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Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Українські силовики знайшли нові докази, які свідчать, що обвинувачений у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі Вадим Соколов насправді є Вадимом Красиковим - людиною, яка пов'язана з російськими спецслужбами.

Про це йдеться в новому спільному матеріалі Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Ці докази були знайдені під час обшуку в квартирі тещі Красикова. Як стверджується, українські правоохоронці, крім USB-флешок і електронних повідомлень знайшли фотографію чоловіка, якого ідентифікували як Вадима Красикова. Це підтверджується в тому числі свідоцтвом про шлюб, яке було знайдено разом з фото. На зображеннях - та сама людина, яку зараз судять в Берліні, йдеться в розслідуванні. Серед  прикмет названо впізнаване татуювання на лівому плечі.

Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat 01

Також читайте: Суд над росіянином Красиковим, який убив чеченського політемігранта Хангошвілі, розпочинається в Німеччині

Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat 02
Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat 03

Згідно з The Insider, дані від української влади можуть стати ключовим аргументом для німецької прокуратури. Як припускає видання, нові докази покажуть, що "Вадим Соколов" існує виключно в підроблених документах, виданих Красикову російською розвідкою для приховування своєї особистості і скоєння вбивства на території Німеччини.

Раніше Bellingcat, The Insider і Der Spiegel повідомляли, що дружина і дочка Вадима Красикова-Соколова використовували фальшиві паспорти для перельоту з Москви до окупованого Криму. У цьому перельоті, як стверджується, їх супроводжував співробітник ФСБ, який потім "прилітав туди щомісяця". Телефоном свого чоловіка вона часто телефонувала одному з передбачуваних співробітників ФСБ.

Також читайте: Німецькі поліцейські підозрюють у вбивстві Хангошвілі ще одного росіянина, - ЗМІ

Нагадаємо, Зелімхан Хангошвілі, уродженець Панкісскої ущелини, учасник російсько-чеченської війни і колишній співробітник антитерористичного департаменту МВС Грузії, був убитий 23 серпня 2019 року в Берліні. Його застрелили вдень ​​по дорозі в мечеть, на очах у перехожих. Напав на нього чоловік з паспортом на ім'я громадянина Росії Вадима Соколова, якого незабаром затримали. Незабаром з'ясувалося, що паспорт був фальшивим, але своє справжнє ім'я росіянин назвати відмовився.

Розслідувачі The Insider і Bellingcat з'ясували можливе справжнє ім'я чоловіка. За їхніми даними, його звуть Вадим Миколайович Красиков, він перед поїздкою в Європу тренувався на базі спецназу ФСБ "Вимпел". Красиков-Соколов, як вважають розслідувачі, може бути причетний ще як мінімум до одного вбивства в Москві в 2013 році. Німецькі слідчі під-озрюють, що російські спецслужби могли знайти підозрюваного у вбивстві і завербувати його для нових злочинів. А для того, щоб їх було легше зробити, створили йому нову фальшиву особистість Вадима Соколова.

Розслідувачі впевнені, що вбивство Хангошвілі було санкціоновано як мінімум на рівні керівництва ФСБ, ця ж формулювання міститься і в обвинувальних документах прокуратури Німеччини. Президент РФ Володимир Путін в грудні 2019 року називав Хангошвілі "кривавим бандитом" і "організатором вибухів в московському метро", але офіційно ця інформація ніколи не озвучувалася слідчими.

Федеральна прокуратура Німеччини в червні 2020 пред'явила офіційне звинувачення у вбивстві Хангошвілі громадянину Росії Вадиму С. (він же Вадим К.). Крім вбивства, росіянина також звинувачують в порушенні законодавства про звернення зі зброєю.

Читайте также: Родные убитого по заказу РФ в Берлине чеченца Хангошвили просят предоставить им защиту

силовики (2514) Bellingcat (128) Хангошвілі Зелімхан (11)


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Топ коментарі
+32
Украинские силовики не хочут найти подтверждающие факты на ермака, монику - не?
помочь?
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20.03.2021 23:53
+7
безпритрастное расследование по вагнеровгам многое бы обьяснило - но его нет.
а никто не думал, шо не звонок Байдена кловану во вмногом может быть связан именно с етим? - смысл звонить предателю?
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20.03.2021 23:59
+6
Та буде розслідування, почекайте трохи... По Боінгу Беллінгкет теж не за півроку і навіть не за рік все видав. Це складний процес і не треба вірити всіляким гордонам, які дату виходу фільму з голови беруть))
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21.03.2021 00:01
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Украинские силовики не хочут найти подтверждающие факты на ермака, монику - не?
помочь?
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20.03.2021 23:53 Відповісти
им больше делать нечего?
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20.03.2021 23:56 Відповісти
им вообще делать нечего = не буди во мне рану, кац....
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21.03.2021 10:50 Відповісти
типо, грудь до глянца выбрита и о да, СИПЛЫЙ - он, СИПЛЫЙ, ко всему, 2 слова объединить в предложение - тупой..
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21.03.2021 00:06 Відповісти
а еще он сильный, чисто физически, но почему то легкий...
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21.03.2021 00:12 Відповісти
С главстерха ботокс скачай - https://youtu.be/02oNLXXV6U0 2 сапога пара...
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21.03.2021 00:27 Відповісти
не можу зараз на прослуху - бо мамкины песни перебью....
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21.03.2021 00:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5-zh0a6nDTo https://www.youtube.com/watch?v=5-zh0a6nDTo IBRAHIM - YouTube
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21.03.2021 00:37 Відповісти
Зы...
SURE, не устоите
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21.03.2021 00:38 Відповісти
https://youtu.be/rZRe_0L5qiU Mustapha - Metal Cover by Shinray
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21.03.2021 00:47 Відповісти
безпритрастное расследование по вагнеровгам многое бы обьяснило - но его нет.
а никто не думал, шо не звонок Байдена кловану во вмногом может быть связан именно с етим? - смысл звонить предателю?
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20.03.2021 23:59 Відповісти
Та буде розслідування, почекайте трохи... По Боінгу Беллінгкет теж не за півроку і навіть не за рік все видав. Це складний процес і не треба вірити всіляким гордонам, які дату виходу фільму з голови беруть))
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21.03.2021 00:01 Відповісти
ну то и вы со звонком не пушайте - не горе клопу в колпаке звонить...
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21.03.2021 00:04 Відповісти
ты адрес не перепутал? - у меня нет и не было никогда кремлядских ...
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21.03.2021 09:57 Відповісти
Серйозні звинувачення. Дивись, ще Анжела інтерв'ю дасть і скаже "er - *****"
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20.03.2021 23:59 Відповісти
На Волині користуються паями селян без їх відома: місцева влада каже, що це законно.
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21.03.2021 00:21 Відповісти
Якщо селяни довіреність писали, то може і можна
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21.03.2021 07:47 Відповісти
От вже ледацюг розвелось на Цензорі - Ну як можна так тупо, слово в слово перекладати з кацапського суржика! "Звернення зі зброєю"... Може "збочення" в редаккції?
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21.03.2021 02:09 Відповісти
вот остается загадкой, все эти эфэсбэшные сотрудники, действительно такие рукожопые или им специально говорят действовать "толсто" и нарочито, чтобы без лишних слов было понятно кто замешан..это касается абсолютно всех покушений и убийств, где торчат уши кремля
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21.03.2021 08:31 Відповісти
це ще одне підтврдження, що раSSія - держава Терорист...і путін вбивця!!
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21.03.2021 10:46 Відповісти
 
 