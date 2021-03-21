Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням. ФОТОрепортаж

У районі проведення Операції об'єднаних сил закінчився курс із розвитку навичок ведення переговорів, комунікації та фасилітації діалогів між військовими і цивільними за методикою Гарвардського переговорного проєкту, який пройшли представники структурних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Протягом 16-18 березня в районі проведення ООС представники структурних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України взяли участь у курсі з розвитку навичок ведення перемовин, комунікації та фасилітаціії діалогів між військовими і цивільними за методикою Ґарвардського переговорного проєкту. Метою цього курсу є розвиток у військовослужбовців комунікативних навичок ведення переговорів, вільного спілкування з різними людьми і в різних ситуаціях (ділових, побутових, кризових), а також підвищення культури спілкування (формального та неформального)", - зазначається в повідомленні.

В інформації підкреслюється, що "разом з військовослужбовцями до навчання також було залучено представників військово-цивільних адміністрацій та активних мешканців громад, розташованих поблизу лінії зіткнення. Учасники курсу отримали необхідні знання та навички для самостійного проведення діалогів між цивільними та військовими для пошуку спільних рішень щодо питань, пов’язаних із покращенням захисту мешканців громад на Сході України".

Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов від імені Командувача ООС подякував організаторам та тренерам за проведення двомодульного курсу для військовослужбовців та вручив пам’ятні відзнаки.

"Слід зазначити, що курс було проведено в рамках проєктів "Посилення спроможності для захисту цивільного населення на Сході України" та "Розвиток спроможності для захисту цивільного населення на Сході України", що реалізуються Центром захисту цивільного населення в умовах конфлікту (CIVIC) та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини та Європейського Союзу відповідно", - резюмують у штабі ООС.

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