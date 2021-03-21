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Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський. ФОТО
Вчора, 20 березня, в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Кирило Биковський, житель Кропивницького, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.
Про це йдеться в телеграм-каналі голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам'ять Герою! Мої щирі співчуття мамі і сестрам", - зазначив Назаренко.
Детальніша інформація, а також час і місце прощання із загиблим будуть повідомлені додатково.
Топ коментарі
+44 18c49ed2
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+41 Eugene Boyko
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Он его даже рассмотрел у Путлера в каком-то месте, где обычно действует врач проктолог.
Путлер гонит километровые колонны техники в Крым, вокруг границ сконцентрированы ударные группировки, а на Донбассе регулярно гибнут наши военные.
Это - мир, когда оккупант не ушел с наших земель?
И главное, с кем он там собрался разговаривать о мире?
Президент США Джо Байден уже заклеймил Путина убийцей, и в первую очередь из-за Украины.
Но более точную характеристику этому персонажу дал сенатор Джон Маккейн.
Кстати, там он сказал и о тех, кто заглядывает Путину в глаза.
Вечная память Герою Украины😪😪😪
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Спочивай спокійно.
Боляче.
земля пухом