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УПЦ провела хресний хід у Харкові: під час пандемії в центрі міста зібралося близько 3 тис. осіб. ФОТО+ВІДЕО

У центрі Харкова пройшов хресний хід, організований Харківською єпархією Української православної церкви (Московський патріархат).

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про масовий захід опубліковано місцевим виданням Newsroom, із посиланням на Відділ комунікації облуправління поліції.

Захід зібрав близько 3 тисяч осіб. Учасники пройшли від Благовіщенського собору до Покровського монастиря.

В єпархії повідомили , що хресний хід з молитвою про мир в Україні приурочено першому тижню Великого посту, свята Торжества православ'я. Хресному ходу передувало богослужіння в Благовіщенському соборі, його здійснив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, брало участь духовенство міста Харкова.

У зв'язку з хресним ходом на Соборному узвозі і вулиці Університетській перекривали проїзд транспорту.

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Захворюваність COVID-19 в Харківській області зростає, як і по всій Україні. За останню добу в регіоні підтвердили 879 нових випадків зараження, 12 хворих померли.

За весь час пандемії в Харківській області заразилися 94 960 жителів. Від ускладнень коронавірусу померли 1 803 особи.

Харківська область поки перебуває в жовтій зоні карантину.

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УПЦ провела хресний хід у Харкові: під час пандемії в центрі міста зібралося близько 3 тис. осіб 01

Автор: 

УПЦ МП (1208) Харків (5631)


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Топ коментарі
+86
УПЦ провела крестный ход в Харькове. Во время пандемии в центре города собралось около 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 3976
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21.03.2021 15:32
+63
Не пишите УПЦ, это РПЦ .
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21.03.2021 15:41
+50
Сатанинский ход сруского падлоархата
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21.03.2021 15:38
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Это вам так хочется
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21.03.2021 19:22 Відповісти
нам, отнюдь, этого не хочется от слова совсем
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22.03.2021 14:42 Відповісти
опиум, мля
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21.03.2021 19:02 Відповісти
этот же шабаш и в зп был банды радомир храма на анголенко террористов рф((
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21.03.2021 19:19 Відповісти
А де Марченко з Медведчуком і сракоблок в повному складі?!
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21.03.2021 19:25 Відповісти
Так им и надо!
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21.03.2021 19:32 Відповісти
Паломница была?
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21.03.2021 19:43 Відповісти
Была. Поломалась и дала.
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21.03.2021 20:06 Відповісти
так это же московский сатанат. почему в заголовке его украинским назвали?
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21.03.2021 20:07 Відповісти
потому что украинский суд запретил называть сатанинскую церковь московской
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22.03.2021 14:12 Відповісти
секту ФСБ бутусов називає УПЦ, тому що сам є членом цієї секти. Не забувайте, як він борцував проти Порошенко і топив за шута зеленського
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21.03.2021 20:13 Відповісти
Сатанисты сталинской церкви. И вот эти маразматики будут с цветами встречать московитские танки на руинах Харькова.
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21.03.2021 20:23 Відповісти
и будут делать вид что не замечают разорванные кацапскими снарядами и минами тела своих родных, знакомых и соседей.
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21.03.2021 20:49 Відповісти
У тебя больное воображение,патологически.харьков это украина
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21.03.2021 21:21 Відповісти
Ты не побывал под рашистской оккупацией..
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21.03.2021 21:26 Відповісти
Какая окупация???ты рамсы попутал,харьков украина
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22.03.2021 02:37 Відповісти
Сатанисты так не считают.. И 5 колонна многочисленна.
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22.03.2021 10:33 Відповісти
тупое мракобесие....
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21.03.2021 21:05 Відповісти
Ай я яй а ктож на выборы будет ходить и голосовать за зе или мертветчуковский клан.если начнется падеж..
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21.03.2021 21:28 Відповісти
Так и вымер от пандемии электорат ОПЗЖ, жаль, что заразят непричастных...
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21.03.2021 21:35 Відповісти
УПЦ провела хресний хід у Харкові: під час пандемії в центрі міста зібралося близько 3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 1142
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22.03.2021 05:24 Відповісти
Спецслужби російської підерації перед плануванням операції по захопленню України, зробили перепис населення, яке може їх підтримати. Ось основний канал агітації і пропаганди Засрашки, але його Найсвітліший не бачить, бо якби не булава, то сам би із великим задоволенням зі своєю родиною і всім "квапрталом" пішов би цією ходою. Тут звичайно ніякого порушення немає. А коли під офіс молодь прийшла сказати правду, то рюкзаковці їм зробили пастку - пропустили і жбурнули каміння ва будівлю, а самі рюкзаківці спровокували розпис будівлі.Такі вони "правоохоронці".
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22.03.2021 08:51 Відповісти
контингент - баби за 60
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22.03.2021 09:32 Відповісти
Так би й шли стрункими рядками на расєю та не повертались.
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22.03.2021 09:38 Відповісти
Какая УПЦ ? Московские попы!
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22.03.2021 09:52 Відповісти
а что это раскольники по украинскому Харькову шастают...
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22.03.2021 10:09 Відповісти
бесноватые
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22.03.2021 10:37 Відповісти
А карантин, Аваков але....ментовский город
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22.03.2021 10:46 Відповісти
На больницу они не надеются. Если заразятся короновирсом - Бог спасет. И Онуфрий приложение руки к больному месту поможет.
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22.03.2021 11:18 Відповісти
а санкции против них ввести слабо?
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22.03.2021 11:29 Відповісти
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:19 Відповісти
Адміни ви там пишіть хоч в заголовках УПЦ-МП, подивившись на заголовок вже думав на наших, виправте заголовок.
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22.03.2021 13:19 Відповісти
наглядное пособие по естественному отбору
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22.03.2021 14:16 Відповісти
захопили українські церкви і збирають гроші за панахиди, бо на інші служіння в окуповані церкви ніхто не ходить, а далі мзду кгбешнику кірюші .
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22.03.2021 18:07 Відповісти
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