УПЦ провела хресний хід у Харкові: під час пандемії в центрі міста зібралося близько 3 тис. осіб. ФОТО+ВІДЕО

У центрі Харкова пройшов хресний хід, організований Харківською єпархією Української православної церкви (Московський патріархат).

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про масовий захід опубліковано місцевим виданням Newsroom, із посиланням на Відділ комунікації облуправління поліції.

Захід зібрав близько 3 тисяч осіб. Учасники пройшли від Благовіщенського собору до Покровського монастиря.

В єпархії повідомили , що хресний хід з молитвою про мир в Україні приурочено першому тижню Великого посту, свята Торжества православ'я. Хресному ходу передувало богослужіння в Благовіщенському соборі, його здійснив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, брало участь духовенство міста Харкова.

У зв'язку з хресним ходом на Соборному узвозі і вулиці Університетській перекривали проїзд транспорту.

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Захворюваність COVID-19 в Харківській області зростає, як і по всій Україні. За останню добу в регіоні підтвердили 879 нових випадків зараження, 12 хворих померли.

За весь час пандемії в Харківській області заразилися 94 960 жителів. Від ускладнень коронавірусу померли 1 803 особи.

Харківська область поки перебуває в жовтій зоні карантину.

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