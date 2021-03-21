Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили дерев'яним листом, інших робіт поки не проводять. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі робітники зняли двері на вході в будівлю Офісу президента України, які вчора пошкодили під час акції протесту. Замість них поставили дерев'яні листи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його даними, жодних інших робіт під будівлею ОПУ наразі не проводять. Все виглядає саме так, як залишили після себе мітингувальники. Фарбу з фасаду будівлі поки також не змивають.















































Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

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ВІДЕО та ФОТО Олег Богачук