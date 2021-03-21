Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням. ФОТОрепортаж
У районі проведення Операції об'єднаних сил закінчився курс із розвитку навичок ведення переговорів, комунікації та фасилітації діалогів між військовими і цивільними за методикою Гарвардського переговорного проєкту, який пройшли представники структурних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
"Протягом 16-18 березня в районі проведення ООС представники структурних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України взяли участь у курсі з розвитку навичок ведення перемовин, комунікації та фасилітаціії діалогів між військовими і цивільними за методикою Ґарвардського переговорного проєкту. Метою цього курсу є розвиток у військовослужбовців комунікативних навичок ведення переговорів, вільного спілкування з різними людьми і в різних ситуаціях (ділових, побутових, кризових), а також підвищення культури спілкування (формального та неформального)", - зазначається в повідомленні.
В інформації підкреслюється, що "разом з військовослужбовцями до навчання також було залучено представників військово-цивільних адміністрацій та активних мешканців громад, розташованих поблизу лінії зіткнення. Учасники курсу отримали необхідні знання та навички для самостійного проведення діалогів між цивільними та військовими для пошуку спільних рішень щодо питань, пов’язаних із покращенням захисту мешканців громад на Сході України".
Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов від імені Командувача ООС подякував організаторам та тренерам за проведення двомодульного курсу для військовослужбовців та вручив пам’ятні відзнаки.
"Слід зазначити, що курс було проведено в рамках проєктів "Посилення спроможності для захисту цивільного населення на Сході України" та "Розвиток спроможності для захисту цивільного населення на Сході України", що реалізуються Центром захисту цивільного населення в умовах конфлікту (CIVIC) та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини та Європейського Союзу відповідно", - резюмують у штабі ООС.
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яке на виборах знову обирає своїх ОПЗЖистів , тобто ворогів Украіни !
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- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)… Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей сторони.
(с)
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
Дивно також виглядає формулювання - "Учасники курсу отримали необхідні знання та навички для самостійного проведення діалогів між цивільними та військовими для пошуку спільних рішень щодо питань, пов'язаних із покращенням захисту мешканців громад на Сході України" Джерело: https://censor.net/ua/p3254665
Вони посередники?
С автоматического на одиночный
локація, кейс, фасілітація (це - взагалі), постійне - стартувати, хаб і т.д.
Для чого засмічувати мову ?
Если есть желание)
P.S. Про решту не забула. У =сов= натхнення вночі.
Лично для Вас, собираю множество интересных фактов)))))
А філологи і =училки= - то вопше страшна вещ. )))
Он, как всегда за забором)))
Напишете.
Рада, що Ви - в гарному гуморі, од якого я не знаю, шо чекать. )))