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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський. ФОТО

Вчора, 20 березня, в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Кирило Биковський, житель Кропивницького, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це йдеться в телеграм-каналі голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам'ять Герою! Мої щирі співчуття мамі і сестрам", - зазначив Назаренко.

Детальніша інформація, а також час і місце прощання із загиблим будуть повідомлені додатково.

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Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський 01

Автор: 

смерть (6757) військовослужбовці (4766) втрати (4413) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+44
Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский - Цензор.НЕТ 9612
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21.03.2021 12:45
+41
Боляче чути. Співчуття рідним і близьким! Душа його заспокоїться тільки коли виженемо ворога з нашої землі.
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21.03.2021 12:54
+20
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 9357
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21.03.2021 13:09
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Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский - Цензор.НЕТ 9612
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21.03.2021 12:45 Відповісти
Боляче чути. Співчуття рідним і близьким! Душа його заспокоїться тільки коли виженемо ворога з нашої землі.
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21.03.2021 12:54 Відповісти
Зезідент-таран-хомчак-кравчук-аферістович, як зазвичай, без коментарів?
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21.03.2021 13:08 Відповісти
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 9357
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21.03.2021 13:09 Відповісти
З Богом спочиває. Більше писати нема змісту ....
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21.03.2021 13:17 Відповісти
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 6595
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21.03.2021 13:24 Відповісти
О каком мире говорит Янелох ?
Он его даже рассмотрел у Путлера в каком-то месте, где обычно действует врач проктолог.
Путлер гонит километровые колонны техники в Крым, вокруг границ сконцентрированы ударные группировки, а на Донбассе регулярно гибнут наши военные.
Это - мир, когда оккупант не ушел с наших земель?
И главное, с кем он там собрался разговаривать о мире?
Президент США Джо Байден уже заклеймил Путина убийцей, и в первую очередь из-за Украины.
Но более точную характеристику этому персонажу дал сенатор Джон Маккейн.
Кстати, там он сказал и о тех, кто заглядывает Путину в глаза.
Вечная память Герою Украины😪😪😪
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21.03.2021 13:36 Відповісти
все эти смерти на совести зеленого мудака!
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21.03.2021 13:55 Відповісти
А членограй баче мир в очах у *****...
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21.03.2021 14:20 Відповісти
что б эти все снайперы сидели на своих винтовках жопой
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21.03.2021 14:54 Відповісти
Земля пухом хлопцу!
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21.03.2021 15:42 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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21.03.2021 16:07 Відповісти
Вічна пам'ять герою полеглому за Батьківщину....
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 2001

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 4656
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21.03.2021 16:24 Відповісти
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 3806
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21.03.2021 17:17 Відповісти
Господи ...

Спочивай спокійно.

Боляче.
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21.03.2021 18:41 Відповісти
земляк..
земля пухом
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21.03.2021 20:48 Відповісти
 
 