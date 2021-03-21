Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили дерев'яним листом, інших робіт поки не проводять. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Наразі робітники зняли двері на вході в будівлю Офісу президента України, які вчора пошкодили під час акції протесту. Замість них поставили дерев'яні листи.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його даними, жодних інших робіт під будівлею ОПУ наразі не проводять. Все виглядає саме так, як залишили після себе мітингувальники. Фарбу з фасаду будівлі поки також не змивають.
Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
ВІДЕО та ФОТО Олег Богачук
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tZE inform
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Знаменитая "ДУСя" тратящая десятки миллионов гривен, имеющая собственную производственную базу, не способна заменить двери (!!) в ОПУ. Пристроили какое то уродство Написи не смываются - пресс- полировка гранита - это так сложно? Или хотят показать Вове поле боя ?
Vidpustit' Sternenka i Antonenka !!!! I bude vsim NORM !!!
Щоб влада не забувала
Однако намётанный глаз опытного искусствоведа неизбежно фиксирует едва уловимую художественную незавершённость композиции, незаконченность изобразительного замысла коллективного автора. Жизнеутверждающим апофеозом шедевра, обращающим внимание зрителя в будущее, должен был стать завершающий жирный групповой мазок от всего авторского коллектива - огроменная смердящая куча гавнища на граните ступеней перед декорированными дверями здания ОП.
Ценители высокого изобразительного искусства искренне надеются на то, что коллективный автор в ближайшем будущем не единожды вернётся к своему шедевру, дополняя его новыми масштабными художественными деталями, на радость всего зрительского сообщества.
"Красота требует жертв!"©
есть элементарно простые и более действенные методы. какие-???- думай...те)))
Сергей Руденко пишет у себя в Facebook, то, что вчера происходило у Офиса президента Украины, для многих выглядит как акт вандализма и провокация. У Офиса президента он видел людей, которые протестовали против выборочного правосудия. Потому Стерненко и Антоненко сидят в СИЗО, а Медведчук и Марченко за причастность к финансированию боевиков - нет.
Руденко отмечает, потому санкции для Януковича СНБО вводит, а Татаров и в дальнейшем остается управлять Офисом президента Зеленского. Потому дело «вагнеровцев» слило окружение Зеленского, а враги - Бурба и Бутусов. Ибо матами украинцев в сети обкладывает представитель ТКГ Арестович, а недостойно себя ведут протестующие под Офисом президента.
«Те, кто вчера стоял рядом со мной у ОП, не были похожи ни на провокаторов, ни на боевиков. Они не похожи на людей, которые готовы канализировать протесты против заключения Стерненко. В подавляющем большинстве это была молодежь. Она требовала справедливости. Так, как это было в 1990, 2002, 2004, 2013 и 2014 годах. Запрос на справедливость и в дальнейшем остается нереализованным в Украине», - написал Сергей Руденко.