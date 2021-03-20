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У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke". ФОТО

У Чорному морі спостерігається незвично велика концентрація ракетних кораблів країн НАТО.

Про це керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко повідомив у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Моніторингова група www.blackseanews.net і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомляє, що станом на 8:20 (EET) 20.03.2021 - протоку Дарданелли проходить USS Thomas Hudner (DDG-116) - американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke". Чекаємо його в Чорному морі...", - зазначив Клименко.

У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу Arleigh Burke 01

За словами Клименка, це корабель однієї з нових модифікацій цього типу - він введений в експлуатацію 1 грудня 2018 року. Має на озброєнні до 74 крилатих ракет "Стандарт-2" або "Стандарт-3", 24 ракети (6×4) Сі Сперроу.

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У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу Arleigh Burke 02

"Таким чином, на сьогодні в Чорному морі є 4 потужні ракетні кораблі НАТО (крейсер, 2 фрегати і есмінець).

Така концентрація спостерігалася в липні 2017, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) і французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621)", - резюмував Клименко.

У Чорному морі незвично велика концентрація ракетних кораблів країн НАТО Моніторингова група www.blackseanews.net та...

Опубликовано Andrii Klymenko Пятница, 19 марта 2021 г.

Автор: 

корабель (1612) НАТО (6459) США (22979) Клименко (283)


