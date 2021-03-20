Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Українські силовики знайшли нові докази, які свідчать, що обвинувачений у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі Вадим Соколов насправді є Вадимом Красиковим - людиною, яка пов'язана з російськими спецслужбами.

Про це йдеться в новому спільному матеріалі Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Ці докази були знайдені під час обшуку в квартирі тещі Красикова. Як стверджується, українські правоохоронці, крім USB-флешок і електронних повідомлень знайшли фотографію чоловіка, якого ідентифікували як Вадима Красикова. Це підтверджується в тому числі свідоцтвом про шлюб, яке було знайдено разом з фото. На зображеннях - та сама людина, яку зараз судять в Берліні, йдеться в розслідуванні. Серед прикмет названо впізнаване татуювання на лівому плечі.

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Згідно з The Insider, дані від української влади можуть стати ключовим аргументом для німецької прокуратури. Як припускає видання, нові докази покажуть, що "Вадим Соколов" існує виключно в підроблених документах, виданих Красикову російською розвідкою для приховування своєї особистості і скоєння вбивства на території Німеччини.

Раніше Bellingcat, The Insider і Der Spiegel повідомляли, що дружина і дочка Вадима Красикова-Соколова використовували фальшиві паспорти для перельоту з Москви до окупованого Криму. У цьому перельоті, як стверджується, їх супроводжував співробітник ФСБ, який потім "прилітав туди щомісяця". Телефоном свого чоловіка вона часто телефонувала одному з передбачуваних співробітників ФСБ.

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Нагадаємо, Зелімхан Хангошвілі, уродженець Панкісскої ущелини, учасник російсько-чеченської війни і колишній співробітник антитерористичного департаменту МВС Грузії, був убитий 23 серпня 2019 року в Берліні. Його застрелили вдень ​​по дорозі в мечеть, на очах у перехожих. Напав на нього чоловік з паспортом на ім'я громадянина Росії Вадима Соколова, якого незабаром затримали. Незабаром з'ясувалося, що паспорт був фальшивим, але своє справжнє ім'я росіянин назвати відмовився.

Розслідувачі The Insider і Bellingcat з'ясували можливе справжнє ім'я чоловіка. За їхніми даними, його звуть Вадим Миколайович Красиков, він перед поїздкою в Європу тренувався на базі спецназу ФСБ "Вимпел". Красиков-Соколов, як вважають розслідувачі, може бути причетний ще як мінімум до одного вбивства в Москві в 2013 році. Німецькі слідчі під-озрюють, що російські спецслужби могли знайти підозрюваного у вбивстві і завербувати його для нових злочинів. А для того, щоб їх було легше зробити, створили йому нову фальшиву особистість Вадима Соколова.

Розслідувачі впевнені, що вбивство Хангошвілі було санкціоновано як мінімум на рівні керівництва ФСБ, ця ж формулювання міститься і в обвинувальних документах прокуратури Німеччини. Президент РФ Володимир Путін в грудні 2019 року називав Хангошвілі "кривавим бандитом" і "організатором вибухів в московському метро", але офіційно ця інформація ніколи не озвучувалася слідчими.

Федеральна прокуратура Німеччини в червні 2020 пред'явила офіційне звинувачення у вбивстві Хангошвілі громадянину Росії Вадиму С. (він же Вадим К.). Крім вбивства, росіянина також звинувачують в порушенні законодавства про звернення зі зброєю.

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