...это вы там по приваыкали по лыжам да по польше вот и получите)сколько в дтп гибнет и так плюс остальное..
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20.03.2021 17:20 Відповісти
ну таки справедливости ради в Украине количество умерших от короновируса на 20.03.2021 г. 29 775 сравните сколько умирало в год от пневмонии и гриппа в стране в 2017-2019 г. данные с 2020 года зебилы по странному стечению обстоятельств засекретили . с лёгочными заболеваниями где то уже лет 5 такое творится по крайней мере у нас. в школах классами заболевали и уходили на карантин . пульмонология с середины декабря обычно заполнена и начинают распихивать где можно вплоть до детской больницы если бы не истерия с короной на это так бы и дальше не обращали внимание \ сколько мест занято \ да и сейчас не очень . всё про новомодную корону вещают
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21.03.2021 00:12 Відповісти
У меня вообще есть подозрение,что корона гуляла еще задолго до ее официального появления.Я тяжело переболел в 2018 и 2019 году.И это было совсем не похоже на простуду или обычную пневмонию.Поэтому насторожился сразу после официального объявления этой заразы.И вообще,в мире происходит много странных вещей,о которых только можно догадываться.
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21.03.2021 00:33 Відповісти
А ну, тролляки! Давайте ваши комменты, что им просто не повезло, а так грипп обычный. Ну или что это актеры, которые снялись для пиара
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20.03.2021 12:12 Відповісти
Цікаво. В темі про ковід не відписалися акваріус та Меркава.
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20.03.2021 12:26 Відповісти
Вибачаюся, любителі урінотерапії та Кашпіровського таки відписалися.
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20.03.2021 12:32 Відповісти
И Дидовик. Хотя может тех,первых уже нет.Ясно же,что это не люди,-а клички от Пригожина!
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20.03.2021 13:14 Відповісти
Заметили сколько молодых? Не зря говорят что Ковид молодеет...
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20.03.2021 13:05 Відповісти
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 451020 березня більшість країн світу, в тому числі й Україна, виходять на глобальний протест проти медичної тиранії, антиконституційних заходів, утисків прав людей, антинаукових спекуляцій влади! На захист своїх прав і свобод!
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Всеукраїнський громадський рух "Захист Здоров'я Нації", за участі рухів "Права Людини та Здоров'я Нації", "Стоп Фейк Пандемія", запрошує всіх вільних інтелектуальних людей, громадян, приєднатись до маршу за СВОБОДУ та КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ!
Ми відстоюємо наше право на:
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу слова
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу пересування
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу медичного вибору
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу зібрань
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу ведення власного бізнесу
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510НІ продажу нашої землі
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510НІ медичній тиранії
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510НІ руйнації суспільних інституцій
Вільні народи мають право на повноцінне щасливе життя на власній землі! В наших силах вберегти свободи та майбутнє нащадків! Ми - люди, і ми - цей світ!
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20.03.2021 13:20 Відповісти
А за занавеской там что, труп в черном пакете?
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20.03.2021 14:46 Відповісти
Любителі ходити без масок, буковельні чорти та інші чіповані - подивіться на ці фото і зробіть висновки
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20.03.2021 14:50 Відповісти
так бацилы инфузории туфельки и через маску летают..они маленькие
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20.03.2021 17:17 Відповісти
Зато капли слюней и соплей которыми чихают люди достаточно крупные чтобы задерживаться масками. Маски не для защиты себя, а для коллективной защиты друг друга.
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20.03.2021 20:44 Відповісти
та ты деньги лапаешь и продукты в атб и ручку двери))
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20.03.2021 23:34 Відповісти
Вот по этому маска это не единственное чем человечество должно защищаться. Ещё для рук существуют перчатки, санитайзеры, обработка дверных ручек растворами и снижение до минимума посещений всевозможных общественных мест.
А у нас недавно пол страны обоссалось из-за того, что на короткое время в маркетах закрыли отделы с бытовухой а оставили рабочими только продуктовую часть.
Вопрос не к Вам а к тем, кто истерил по поводу носков: ну что, все уже закупили себе носки в прок?