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Топ коментарі
+29
Вы, кацапы, как типичные гопники, понтуетесь до первого прилёта в рыло. А потом молча жрёте "окорочка буша".
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20.03.2021 14:24
+19
Только на этом запаса ракет хватит на всю кацапскую черноморскую флотилию.
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20.03.2021 14:17
+18
Вы даже румынам севастополь сдавали
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20.03.2021 14:55
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Рагнар Лодброк одобряет твой коммент У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" - Цензор.НЕТ 21 Skol..
У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" - Цензор.НЕТ 22
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20.03.2021 14:48 Відповісти
Кто обзывается говорит: "Рыпнетесь-уроем в крымвашем по самые рыла"
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20.03.2021 14:31 Відповісти
американцы готовы умереть за Украину, а вы ?..
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20.03.2021 14:41 Відповісти
с чего вы взяли, что американцы готовы умереть за Украину?
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20.03.2021 14:49 Відповісти
а разве американцы не на военном судне , а на круизном лайнере?..
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20.03.2021 22:14 Відповісти
они регулярно заходят в Черное море на военных судах и регулярно выходят.
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20.03.2021 22:20 Відповісти
И все как один умрем в борьбе за ЭТО.
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20.03.2021 14:57 Відповісти
невже згадали про будапештський меморандум
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20.03.2021 14:44 Відповісти
Ці кораблики треба розглядати разом з істеркою рашистів після озвучення факту, що Путлер убивця. Чи зможене він підтвердити чи заперечити це, нехтуючи присутністю флоту НАТО?
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20.03.2021 14:45 Відповісти
Эта суета настораживает , ***** в бешенстве !
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20.03.2021 14:51 Відповісти
уХйлокіллер погнав у тайгу до шаманів , подивимось, що вони йому підкажуть...
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20.03.2021 14:57 Відповісти
и побоялся в этом году приехать на годовщину захвата Крыма.
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20.03.2021 20:58 Відповісти
Не в бешенстве, а в расстройстве со срывами на истерику. Он получил плевок в рожу от Байдена и кулак под нос от кораблей НАТО.
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20.03.2021 16:38 Відповісти
Помойная ************ крыса может только укусить себя за хвост в бессильной злобе
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20.03.2021 17:53 Відповісти
Москалей пугать идет, лодки резиновые везет.
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20.03.2021 14:56 Відповісти
Рашкотварь, и надо было вам ,ватным длббм, затевать войну против Украины ? А теперь будете удушены а-ля ссссссср,будете сильно страдать от тотальной нищеты и в конце концов получите гигантский конец американский на всю морду с развалом недоразумения -рф
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20.03.2021 17:58 Відповісти
методички, скандалы, псевдопатриоты, чудики
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20.03.2021 19:23 Відповісти
Животное, в сад,в сад...
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20.03.2021 19:39 Відповісти
все там будем.
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20.03.2021 20:46 Відповісти
История показывает, шо сразу за опуханием вААличия в стране-помойке наступает разруха и они начинают клянчить пожрать у Американцев.
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20.03.2021 19:27 Відповісти
Сколько поколений твоих предков, русский, подохло в ожидании скорого краха США? Ровно столько же, сколько эти самые США спасли от голодухи. Но русские - необучаемые, и, отожравшись на Американской гуманитарке, всегда начинают свою любимую песенку про крах США. И так по кругу.
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20.03.2021 19:47 Відповісти
Угу, твои хозяева устраивали представления своих рабов в большом театре. Почем твоих предков в большой театр продавали, русский? Ну, а черных в США освободили от рабства в одно время с русскими, так шо вы с афроамериканцми где-то на одном уровне. А учитывая, шо афроамериканцы живут в нормальной стране, а русские рабы так и обитают на просторах страны-помойки, то они даже выше поднялись. А стыдно тебе, русский, должно быть за убийства Украинцев, которыми ваше стадо так гордится.
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20.03.2021 20:09 Відповісти
толик, я знал, шо это ты с очередным ником, еще когда ты закукарекал за бААлшой театр. Скажи, когда ***** сдохнет, ты будешь рыдать сильнее, чем твой дед на похоронах Гуталина?
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20.03.2021 20:20 Відповісти
толик, а почему русня веками живет в дерьме по уши?
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20.03.2021 20:30 Відповісти
Я неверующий, а в развале Засрахи абсолютно уверен и эта уверенность основывается на реальных макроэкономических показателях и дальнейших тенденциях санкций и удушения рф
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20.03.2021 19:44 Відповісти
Отвечать не надо
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20.03.2021 19:45 Відповісти
Ну а пока российская дизель-электрическая подводная лодка Б-271, входящая в состав 4-ой отдельной бригады подводных лодок ЧФ ВМФ России, вынуждена была экстренно всплыть на поверхность в результате отказа систем электромеханического регулирования. Так об этом пишут газеты, а газеты всегда правы
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20.03.2021 15:02 Відповісти
Конечно, моряки всплыли и сразу же связались с газетой.
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20.03.2021 15:08 Відповісти
московские подводные судна не оборудованы связью с газетой ?
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20.03.2021 15:23 Відповісти
Не факт. Но верно обратное: многие российские газеты оборудованы лучше многих российских подлодок
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20.03.2021 15:26 Відповісти
- Алё, это газета "Известия Московии"? Мы моряки Б-271, позвоните пожалуйста в штаб ВМФ и сообщите наши координаты.
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20.03.2021 15:37 Відповісти
Для начала надо всплыть. Этой повезло. Ну а затем да, звонят во все колокола. Шо ж делать, не нырять же обратно, верно?
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20.03.2021 15:51 Відповісти
Угу
У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" - Цензор.НЕТ 9958
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20.03.2021 15:54 Відповісти
С газетой *мацкофски кАмсАмолИц* сильно помятой они не растаются в гальюне с момента аварии...
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20.03.2021 18:01 Відповісти
гыгыыгы сру новьё по уровню откат к 30м когда пл допиливали на плаву после сдачи ышо 2-3года
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20.03.2021 15:10 Відповісти
А у лаптей всё, не как у людей - корабли с трудом держатся на поверхности воды, почти всегда тонут.... А подводные лодки не могут плавать под водой - или болтаются на волнах, как кусок говна, или безвозвратно тонут....Одним словом, расейский флот - это дорогие гробы для своих экипажей и весёлые поминальные застолья для их родственников....
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20.03.2021 15:59 Відповісти
а журналы об этом пишут? Мурзилка, Коневодство?
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20.03.2021 17:46 Відповісти
Коневодство. Специально для лошадок.
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20.03.2021 18:14 Відповісти
Приветствуем приход американского эсминца в Черное море.
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20.03.2021 15:32 Відповісти
Приветствуем приход американского эсминца в Черное море.
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20.03.2021 15:41 Відповісти
Прекрасно! Браво! Слава американскому флоту! Козломордые лапотники, подмывайтесь!
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20.03.2021 16:04 Відповісти
Так это из-за скопления в Чёрном море НАТОвских кораблей кремлёвская крыса удрала в Сибирь? К шаманам, на консультации и за помощью..?
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20.03.2021 16:11 Відповісти
В Сочи видать совсем ему не хочется сейчас быть.
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20.03.2021 16:24 Відповісти
С черного моря масквабад простреливается корабельным ракетами.
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20.03.2021 17:07 Відповісти
Добро пожаловать!!!!!
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20.03.2021 16:17 Відповісти
Он пришёл, он ушёл. Это всё конечно здорово, можно обсудить возможности противостояния этого эсминца новейшим кацапским кораблям. Но в реальной жизни это ничего не меняет.
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20.03.2021 16:50 Відповісти
Да - в реальной жизни у кацапов новейшие корабли, это те, что после 1-й мировой построили
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20.03.2021 16:53 Відповісти
Почему? Там очень много новых. Особенно в ЧФ большое поступление было.
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20.03.2021 16:54 Відповісти
Новых, это типа ржавых, но не везде насквозь
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20.03.2021 16:55 Відповісти
Новых это новых, то есть сделанных в 2014-2021 годах.
п.с. Вы наверное считаете себя очень остроумным?
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20.03.2021 16:58 Відповісти
Я считаю тебя кацапом
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20.03.2021 16:59 Відповісти
Я вижу, Вы гордитесь путенским флотом..... В лугандоне обитаете? Мечтаете получить паспорт с двуглавой курицей и служить на путенской атомной подводной лодке?
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20.03.2021 18:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=llja-5fmVJk Корабли в моей гавани.
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20.03.2021 18:46 Відповісти
Хай живе орденоносна зірково-смугаста Шоста фльота Сполучених Штатів Америки !!

