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Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням. ФОТОрепортаж

У районі проведення Операції об'єднаних сил закінчився курс із розвитку навичок ведення переговорів, комунікації та фасилітації діалогів між військовими і цивільними за методикою Гарвардського переговорного проєкту, який пройшли представники структурних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Протягом 16-18 березня в районі проведення ООС представники структурних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України взяли участь у курсі з розвитку навичок ведення перемовин, комунікації та фасилітаціії діалогів між військовими і цивільними за методикою Ґарвардського переговорного проєкту. Метою цього курсу є розвиток у військовослужбовців комунікативних навичок ведення переговорів, вільного спілкування з різними людьми і в різних ситуаціях (ділових, побутових, кризових), а також підвищення культури спілкування (формального та неформального)", - зазначається в повідомленні.

В інформації підкреслюється, що "разом з військовослужбовцями до навчання також було залучено представників військово-цивільних адміністрацій та активних мешканців громад, розташованих поблизу лінії зіткнення. Учасники курсу отримали необхідні знання та навички для самостійного проведення діалогів між цивільними та військовими для пошуку спільних рішень щодо питань, пов’язаних із покращенням захисту мешканців громад на Сході України".

Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов від імені Командувача ООС подякував організаторам та тренерам за проведення двомодульного курсу для військовослужбовців та вручив пам’ятні відзнаки.

"Слід зазначити, що курс було проведено в рамках проєктів "Посилення спроможності для захисту цивільного населення на Сході України" та "Розвиток спроможності для захисту цивільного населення на Сході України", що реалізуються Центром захисту цивільного населення в умовах конфлікту (CIVIC) та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини та Європейського Союзу відповідно", - резюмують у штабі ООС.

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Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням 01
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням 02
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням 03
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням 04
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням 05

Автор: 