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21.03.2021 03:26 Відповісти
Моя знакомая, докторша, работает в инфекционке каждый день с 8-00 до 24-00. На выходные лежит 2 дня на диване и смотрит в потолок...Ужасно все это. Особенно при таких правителях.
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20.03.2021 15:22 Відповісти
ковид стремная херня, я два месяца проболел, ладно хоть не настолько сильно что б в больницу ехать но первые недели три влежку
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20.03.2021 15:39 Відповісти
ці фото треба використати в соціальній рекламі для ковід-ідіотів!
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20.03.2021 16:20 Відповісти
То не має сенсу. Їм можна кола на голові тесати.
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20.03.2021 17:14 Відповісти
Епідемія це завжди дистанція і маски, але ж цього не було зроблено у
минулому році і Зе приймав всіх туристів в Україну без карантину, чому
стільки і було заражень. Це епідемія, але не як не пандемія - це факт.
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20.03.2021 19:08 Відповісти
Не забувай себе лайкати, як зазвичай.
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21.03.2021 09:43 Відповісти
хз я думал ковид фейк странно
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20.03.2021 17:16 Відповісти
Ковід не фейк - пандемія фейк
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20.03.2021 19:05 Відповісти
смысл если легких нет они шо заново отрастут шо ли
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20.03.2021 17:18 Відповісти
А теперь..
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
......................
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20.03.2021 18:35 Відповісти
Зря писал так много. Умные и адекватные это знают, а зебилы и прочие человечьи очистки - так им насрать. Вот просто насрать.
Помню понос и истерику по поводу батла на стадионе между Зе и Порохом.
И где все то за что боролся Зе? Народ даже и не спросит с Зе за обещания и невыполнение. Зе упрекал Пороху за то, что тот не помешал многие вопросы. Ну вот на его месте теперь Зе, и что, порешал все вопросы которыми упрекал Пороху?
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21.03.2021 03:33 Відповісти
"Жизнь и смерть рядом. Разделенные занавеской. Этот снимок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov сделал в больнице города Коломыя несколько дней назад. Здесь лечатся 170 пациентов с ковидом. Максимальная вместимость - 175, но недавно приходилось лечить и 190 пациентов сразу. Источник: https://censor.net/ru/p3254562

А колись люди хворіли по домам пневмонієй (запаленням легенів), але ж всіх
зашугали що прийшов вірус ***** (короновірус) і як тільки у людини + 38 С

вона одразу визиває швидку замість того щоб 3 - 4 тижня перехворіти дома.
І ще одне - лікарі чомусь соромливо замовчують той факт що при лікуванні
короновірусу вони по мєтодиці ВОЗ дають пацієнтам ліки які відключають
легені у людини (розслабляють м язи які відповідають за дихання) і тому
таке волання про ШВЛ. Перефразуючи одного комуняцького маразматика -
"Брехати, брехати і ще раз брехати"
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20.03.2021 19:04 Відповісти
Что это за форма при которой уже третий месяц необходима кислородная маска? А лечение вообще производится?
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20.03.2021 20:46 Відповісти
Это рассчитано на коронопсихозных лошков
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21.03.2021 09:40 Відповісти
КАКИМ 14 ДЕБИЛАМ ЭТО НРАВИТСЯ !!!
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20.03.2021 21:26 Відповісти
Странно. А я всегда считал, что дебилам нравится 95квартал. Что плохого в честных снимках? Простые, честные, репортажные (с натяжкой) кадры. Для тебя не хватает виньеточки по углам, размытия фона, выделения глаз и художественных царапин? Мне не хватает снимков из реанимации. Возможно, они у фотографа есть, но он решил не шокировать любителей бабочек и цветочков.
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21.03.2021 01:43 Відповісти
эти фото еще с 28 февраля!
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20.03.2021 21:29 Відповісти
На мене усе це не справляє жодного враження.
Це звичайний природний відбір. І я не збираюся заради слабких істот жертвувати власним комфортом. Люди зі слабким імунітетом мали раніше про нього дбати. Мені щиро похер на життя та смерть цих істот.
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21.03.2021 05:45 Відповісти
Унылый фотошопчик
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21.03.2021 09:39 Відповісти
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