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Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили дерев'яним листом, інших робіт поки не проводять. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі робітники зняли двері на вході в будівлю Офісу президента України, які вчора пошкодили під час акції протесту. Замість них поставили дерев'яні листи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його даними, жодних інших робіт під будівлею ОПУ наразі не проводять. Все виглядає саме так, як залишили після себе мітингувальники. Фарбу з фасаду будівлі поки також не змивають.

Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 01
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 02
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 03
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 04
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 05
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 06
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 07
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 08
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 09
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 10
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 11
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 12
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 13
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 14
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 15
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 16
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 17
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 18
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 19

Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 19
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 21
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 22
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили деревяним листом, інших робіт поки не проводять 23

Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Читайте також: Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"

ВІДЕО та ФОТО Олег Богачук

Автор: 

протест (2398) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+28
https://twitter.com/svecha62 свічка

Антонiна знайшла. Прям пiд ОПою

Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят - Цензор.НЕТ 4476
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21.03.2021 15:58
+26
Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят

========================
Все ! Два ляма кончились.Для проведения остальных работ надо еще 5 лямов.
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21.03.2021 16:03
+25
Похоже на надписи на Рейхстаге.
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21.03.2021 15:50
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да, и у этой орды хан членом на рояле умеет
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21.03.2021 17:59 Відповісти
а толпе Зебилов и их хозяевам место в Ростове
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21.03.2021 18:19 Відповісти
Ну нічого, завтра вийдуть на роботу прибиральниці Ради Ілона Давидівна та Анжела Петрівна! І всіх пошлють нах! Ну як в тій сторожці лісника)))
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21.03.2021 17:41 Відповісти
оту кулю треба не мити, а щоб стояла як нагадування.
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21.03.2021 17:53 Відповісти
Как напоминание о маразме фанатиков?
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21.03.2021 20:48 Відповісти
яких хванатіков? то у риторика рашки і лукашки, та совків недобитих. Училки в школі теж батьків, які захищають права своїх дітей як попав називають, якби тільки не признаться у тому, що педкороновані обісралися
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21.03.2021 21:07 Відповісти
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tZE inform