а Сєвасу прівєтік, заспівайте:
"Врагу не сдается наш гордый пердак,
пощады никто не ожидает....

Открыть кингстоны!
трижды Гип-Гип-Ура !!!!!!!!!!!!!!
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20.03.2021 16:51 Відповісти
...дараґой таваріщь русскій! Ну от нафіга тобі ота нещасна, збідована, чужа для тебе Україна?! У тебе на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ні одного нацика, зарплати захмарні, боярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Там рай, щастя, а ти тут страждаєш? Ну заради чого ти себе так катуєш?!
До речі, у тебе вдома проблеми: У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" - Цензор.НЕТ 523
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20.03.2021 17:18 Відповісти
Кацапня не хотела НАТО возле своих границ? Вот как бывает, когда когда в глобальную политику влезает губошлёп из ленинградской подворотни.
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20.03.2021 17:28 Відповісти
Напомню, что https://www.kommersant.ru/doc/142046 кацапня хотела в НАТО
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20.03.2021 17:39 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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20.03.2021 17:48 Відповісти
Їм туди так хотілося, як голодному сра...ть. Нагадую, що все дочого доторкається "русский" перетворюється в гів..но.
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20.03.2021 17:50 Відповісти
Севастополь и Новороссийск напряглись...
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20.03.2021 18:32 Відповісти
В Очакове пустили в эксплуатацию стратегический командный пункт управления ВМФ Украины, построенный американцами и ими же оборудованным по американским военным стандартам. Надо обживаться кораблям NATO в родной гавани.
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20.03.2021 18:32 Відповісти
Назріває грандіозний шухер, і він вчергове прокотиться через Україну (сюди-туди). Політика клоунів "наша хата скраю" і "ми за мір ва всьом мірє" чи "куди б прихилити бідну головоньку" - не проконає. Країна до війни не готова...
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20.03.2021 19:15 Відповісти
и шо делать?
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20.03.2021 19:39 Відповісти
Ну-у,получается какой-то сцарь до сих пор тушил спичку в бензин. А сейчас похоже,уже исчерпал лимит.
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20.03.2021 20:06 Відповісти
забанили топикстартера, я шо-то потерял?
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20.03.2021 21:09 Відповісти
Так ему сделали? Гуляет видео-ролик в интернете: -" Почему до хрена -это много,до хренище -это очень много, а хрен Вам -это ничего?! Потому скажем,-ну и хрен с ним!
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21.03.2021 06:00 Відповісти
Років двадцять тому провидець казав: Чорне море горітиме.
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20.03.2021 21:19 Відповісти
не треба
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20.03.2021 21:34 Відповісти
а всю историю "провидці" утверждают шо расейский улус - гниет!!! И они -праві!!!
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21.03.2021 07:59 Відповісти
30 років тому
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21.03.2021 09:38 Відповісти
Регулярные заходы в Черное море современных кораблей НАТО-это мощный фактор сдерживания агрессора. Только сообщать необходимо компетентно-с каких пор ЗУР "Стандарт" стали крылатыми ракетами?
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20.03.2021 21:44 Відповісти
У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" - Цензор.НЕТ 8462
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20.03.2021 21:59 Відповісти
Довгая літа президенту України козаку Байді!!! От тільки не треба сюди пхати непотреб з назвою Зе і Порошен. Обидва олігархи. Обидва гідоти. Один працює на кукловода, другий працює сам на себе. Хто із них гірший?. "КАКАя разніца"??? Байда, дай тобі Боже здоров"я перемогти ху"ло. А ті два ідіоти будуть боротися між собою, поки в Україні залишиться хоч ОДНА гривня.
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20.03.2021 22:25 Відповісти
Чотири есмінця УРО сил НАТО в акваторії Чорного моря це "надзвичайна подія". Настільки надзвичайна, що командування ЧФ РФ митєво виводить з місця постійної дислокації цілу бригаду ПЧ. ПЧ., які являють основну цінність бойового складу цілого флоту. Це схоже не на наступальну операцію, а на втечу від можливої сатесфакції. Ху"ло у своїх іграх з виборами в США догрався до ручки. ЦРУ зробило доповідь козаку Байді і надало переконливі докази втручання влади ху"ла у вибори США з метою отримати певний результат виборів в США на користь владі Кремля. Така постановка питання є посягання влади РФ на Конституцію США і на національну безпеку цієї країни. Далі можна не коментувати. Попереду нас очікують дуже цікаві і динамічні події. Ху"ло вже зараз може готувати на свю шию краватку із жгута і мила. Саме так скінчиться його нікчемне життя банального вбивці і військового злочинця в міжнародному суді.
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20.03.2021 23:02 Відповісти
У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" - Цензор.НЕТ 4931
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21.03.2021 13:43 Відповісти
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