перемовини (2923) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
Подлый народишко там живёт. Сепары, упоротая вата и один на другом предатели. Даже кацапы у себя их за людей не считают.Хотя сами тоже с людьми мало чего общего и у них.Короче, вернём территорию.А там упоротые сами свалят.
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21.03.2021 14:52
+17
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 346Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 2036Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 881
...
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21.03.2021 15:00
+17
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)… Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей сторони.
(с)
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21.03.2021 15:02
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Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 7659
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21.03.2021 14:44 Відповісти
Що,гроші вже зовсім нікуди дівати?
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21.03.2021 14:44 Відповісти
Скільки вовка не годуй , а всеодно в ліс дивиться ( це я про місцеве населення) ,
яке на виборах знову обирає своїх ОПЗЖистів , тобто ворогів Украіни !
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21.03.2021 14:45 Відповісти
"Торнадо" для ведения диалога с местными,полезнее было бы.
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21.03.2021 18:30 Відповісти
Феню учили?
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21.03.2021 14:48 Відповісти
Это вместо контрснайперской подготовки?
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21.03.2021 14:50 Відповісти
Подлый народишко там живёт. Сепары, упоротая вата и один на другом предатели. Даже кацапы у себя их за людей не считают.Хотя сами тоже с людьми мало чего общего и у них.Короче, вернём территорию.А там упоротые сами свалят.
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21.03.2021 14:52 Відповісти
Общение только через фильтрационные лагеря. Заслужили сполна.
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21.03.2021 14:56 Відповісти
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 346Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 2036Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 881
...
показати весь коментар
21.03.2021 15:00 Відповісти
Спасибо за эти фотки. Ещё мы помним "парад" наших пленных в Донецке и реакцию местной ваты.Только фильтрационные лагеря,лишение гражданства и лишение всех соц выплат заставит этих мразей покинуть нашу землю.И не призывайте меня к гуманизму к этим организмам.Его больше не будет.
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21.03.2021 15:15 Відповісти
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням - Цензор.НЕТ 6685Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням - Цензор.НЕТ 8462
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21.03.2021 15:38 Відповісти
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)… Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей сторони.
(с)
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21.03.2021 15:02 Відповісти
"І сміх, і гріх...". Мені легше зрозуміть білоруса з його "трясянкою", ніж нашого "бойка" чи "лемка"...
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21.03.2021 15:12 Відповісти
Так же и тут. В Нью Йорке и Луизиане вроде говорят на одном языке - Английском. Но нью-йоркцу и жителю какого-нибудь маленького городка в Луизиане потребуется переводчик, шоб пообщаться
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21.03.2021 17:53 Відповісти
Макс, від мене до Тального - менше сотні км. І то там по-іншому говорять... Далеко ходить не треба - одне село на південь від мого - 9 км, друге - на північ - 6 км. І то їх деякі діалектизми відрізняються як від наших, так і один від одного... У Швейцарії кожна долина має свій діалект... А "бойки" відгороджені від України Карпатами, а з іншого боку - румуни, мадяри, словаки... Та ще й село від села горами відгороджене...
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21.03.2021 18:24 Відповісти
Нема білорусів (замінили на кацапів)...одні поліщуки лишились...ось тому й розумієш
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21.03.2021 18:42 Відповісти
співчуття хлопцям.розмови з ватою це те ще задоволення
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21.03.2021 15:04 Відповісти
Работу с населением Бомбаса надо начинать с изучения Конституции и Уголовного кодекса
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21.03.2021 15:17 Відповісти
Расстреливать как бешенных собак.
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21.03.2021 15:20 Відповісти
Наглядова група ОСЦКК ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову "кацап" с ОСЦКК:
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
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21.03.2021 15:24 Відповісти
чергу над головою
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21.03.2021 15:26 Відповісти
Кумедно - методику Гарвардського переговорного проєкту реалізують явно не щирі британці, які до того явно ментально відмінні від місцевого населення...
Дивно також виглядає формулювання - "Учасники курсу отримали необхідні знання та навички для самостійного проведення діалогів між цивільними та військовими для пошуку спільних рішень щодо питань, пов'язаних із покращенням захисту мешканців громад на Сході України" Джерело: https://censor.net/ua/p3254665
Вони посередники?
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21.03.2021 15:42 Відповісти
А вот вчера у Офиса Президента между прочим произошла практическая отработка захвата зданий государственной власти с последующим мямлением подставленного как бы для объяснений А.Геращенко о том как полиция не хотела обидеть этих "мелких хулиганов" с цепями и фомками, которые чуть не проламывали головы полицейским и обезобразили дорогостоящий анфас здания Офиса Президента. Но они им это ещё припомнят, только кто кому - вчера возле райотдела эти "мелкие хулиганы" внаглую избивали полицейских. Власть чтио сдалась этии так называемым активистам или она их реально боится? Тогда зачем нам содержать такое огромное количество насозданых правоохренительных органов? Что вообще происходит?
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21.03.2021 15:47 Відповісти
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням - Цензор.НЕТ 1449
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21.03.2021 15:58 Відповісти
Услышьте Донбасс!!!
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21.03.2021 16:21 Відповісти
При общении с этим населением лучше использовать переводчик
С автоматического на одиночный
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21.03.2021 16:25 Відповісти
Учили прикладом между глаз попадать ?
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21.03.2021 16:34 Відповісти
Не думаю, что американцы когда-то имели дело с диверсантами, переодетыми в штатское, и проплаченными урками..
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21.03.2021 17:15 Відповісти
6 грудня, город Вашингтон, ДК, Капитолий. До этого - стаи бешеных обезьянок из blm по всей стране.
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21.03.2021 17:57 Відповісти
Сепаратиську відкрив хату - спочатку кинь туди гранату, а потім чергу дай із автомата, і буде вам привітна така хата.
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21.03.2021 18:31 Відповісти
Диалог должен начинаться так..."Эй кореш (братуха, чел) вали сюда базар есть..." кАаакой?? ..та ты не какай а вали сюда ... с тобой люди поговорить хотят...
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21.03.2021 18:48 Відповісти
Як мене дратує засилля і невиправдане вживання іншомовних слів !!!
локація, кейс, фасілітація (це - взагалі), постійне - стартувати, хаб і т.д.
Для чого засмічувати мову ?
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21.03.2021 19:29 Відповісти
Я, лично Вам, в отдельной категории сказаний и под определённым углом зрения, могу рассказать, почему, ОЧЕНЬ необходимо "невиправдане вживання іншомовних слів".
Если есть желание)
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21.03.2021 23:31 Відповісти
То кажіть ! Та є, нікуди не ділося. Завжди цікаво. Знаєте.
P.S. Про решту не забула. У =сов= натхнення вночі.
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21.03.2021 23:53 Відповісти
)))))
Лично для Вас, собираю множество интересных фактов)))))
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22.03.2021 00:02 Відповісти
Я ж Вас вимучу конкретно. Навіть не сумнівайтеся.

А філологи і =училки= - то вопше страшна вещ. )))
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22.03.2021 00:08 Відповісти
Самая страшная веШТЧ, это когда, понимаешь, что идя в общем стою, для тебя играет отдельный барабан.
Он, как всегда за забором)))
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22.03.2021 00:13 Відповісти
Так. =Атставіть=, як казав мій тато (офіцер запасу).
Напишете.
Рада, що Ви - в гарному гуморі, од якого я не знаю, шо чекать. )))
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22.03.2021 00:23 Відповісти
этот нарид только родной им матерный язык понимает.....
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21.03.2021 21:07 Відповісти
 
 