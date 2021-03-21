За фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну особу затримано, - Нацполіція. ФОТО

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Активісти влаштували акцію протесту біля Офісу президента України на вулиці Банковій, у зв'язку з цим працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилили превентивні заходи для гарантування громадської безпеки та порядку", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що за вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного з учасників.

"Це - уродженець Вінницької, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.