У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke". ФОТО
У Чорному морі спостерігається незвично велика концентрація ракетних кораблів країн НАТО.
Про це керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко повідомив у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Моніторингова група www.blackseanews.net і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомляє, що станом на 8:20 (EET) 20.03.2021 - протоку Дарданелли проходить USS Thomas Hudner (DDG-116) - американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke". Чекаємо його в Чорному морі...", - зазначив Клименко.
За словами Клименка, це корабель однієї з нових модифікацій цього типу - він введений в експлуатацію 1 грудня 2018 року. Має на озброєнні до 74 крилатих ракет "Стандарт-2" або "Стандарт-3", 24 ракети (6×4) Сі Сперроу.
"Таким чином, на сьогодні в Чорному морі є 4 потужні ракетні кораблі НАТО (крейсер, 2 фрегати і есмінець).
Така концентрація спостерігалася в липні 2017, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) і французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621)", - резюмував Клименко.
У Чорному морі незвично велика концентрація ракетних кораблів країн НАТО Моніторингова група www.blackseanews.net та...Опубликовано Andrii Klymenko Пятница, 19 марта 2021 г.
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