@tZEinform


Знаменитая "ДУСя" тратящая десятки миллионов гривен, имеющая собственную производственную базу, не способна заменить двери (!!) в ОПУ. Пристроили какое то уродство Написи не смываются - пресс- полировка гранита - это так сложно? Или хотят показать Вове поле боя ?
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21.03.2021 18:03 Відповісти
Пусть стоит теперь, я бы не делал ничего. Арестовать всех маляров, выдать по бритвочке и зубной щеточке...пусть гранит чистят, а особенно рваный гранит пусть почистят...
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21.03.2021 20:53 Відповісти
Ось, чому у Пороха Прямий а у бубки дебільний 95-ий і мендельскій дом?
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21.03.2021 18:11 Відповісти
Порох смердит коррупцией и жадностью.
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21.03.2021 20:49 Відповісти
Це смердить з твоїх кальсонів, кацапдрил.
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21.03.2021 21:39 Відповісти
ZE ! Vidkriy o4i !!!! Vlada dovela do protestiv ! Ne bulo b KRIVOSUDDYA - ne bulo b protestiv !
Vidpustit' Sternenka i Antonenka !!!! I bude vsim NORM !!!
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21.03.2021 18:12 Відповісти
не треба зовсім чистити - нехай наши європейські друзі бачать, хто до них йде
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21.03.2021 18:16 Відповісти
Факт - залишити
Щоб влада не забувала
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22.03.2021 12:15 Відповісти
Установили волшебную дверь для долгоносика Буратино и его папы Карла. Открыл и .. .уже в Ростове. Как мило.
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21.03.2021 18:16 Відповісти
Бенксі ридає і шматує чуприну, що не в тій країні народився. Це свято весни.
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21.03.2021 18:16 Відповісти
Офіс потєрпєвшего.
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21.03.2021 18:21 Відповісти
Красота! Контрастирующая экспрессия цвета, буйство разлетающихся брызг красок, неудержимый полёт авторской фантазии... Это праздник супрематизма, абстракционизма и авангардизма какой-то! Красотища!!!
Однако намётанный глаз опытного искусствоведа неизбежно фиксирует едва уловимую художественную незавершённость композиции, незаконченность изобразительного замысла коллективного автора. Жизнеутверждающим апофеозом шедевра, обращающим внимание зрителя в будущее, должен был стать завершающий жирный групповой мазок от всего авторского коллектива - огроменная смердящая куча гавнища на граните ступеней перед декорированными дверями здания ОП.
Ценители высокого изобразительного искусства искренне надеются на то, что коллективный автор в ближайшем будущем не единожды вернётся к своему шедевру, дополняя его новыми масштабными художественными деталями, на радость всего зрительского сообщества.
"Красота требует жертв!"©
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21.03.2021 18:25 Відповісти
Деревляні листочки . Какіє мі ніщіє. Крізь ті двері стільки бабла пронесли, що на їх місці треба платинові ворота ставити.
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21.03.2021 18:26 Відповісти
БАБЛІЩА.
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21.03.2021 18:30 Відповісти
Зєліна багатоходівочка. Посадити Стерненка, щоб влаштувати безлад на Банковій. щоб потім зробити Банкову найбільш охороняємим об'єктом в Україні.
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21.03.2021 19:02 Відповісти
так лучше ?проплота которая туда ходит ну вы и уроды..отмывайте теперь своей прической..
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21.03.2021 19:21 Відповісти
Родина никого не расстреляла ? а шо ж такое ?
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21.03.2021 20:29 Відповісти
Быдлятину котарая бузит под офисом президента пора обливать хлоркой с водометов, а то от них реально воняет, воняет Порохом.
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21.03.2021 20:47 Відповісти
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили дерев'яним листом, інших робіт поки не проводять - Цензор.НЕТ 8860
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21.03.2021 21:59 Відповісти
То Ви вважаєте,що підлога країни бидлота,та не бажає Україні світу?
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21.03.2021 22:10 Відповісти
У посольстві РФ давно нікого нема ,тому борошна совісті цих 'вояк' не турбують.
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21.03.2021 22:16 Відповісти
..всё это руйнування - однозначная хня!!! - это тупо, глупо и неправильно(( это для идиотов-олигофренов и провокаторов-врагов кайф-удовольствие... для всех нас - боль и растрата из наших же кишень(((
есть элементарно простые и более действенные методы. какие-???- думай...те)))
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21.03.2021 23:29 Відповісти
Руденко: те, кто вчера стоял рядом со мной у ОП, не были похожи ни на провокаторов, ни на боевиков. Они требовали справедливости
Сергей Руденко пишет у себя в Facebook, то, что вчера происходило у Офиса президента Украины, для многих выглядит как акт вандализма и провокация. У Офиса президента он видел людей, которые протестовали против выборочного правосудия. Потому Стерненко и Антоненко сидят в СИЗО, а Медведчук и Марченко за причастность к финансированию боевиков - нет.
Руденко отмечает, потому санкции для Януковича СНБО вводит, а Татаров и в дальнейшем остается управлять Офисом президента Зеленского. Потому дело «вагнеровцев» слило окружение Зеленского, а враги - Бурба и Бутусов. Ибо матами украинцев в сети обкладывает представитель ТКГ Арестович, а недостойно себя ведут протестующие под Офисом президента.
«Те, кто вчера стоял рядом со мной у ОП, не были похожи ни на провокаторов, ни на боевиков. Они не похожи на людей, которые готовы канализировать протесты против заключения Стерненко. В подавляющем большинстве это была молодежь. Она требовала справедливости. Так, как это было в 1990, 2002, 2004, 2013 и 2014 годах. Запрос на справедливость и в дальнейшем остается нереализованным в Украине», - написал Сергей Руденко.
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22.03.2021 00:05 Відповісти
Подонки
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22.03.2021 00:56 Відповісти
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