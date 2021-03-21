Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський. ФОТО

Вчора, 20 березня, в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Кирило Биковський, житель Кропивницького, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це йдеться в телеграм-каналі голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам'ять Герою! Мої щирі співчуття мамі і сестрам", - зазначив Назаренко.

Детальніша інформація, а також час і місце прощання із загиблим будуть повідомлені додатково.

Читайте також: За минулу добу загинув воїн, 9 порушень режиму "тиші", терористи обстрілювали Водяне з гранатометів різних систем, - ООС